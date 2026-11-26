Один из лидеров и самых опытных игроков сборной Украины по баскетболу Александр Липовой пропустил летние окна отбора на чемпионат мира-2027, но сейчас готов помочь команде в матчах с Португалией 26 ноября и Черногорией – 29-го в Риге. По мнению форварда, "сине-желтых", которые сейчас возглавляют группу и могут досрочно получить путевку на мундиаль, ждут два очень разных, но тяжелых матча. А с черногорцами можно нарваться и на скандальные моменты, и на "психологические игры" хорошо знакомого украинцам Звездана Митровича.

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"Португальцы – жесткие, возможно, не такие умные, как греки, но по игре они для меня где-то между Испанией и Грецией. Их большой плюс в том, что они уже много лет играют вместе, много лет это одна и та же команда. И их сила в том, что они сыграны. У них хорошее взаимопонимание. Тем более что они еще и играют дома", – подчеркнул Александр.

"У нас большие кадровые потери. К тому же я, Кобзистый и Лукашов – без клуба, игровой практики не было. Да, мы с Лукашовым уже играем на опыте. А когда Саша Кобзистый вольется, от него уже будет что-то другое. Мы потренировались всего три раза", – отметил Липовой.

А буквально через три дня после Португалии Украину уже ждут черногорцы: "Мне кажется, в последний раз я играл с Черногорией, когда еще был Алексей Лень. Лет шесть назад, а может, и больше. Помню, что там были Дублевич и Иванович. И они набрали нам 60 очков на двоих. Сейчас у них много новых игроков. Из всего их состава я, наверное, знаю, может быть, нескольких. Но у них, можно сказать, сербский баскетбол – грязный, вязкий".

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"Звездан Митрович будет разговаривать с этими судьями. И всем нам, кого он знает, будет там залезать в голову. То есть эти две игры будут очень разными, но обе непростыми. Может ли матч с Черногорией быть более скандальным? Может, может...", – рассказал Александр.

Не могли не обсудить с Липовым и Грецию, ведь баскетболист играл там много лет, а нам еще предстоит поехать к ним в гости в феврале.

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"Мне кажется, если в Грецию приедут все, то будет очень тяжело. Да и сейчас, когда мы будем играть у них в конце февраля, уже в следующем окне, будет очень тяжело. Я знаю, что там очень любят баскетбол. Приедешь на "OAKA Арену" в Афинах, где "Панатинаикос" собирает 20 тысяч. Попробуй там сыграть. И не имеет значения, какой у них будет состав. Греки – это греки. Они умеют играть в баскетбол. Они играют жестко и очень умно. Хотя, возможно, они не такие быстрые, как испанцы", – считает наш лидер.

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У сборной Украины очень хорошие шансы на победу в матче с Португалией. Эксперты GGBET дают такой прогноз: 1,86 – на победу команды Айнарса Багатскиса, 2,16 – на хозяев площадки в Матозиньюше.

Коэффициенты взяты с сайта GGBET и действуют по состоянию на 14:30.

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