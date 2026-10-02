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Дом Усика попал под российский обстрел. Фотофакт

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
icon 5,0 т.
Дом Усика попал под российский обстрел. Фотофакт
Катерина Усик показала дом после обстрела

Дом украинского суперчемпиона Александра Усика в очередной раз пострадал от российской агрессивной войны. При этом неизвестно, когда строение попало под обстрел, и детали инцидента, ведь сам спортсмен вместе с семьей только накануне вернулся в родную страну.

Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщила Катерина Усик. Жена бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях опубликовала фото, на котором можно увидеть стеклянные двери, которое покрылось множеством трещин из-за взрывной волны.

Дом Усика попал под российский обстрел. Фотофакт

Дом Усика в Ворзеле. Источник: кадр из видео

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Дом Усика попал под российский обстрел. Фотофакт

Александр и Екатерина Усики. Источник: instagram.com/usyk_kate1505/

Других деталей она не сообщила. Снимок Катерина сопроводила подписью "дом" и эмодзи с разбитым сердцем.

Отметим, что дом Усика в Ворзеле в Киевской области был занят российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения. На воротах во двор можно было увидеть символы агрессии V и Z. После освобождения боксер вывесил на воротах дома флаг Украины. Были опубликованы видео последствий пребывания россиян в доме нашего боксера.

Дом Усика попал под российский обстрел. Фотофакт

Дом Усика пострадал от обстрела. Источник: Instagram Катерины Усик

Символы российской оккупации в Украине.

Символы российской оккупации в Украине. Источник: скриншот видео телеканала "Киев"

"Дом в плохом состоянии. Россияне там жили. Причем их туда привезли на какой-то белой машине. То есть они знали, чей это дом. Это потом рассказывали соседи, который там еще оставались на тот момент. Я думаю мы его будем сносить под фундамент. Сейчас мы живем в другом доме возле Киева", – рассказывала Катерина Усик.

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