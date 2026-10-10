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БК "Запорожье" разгромно победил "Киев-Баскет" в Суперлиге GGBET

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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БК "Запорожье" разгромно победил "Киев-Баскет" в Суперлиге GGBET
Поединок состоялся в Днепре. Источник: ФБУ

Запорожье блестяще реабилитировалось после поражения неделю назад от Хмельницкого. В субботу, 10 октября, команда Евгения Исакова в чемпионате Украины  по баскетболу в Суперлиге GGBET уверенно победила "Киев-Баскет" – 92:62.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Днепр, СК "Шинник"

Запорожье – Киев-Баскет (29:18, 29:10, 22:25, 12:9)

Запорожье: Джонсон (16 + 4 передачи + 4 перехвата), Николайчук (15 + 10 подборов), Пауэлл (15 + 11 подборов), Мартынов (7 + 3 подбора + 3 передачи), Буц (6 + 6 подборов + 3 передачи) – стартовый состав; Илеледжи (19 + 5 подборов + 5 потерь), Величко (5 очков), Киктев (0), Петренко (8 + 5 подборов), Климанов (1 + 4 подбора), Рыбаков (0), Бакум (0).

Киев-Баскет: Мей (15 + 4 подбора + 2 передачи), Кларди (0 + 3 подбора + 2 передачи), Бутко (6 + 2 подбора), Кабацюра (7 + 4 подбора + 2 передачи), Хант (4 + 6 подборов) – стартовый состав; Колаволе (2), Холод (3 + 3 подбора), Маркив (3 + 3 подбора + 2 передачи), Лихой (7 + 8 подборов), Рудый (11 + 4 подбора), Малич (4 + 1 подбор).

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БК ''Запорожье'' разгромно победил ''Киев-Баскет'' в Суперлиге GGBET

Запорожье – Киев-Баскет. Источник: ФБУ

Ключевые моменты матча

Игра началась с амбициозного рывка "Запорожья" 18:3, на который киевляне долго не могли ответить. Когда же мяч наконец полетел в корзину, подопечные Плеханова сократили отставание до 6 очков, но к концу четверти снова немного отпустили хозяев – 29:18.

Во второй десятиминутке "Запорожье" значительно увеличило свой отрыв, завершив четверть с разницей в 19 очков и выведя на табло к перерыву счет 58:28 в свою пользу. После большого перерыва "Киев-Баскет" попытался пойти вперед и несколько сократил огромное отставание, но ближе к концу периода команда Исакова восстановила свой 30-очковый гандикап и в дальнейшем никаких шансов своим соперникам уже не оставила.

Герой матча

В Запорожье высокую эффективность продемонстрировала значительная часть команды. Больше всего очков на счету Илеледжи (19 + 5 подборов + 5 потерь). Дабл-даблы оформили Николайчук (15 + 10 подборов) и Пауэлл (15 очков + 11 подборов). Кроме того, 16 очков в активе Джонсона.

В составе "Киев-Баскет" 15 очками ответил Джавион Мэй. Еще 11 набрал Рудый. И больше никому из подопечных Плеханова не удалось преодолеть 10-очковый рубеж в этот вечер.

БК ''Запорожье'' разгромно победил ''Киев-Баскет'' в Суперлиге GGBET

Запорожье – Киев-Баскет. Источник: ФБУ

Цифры матча

37 очков – наибольший отрыв в сегодняшнем матче, которого добились игроки Запорожья.

44:40 – подборы в пользу "Киев-Баскета", в том числе 18 на чужом щите против 14.

40/40 – ничья по очкам из "краски".

24/31 – больше брошенных и реализованных штрафных у хозяев. У гостей – 14/23.

15:11 – больше потерь было у "Киев-Баскета".

33:30 – минимальное преимущество скамейки запасных "Запорожья". Отметим 19 очков у запасного Илеледжи.

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