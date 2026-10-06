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Бубка получил "автоматическую" должность в Украине

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Бубка получил "автоматическую" должность в Украине
Сергей Бубка

Национальный олимпийский комитет Украины сформировал руководство на новый четырехлетний цикл. Одним из решений Генеральной ассамблеи стало включение Сергея Бубки в состав Исполнительного комитета без отдельного голосования.

6 октября состоялась XLIII отчетно-выборная Генеральная ассамблея НОК Украины, на которой был утвержден руководящий состав организации на период 2026–2030 годов.

Президентом НОК на новый срок переизбрали Вадима Гутцайта. Он был единственным кандидатом на выборах. Его кандидатуру поддержали 164 делегата, голосов против не было, еще два участника голосования воздержались.

Бубка получил ''автоматическую'' должность в Украине

Вадим Гутцайт. Источник: НОК Украины

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Также ассамблея утвердила новый состав руководства организации. Первым вице-президентом стал Алексей Перевезенцев. Должности вице-президентов получили Алексей Днепров, Александр Крикун и Мария Булатова. Секретарем НОК избрана Людмила Панченко.

Отдельное внимание привлекло формирование Исполнительного комитета, в который вошел 21 человек. Во время заседания Гутцайт зачитал полный список членов исполкома. В него без дополнительного голосования были включены Сергей Бубка и Валерий Борзов.

Бубка получил ''автоматическую'' должность в Украине

Сергей Бубка

Такое решение связано с их статусом действующих членов Международного олимпийского комитета от Украины. Согласно принципу ex officio, они получили места в исполнительном органе автоматически. Во время утверждения состава исполкома замечаний или возражений со стороны делегатов не прозвучало.

Скандал вокруг Бубки продолжается с 2023 года после расследований Bihus.Info. Журналисты сообщали, что связанная с семьей олимпийского чемпиона компания на оккупированной части Донецкой области после начала полномасштабной войны была зарегистрирована в российском реестре юридических лиц и заключала контракты на поставку топлива структурам так называемой "ДНР".

Бубка получил ''автоматическую'' должность в Украине

Сергей Бубка. Источник: ИААФ

Сам Бубка отвергал обвинения и заявлял, что против него ведется кампания по дискредитации. По словам бывшего спортсмена, он не посещал Донецк с 2014 года и всегда поддерживал Украину.

Бубка получил ''автоматическую'' должность в Украине

Бубка на Абсолютном чемпионате мира. Источник: Кадр из видео

Как сообщал OBOZ.UA, в марте этого года депутаты Верховной Рады отклонили предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому лишить государственных наград и почетных звания Сергея Бубки и Яны Клочковой. Во время голосования, которое состоялось 10 марта, инициатива набрала лишь чуть больше 100 голосов "за".

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