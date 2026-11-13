Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев резко раскритиковал сборную России за товарищеский матч с Узбекистаном. Команда Валерия Карпина проигрывала 0:2, но сумела совершить победный камбэк, однако ее игра вызвала лишь насмешки сос тороны экс-нападающего.

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При этом в интервью Rusfootball Пономарев отметился традиционной для россиян пренебрежением и высокомерием в отношении соперников. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина назвал национальную команду Узбекистана бездарностью, с которой сборная РФ устроила цирк.

"Я подумал, что в цирк пришел. Потому что то, что я видел, напоминало игру медведей в хоккей в цирке. Такому сопернику надо было пять мячей забивать. Сборная Узбекистана вообще не умеет играть в футбол, а мы с этой бездарной командой возились полтора тайма и даже привезли себе мячи. Было бы позором, если бы мы проиграли", – сказал Пономарев.

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Напомним, российская сборная не принимает участие в официальных матчах с февраля 2022 года. Недавно в стране-агрессорки сообщили о "бессрочном отстранении" команды от международных турнинов.

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Как сообщал OBOZ.UA, тренер сборной России Валерий Карпин назвал нынешнее отстранение команды самым ужасным моментом истории, вспомнив о матчах с Украиной.