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"Боремся за страну, как наши воины на передовой". Цыганков сравнил игру в сборной Украины с фронтом. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read4 мин
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"Боремся за страну, как наши воины на передовой". Цыганков сравнил игру в сборной Украины с фронтом. Видео
Футболист дал небольшое интервью во время пресс-конференции

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу Лиги наций против Венгрии в словацкой Трнаве. Перед игрой полузащитник Виктор Цыганков заявил, что футболисты воспринимают выступления за национальную команду как возможность представлять страну в условиях войны и дарить положительные эмоции болельщикам.

На предматчевой пресс-конференции украинец ответил на вопрос венгерского журналиста о том, насколько сложно проводить домашние встречи за пределами Украины и выступать без привычной поддержки трибун.

''Боремся за страну, как наши воины на передовой''. Цыганков сравнил игру в сборной Украины с фронтом. Видео

Виктор Цыганков. Источник: Кадр из трансляции

По словам Цыганкова, невозможность играть на родных стадионах остается серьезной проблемой для команды. Он отметил, что все в сборной хотели бы видеть украинских болельщиков на домашних матчах и ощущать их поддержку непосредственно на арене.

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"Конечно, то, что мы не можем играть дома, это большой минус для нас, потому что мы хотим видеть всех своих болельщиков и чувствовать их поддержку и тепло. Мы хотим как можно лучше играть для них, чтобы после финального свистка они гордились тем, что мы боремся за нашу страну, как наши воины борются на передовой", – сказал Цыганков.

Футболист добавил, что в нынешних условиях команда может отвечать на поддержку болельщиков только своей игрой и результатами на поле.

"Что мы можем сделать, это только выходить на каждую игру и пытаться выигрывать матчи, показывать тот футбол, который они хотят видеть, и добиваться нужных результатов. И, конечно, отношение. Отношение в каждой игре, за что мы боремся и за кого мы боремся", – подчеркнул игрок сборной Украины.

''Боремся за страну, как наши воины на передовой''. Цыганков сравнил игру в сборной Украины с фронтом. Видео

Цыганков (второй слева) на пресс-конференции перед матчем Украина - Венгрия. Источник: Кадр из видео

Как сообщал OBOZ.UA, подопечные Мальдеры в понедельник, 5 октября, проведут свой матч четвертого тура группового этапа Лиги наций. Номинально домашний поединок против национальной команды Венгрии состоится в словацком городе Трнава на стадионе имени Антона Малатинского.

Для Украины это будет второй матч против Венгрии в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Встреча первого круга прошла 25 сентября в Будапеште и завершилась победой украинской сборной со счетом 1:0.

''Боремся за страну, как наши воины на передовой''. Цыганков сравнил игру в сборной Украины с фронтом. Видео

Календар України в Лізі націй. Источник: УАФ

Напомним. что во втором туре Украина сыграла вничью с Грузией (0:0), а в третьем со счетом 0:3 была сенсационно разгромлена дома Северной Ирландией.

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