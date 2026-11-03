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Букмекеры сказали, кто выиграет матч "Шахтер" – "Спортинг" в Лиге чемпионов

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
96
Букмекеры сказали, кто выиграет матч "Шахтер" – "Спортинг" в Лиге чемпионов
"Шахтер" принимает "Спортинг"

Донецкий "Шахтер" во вторник, 3 ноября, проведет четвертый матч основного этапа Лиги чемпионов. В номинально домашней встрече в Лондоне "горняки" примут лиссабонский "Спортинг", который накануне противостояния с украинцами объявил об отставке главного тренера.

Игру примет стадион на домашней арене "Челси" – "Стэмфорд Бридж". Время начала – 19:45 по киевскому времени.

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Букмекеры сказали, кто выиграет матч ''Шахтер'' – ''Спортинг'' в Лиге чемпионов

Прогноз на матч "Шахтер" – "Спортинг". Источник: GGBET

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В матче "Шахтера" против "Спортинга" эксперты GGBET считают более вероятной победу гостей – коэффициент 2,05. Тогда как шансы "Шахтера" оценивают в 3,57. Кто сильнее? Выбирай на ggbet.ua!

Отметим, что команды встречались дважды друг с другом в 2008 году. Тогда португальцы были дважды сильнее, победив украинцев с одним и тем же счетом 1:0. 

В турнирной таблице Лиги чемпионов "Спортинг" набрал шесть очка и расположился на 12-й строчке, а "Шахтер" взял четыре пункта и 17-ю строчку.

Букмекеры сказали, кто выиграет матч ''Шахтер'' – ''Спортинг'' в Лиге чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Источник: УЕФА

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