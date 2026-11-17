Сегодня футбольная сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа Лиги наций. По "стечению обстоятельств", это будет встреча аутсайдеров – мы играем против Грузии, которая занимает последнее место в квартете. Но за что на самом деле идет игра? И почему в этой игре роль тренера фактически нулевая? Рассказывает OBOZ.UA.

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Украина с треском провалила турнир

Сборная Украины могла не заявляться на Лигу наций. И это серьезная оценка, которая складывается из нескольких факторов. Испытание 4 матчами подряд мы не выдержали – не хватило глубины состава и равноценных замен. Качественных футболистов у нас до сих пор нет – на некоторые позиции доступен был только один человек. Новый тренер сделал ставку на эксперименты – им не место в таких масштабах на официальном турнире. Лавочку можно было закрывать, когда против Северной Ирландии на правый фланг вышел Забарный, а Миколенко бросился закрывать зону подбора в центре во время единственного гола после углового.

За предпоследнее место в группе мы должны быть благодарны Грузии, которая провела еще худший сезон. К заключительному туру Украина подходит, пропустив 6 голов (4 из них забрала одна сборная) и имея три проигранных матча подряд. УЕФА даже не рекомендует смотреть нашу игру, хотя потенциально это борьба за выход в Дивизион С. Да, в этой фразе скрывается один ощутимый нюанс.

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Чего ждать от 90 минут? Лицо сборной. Уже культовая фраза о том, кто и кому должен надрать, надолго закрепилась за желто-синими, ведь самоуверенность на протяжении турнира отнюдь не была подкреплена реальными действиями на поле. Грузия еще никогда не выигрывала у Украины. За 12 матчей у нас 7 побед желто-синих и 5 ничьих, включая 0:0 в Тбилиси во втором туре Лиги наций. Тогда у нас был экспериментальный состав, и сегодня ожидается что-то похожее. Кажется, пора попробовать схему 4-2-3-1, потому что сборная не умеет играть с двумя нападающими. Мяч банально не доходит до обоих, а форварды не знают, что делать дальше, кроме как бежать до последнего. А если ситуация развивается стремительно, никто не успевает прибежать на поддержку; мы столько раз видели панические попытки пробить как можно быстрее, лишь бы хоть что-то сделать.

Главные истории дня

На кону – очень многое. Сборная Украины этим позорным выступлением потеряла шансы на стыковые матчи через ЛН и будет аж в третьей корзине на декабрьской жеребьевке отбора на Евро-2028. На кону даже возможное участие в ЧМ-2030! Почему? Подробнее читайте здесь.

Тренер стремиться сделать фанатов счастливыми. Но этого ли они хотят?

Вчера в комментарии Андреа Мальдера много говорил о критике в адрес сборной и о том, что игрокам стыдно. От Грузии коуч ожидает сложного матча. Не будем кривить душой – мы тоже. Украинский фанат может уничтожить свою же сборную словами, но все равно включит матч и будет поддерживать футболистов, хоть и немного злее. Только когда мы болеем, хочется увидеть отдачу. Проиграть в борьбе – это не то же самое, что мы видели в последних 3 играх:

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Мне очень жаль перед украинскими болельщиками. Самое большое разочарование в том, что мы не можем подарить им немного радости. Мы часто говорим об этом в команде. Надеюсь, завтра мы сможем подарить победу. Конечно, очки и Лига наций – это важно. Но прежде всего мы хотим сделать наших болельщиков счастливыми Андреа Мальдера главный тренер Сборной Украины по футболу

Виноват ли Мальдера в том, что мы сейчас видим? И да, и нет. У него худший старт в официальных матчах среди всех тренеров в истории сборной, но и эта сборная подошла к ЛН в плохом состоянии, она не впечатляет и не удивляет. Все те же исполнители показывают одинаково похожую игру со старыми ошибками. Мальдера виноват в том, что за 5 матчей и подготовительный процесс так и не нашел ключ к настрою команды. Чтобы она выходила не просто отбывать номер, а бороться. За упущенные возможности, за потерянный мяч, за проигранное пространство. В конце концов – за болельщиков.

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В Кошице прозвучала фраза "вы можете злиться на меня, но не на ребят". На самом деле тренер берет на себя слишком много, когда так защищает футболистов. Если игроки не готовы выкладываться ради флага и футболки – значит, они просто недостойны быть в лагере национальной сборной, простой и понятный рецепт. В последних матчах мы видели самоотдачу только от Трубина, но голкипер не может вытянуть матч в одиночку, если в наши ворота залетит больше мячей, чем в чужие.

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Грузия потрясена собственным провалом. Но надежда еще теплится

От заключительного тура Лиги наций наши сегодняшние соперники не ждут ничего позитивного. Дома грузины не выиграли ни одного матча, не забили, не реализовали пенальти и добились только одной ничьей – именно против желто-синих. А еще они остаются командой парадоксов: пропустив всего 4 мяча (у Украины больше), грузины так и не забили за весь турнир (хотя в этом у нас показатель хуже). Команда потеряла Кварацхелию: без него в разы упали не только общая стоимость, но и продуктивность. И, как выяснилось, без одного топ-футболиста эта сборная больше ни на что не способна.

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В СМИ сплошная паника. Накануне игры журналисты пишут, что Грузия приближается к критической точке: у футболистов не видно тактики, игрового рисунка и способности хотя бы точно пробить в сторону чужих ворот. Главный тренер Рамаз Сванадзе признал, что команда находится в глубокой психологической яме после неудач и полного отсутствия реализации. Поэтому футболисты постараются забить Украине (что, к сожалению, вполне возможно). Футболисты тоже говорят об отсутствии альтернатив. Им нужна исключительно победа, потому что другого шанса спасти кампанию и избежать стыковых матчей не будет.

Когда смотреть матч?

Заключительный поединок группового этапа Лиги наций Украина проведет против Грузии сегодня, 17-го ноября, в словацком Кошице. Начало – в 21:45 по Киеву. После этого официальные матчи сборной на 2026 год завершатся, и мы будем ждать жеребьевки групп отбора на следующий чемпионат Европы.