''Бубка? Колхоз. Руки не подам'': вице-чемпион ОИ из РФ наехал на легендарного легкоатлета

Вице-чемпион Игр-80 в Москве Константин Волков обвинили легендарного Сергея Бубку в употреблении допинга, которые способствовали его высоким результатам. Представитель России также высмеял попытки бывшего прыгуна с шестом, который 35 раз устанавливал мировые рекорды, стать президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

Видео дня

Об этом Волков заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путин также возмутился, что Бубка выступал против допуска российских легкоатлетов к международным соревнованиям после вторжения РВ в Украину.

"Сегодня же допинговые и прочие дела полностью исключены для российских и белорусских атлетов. А раньше было по-другому: у Бубки все результаты – это чистая фарма. В последний раз виделся с ним в Донецке. Он говорил о своих планах стать президентом МОК. Я ему тогда со своей стороны сказал: "Серега, у тебя соперник Томас Бах. Фехтование – аристократический вид спорта. Бах – это фамилия древних немецких родов. А ты кто? Ты – Бубка. Колхоз просто". Я видел, что он высказался о том, что нельзя допускать российских легкоатлетов на соревнования. После этого руки ему не подам", – сказал Волков.

РЕКЛАМА

Отметим, что в марте нынешнего года Бубку призвали лишить звания Героя Украины, однако Верховная Рада не поддержал подачу соответствующего запроса президенту Владимиру Зеленскому.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о том, как Сергей Бубка ведет бизнес с российскими захватчиками во временно оккупированном Донецке.