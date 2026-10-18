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Чемпион мира, которого Усик дважды нокаутировал, снова бросил вызов непобедимому украинцу

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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Чемпион мира, которого Усик дважды нокаутировал, снова бросил вызов непобедимому украинцу
Британский супертяж сделал откровенное заявление

Британский боксер Даниэль Дюбуа (24-3, 23 КО) заявил о желании провести третий поединок с Александром Усиком после победы над Фабио Вордли. Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе уверен, что в следующей встрече сможет взять верх над украинцем, которому дважды проиграл досрочно.

17 октября Дюбуа победил Вордли в реванше в Лондоне, завершив бой во втором раунде. После поединка британец заговорил о возможной трилогии с Усиком, который остается непобежденным на профессиональном ринге.

"Безусловно, безусловно, я бы этого хотел. На этот раз мы победим. Мы допустили ошибки, но теперь выйдем победителями", – заявил Дюбуа в интервью, отвечая на вопрос о третьем бое с украинцем.

Чемпион мира, которого Усик дважды нокаутировал, снова бросил вызов непобедимому украинцу

Даниель Дюбуа. Источник: WBA

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В предыдущих двух встречах Усик оба раза останавливал британца. Теперь Дюбуа рассчитывает получить еще один шанс и утверждает, что учел допущенные ранее ошибки.

После победы над Вордли чемпион также высказался о силе своих ударов. По его словам, даже высокая стойкость соперника не помогла выдержать его атаки.

"У Фабио крепкая челюсть. Он известен тем, что способен выдерживать удары и терпеть, но я пробивал его. Иногда мне приходилось сдерживать себя и заново выстраивать атаку", – сказал британец.

Чемпион мира, которого Усик дважды нокаутировал, снова бросил вызов непобедимому украинцу

Даниэль Дюбуа

Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен считает, что за последний год боксер существенно изменился. По его мнению, нынешний чемпион стал другим бойцом и представляет серьезную угрозу для соперников.

"Даниэль, на мой взгляд, уже не тот боксер, каким был даже год назад. Сейчас это совершенно другой боец", – отметил Уоррен.

Чемпион мира, которого Усик дважды нокаутировал, снова бросил вызов непобедимому украинцу

Дюбуа и Уоррен

При этом возможный третий поединок с Усиком не является единственным вариантом для Дюбуа. Британец также упомянул чемпиона мира по версии WBC Агита Кабайела, заявив, что готов встретиться со следующим соперником в очереди.

"Я слышал разговоры о Кабайеле, но буду драться с тем, кто следующим окажется в очереди. Или с тем, кто заплатит больше", – сказал Дюбуа.

Чемпион мира, которого Усик дважды нокаутировал, снова бросил вызов непобедимому украинцу

Дюбуа победил Уоррена

Уоррен рассчитывает, что в 2027 году ведущие боксеры супертяжелого дивизиона начнут объединять чемпионские пояса. По его оценке, на определение абсолютного чемпиона может потребоваться около 18 месяцев, однако первый объединительный поединок он надеется организовать уже в первом квартале следующего года.

Промоутер также допустил возвращение Усика в борьбу за чемпионские титулы. При этом конкретные сроки возможного третьего боя украинца с Дюбуа пока не названы.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом бою, который прошел 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик  уверенно нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

В июле 2025-го Усик вновь побил Даниеля и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом все. 

Чемпион мира, которого Усик дважды нокаутировал, снова бросил вызов непобедимому украинцу

Поединок состоялся на "Уэмбли" в Лондоне

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