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"Бубка? Колхоз. Руки не подам": вице-чемпион ОИ из РФ наехал на легендарного легкоатлета

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"Бубка? Колхоз. Руки не подам": вице-чемпион ОИ из РФ наехал на легендарного легкоатлета
Волков раскритиковал Бубку

Вице-чемпион Игр-80 в Москве Константин Волков обвинили легендарного Сергея Бубку в употреблении допинга, которые способствовали его высоким результатам. Представитель России также высмеял попытки бывшего прыгуна с шестом, который 35 раз устанавливал мировые рекорды, стать президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом Волков заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путин также возмутился, что Бубка выступал против допуска российских легкоатлетов к международным соревнованиям после вторжения РВ в Украину.

''Бубка? Колхоз. Руки не подам'': вице-чемпион ОИ из РФ наехал на легендарного легкоатлета

Сергей Бубка

''Бубка? Колхоз. Руки не подам'': вице-чемпион ОИ из РФ наехал на легендарного легкоатлета

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

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"Сегодня же допинговые и прочие дела полностью исключены для российских и белорусских атлетов. А раньше было по-другому: у Бубки все результаты – это чистая фарма. В последний раз виделся с ним в Донецке. Он говорил о своих планах стать президентом МОК. Я ему тогда со своей стороны сказал: "Серега, у тебя соперник Томас Бах. Фехтование – аристократический вид спорта. Бах – это фамилия древних немецких родов. А ты кто? Ты – Бубка. Колхоз просто". Я видел, что он высказался о том, что нельзя допускать российских легкоатлетов на соревнования. После этого руки ему не подам", – сказал Волков.

Отметим, что в марте нынешнего года Бубку призвали лишить звания Героя Украины, однако Верховная Рада не поддержал подачу соответствующего запроса президенту Владимиру Зеленскому.

''Бубка? Колхоз. Руки не подам'': вице-чемпион ОИ из РФ наехал на легендарного легкоатлета

Константин Волков (слева) с сыном. Источник: sb.by

''Бубка? Колхоз. Руки не подам'': вице-чемпион ОИ из РФ наехал на легендарного легкоатлета

Российские спортсмены на Z-митинге в Лужниках. Источник: "КоммерсантЪ"

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о том, как Сергей Бубка ведет бизнес с российскими захватчиками во временно оккупированном Донецке.

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