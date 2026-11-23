Первая ракетка Украины Элина Свитолина не поверила в исренность слов россиянки Мирры Андреевой после финала Итогового турнира. Представительница страны-агрессорки тогда восхитилась успехами нашей теннисистка в нынешнем сезоне, однако одесситка посчитала высказывания неискренними.

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Об этом Свитолина заявила в комментарии "Суспильне Спорт". Лучшая теннисистка Украины подчеркнула, что после поражения от Андреевой была сконцентрирована на неудачном результате, а слова россиянки выглядели провокативно, хотя и были ожидаемыми.

"Мне не нравится проигрывать, тем более в финале. Для меня это очень больно – будто ножом по сердцу. Поэтому я сильно расстроилась. И во время награждения я знала, что она будет искать слова, чтобы меня поздравить. Кажется, это было не очень корректно: мы не пожимаем руки и не фотографируемся с представителями страны-агрессора, поэтому это выглядит как провокация. Мне было очень неприятно. Я знала, что это вызовет резонанс в медиа, а медиа часто поддерживают их в таких ситуациях. Так что да, было крайне неприятно", – сказала Свитолина.

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Отметим, что высказываания Андреевой раскритиковал легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек. А в Испании накинулись на Свитолину.

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Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько Элина Свитолина задонатила за првемя полномасштабной войны России против Украины.