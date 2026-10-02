Дом Усика попал под российский обстрел. Фотофакт

Дом украинского суперчемпиона Александра Усика в очередной раз пострадал от российской агрессивной войны. При этом неизвестно, когда строение попало под обстрел, и детали инцидента, ведь сам спортсмен вместе с семьей только накануне вернулся в родную страну.

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Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщила Катерина Усик. Жена бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях опубликовала фото, на котором можно увидеть стеклянные двери, которое покрылось множеством трещин из-за взрывной волны.

Других деталей она не сообщила. Снимок Катерина сопроводила подписью "дом" и эмодзи с разбитым сердцем.

Отметим, что дом Усика в Ворзеле в Киевской области был занят российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения. На воротах во двор можно было увидеть символы агрессии V и Z. После освобождения боксер вывесил на воротах дома флаг Украины. Были опубликованы видео последствий пребывания россиян в доме нашего боксера.

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"Дом в плохом состоянии. Россияне там жили. Причем их туда привезли на какой-то белой машине. То есть они знали, чей это дом. Это потом рассказывали соседи, который там еще оставались на тот момент. Я думаю мы его будем сносить под фундамент. Сейчас мы живем в другом доме возле Киева", – рассказывала Катерина Усик.