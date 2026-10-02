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Чехия устроила бунт после допуска сборной России по хоккею

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read3 мин
icon 393
Чехия устроила бунт после допуска сборной России по хоккею
Команда может пропустить Универсиаду

Чешские хоккейные команды, вероятно, пропустят зимнюю Универсиаду 2027 года в Китае после решения организаторов допустить к турниру спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Против возможных матчей с российскими хоккеистами выступил Чешский союз хоккея, что поставило под вопрос участие национальных студенческих сборных в соревнованиях.

Чехия устроила бунт после допуска сборной России по хоккею

Сборная России по хоккею

Международная федерация университетского спорта (FISU) еще в мае разрешила участие российских и белорусских спортсменов в зимней Универсиаде, которая пройдет в январе 2027 года в китайском Чанччуне. Представители этих стран должны выступать под нейтральным флагом.

Первоначально Чешская ассоциация университетского спорта (CAUS) не высказывала возражений против такого решения. Более того, в организации отмечали, что не рассматривают нейтральных спортсменов как представителей российского государства.

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Однако, как сообщает Sport.cz, на прошлой неделе CAUS получила письмо от Чешского союза хоккея (CSLH), в котором федерация выразила категорическое несогласие с возможным участием чешских хоккеистов в матчах против россиян, даже если те выступают под нейтральным статусом.

Чехия устроила бунт после допуска сборной России по хоккею

Путин на хоккее

Председатель CAUS Ивана Эртлова подтвердила, что между сторонами состоялся обмен письмами. По ее словам, формально хоккейный союз не может влиять на состав студенческой сборной, однако без поддержки федерации и клубов сформировать команду будет невозможно.

"Если хоккейный союз не рекомендует своим членам участие в Универсиаде и клубы не отпустят игроков, мы не сможем собрать состав, даже если захотим поехать. Для нас определяющим является мнение Чешского союза хоккея и Международной федерации хоккея. А оно отрицательное", – заявила Эртлова.

Чехия устроила бунт после допуска сборной России по хоккею

Ивана Эртлова

Источник: Sport.cz

Окончательные заявки на Универсиаду должны быть поданы до 15 октября. До этого времени CAUS планирует провести дополнительные консультации, однако глава организации признала, что вероятность участия мужской и женской хоккейных сборных Чехии выглядит крайне низкой.

"Очень вероятно, что наши хоккейные команды не примут участия в Универсиаде", – отметила Эртлова.

Она также сообщила, что свою позицию должны высказать Конференция ректоров Чехии и сами студенты, которых затрагивает ситуация. Кроме того, ассоциация намерена учитывать позицию Национального спортивного агентства, министра спорта Чехии Бориса Штястны, хоккейной федерации и профильных национальных спортивных организаций.

Чехия устроила бунт после допуска сборной России по хоккею

Сборную России по хоккею допустили к Универсиаде

По словам Эртловой, больше всего в этой ситуации страдают сами спортсмены. Она подчеркнула, что для многих студентов-хоккеистов Универсиада могла стать главным событием спортивной карьеры, поскольку шансов попасть в национальную сборную у них практически нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае был официально аннулирован недопуск сборной России к международным хоккейным турнирам на сезон-2026/27 был после жалобы Федерации хоккея России (ФХР).  

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