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БК "Запорожье" обыграл "Харьковских Соколов" в Суперлиге GGBET

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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БК "Запорожье" обыграл "Харьковских Соколов" в Суперлиге GGBET
Поединок состоялся в Днепре

11 октября в КСК "Шинник" в Днепре в рамках регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET "Запорожье" обыграло "Харьковских Соколов" со счетом 85:81. Запорожье лидировало после каждой из первых трех четвертей, а в заключительной десятиминутке удержало преимущество, несмотря на рывок соперника.

Запорожье – "Харьковские Соколы" 85:81 (18:13, 24:15, 19:26, 24:27)

Запорожье:Джонсон 11 очков + 5 подборов + 2 передачи, Николайчук 12 + 12 подборов + 4 передачи, Пауэлл 12 + 10 подборов + 1 передача, Мартынов 20 + 5 подборов + 2 передачи, Буц 8 + 8 подборов + 3 передачи – стартовый состав; Климанов 0 + 1 подбор, Илележи 20 + 1 подбор + 2 передачи, Величко 2 + 1 подбор + 1 передача, Петренко 0 + 1 подбор + 1 передача.

Харьковские Соколы:Сушкин 20 очков + 6 подборов + 8 передач, Соловьев 19 + 5 подборов + 3 передачи, Сандул 0 + 1 подбор, Клебан 15 + 10 подборов + 2 передачи, Безима 17 + 4 подбора + 2 передачи – стартовый состав; Романица 5 + 8 подборов + 3 передачи, Лищина 3 + 1 передача, Змиевский 2 + 1 перехват.

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Ключевые моменты матча

Харьковские "Соколы" провели матч без трех игроков: из-за травм матч пропустили Денис Клевзуник, Вадим Заплотинский и Андрей Хохоник. В составе "Запорожья" в первой половине из-за травмы выбыл Джозая Джонсон, который успел провести на площадке 14:32 и набрать 11 очков.

"Запорожье" выиграло первую половину со счетом 42:28 и в третьей четверти довело преимущество до максимальных 15 очков. Харьковские "Соколы" выиграли третью четверть со счетом 26:19 и четвертую – 27:24, сократив отставание до четырех очков. "Запорожье" реализовало 24 из 31 штрафного, "Соколы" пробивали лишь 11 раз.

Харьковские "Соколы" совершили 44 попытки из-за дуги и попали 15 раз: Безима 5/13, Сушкин 4/12, Соловьев 3/9. Владислав Николайчук и Джулиан Пауэлл оформили дабл-даблы, Дмитрий Клебан сделал дабл-дабл в составе "Соколов".

БК ''Запорожье'' обыграл ''Харьковских Соколов'' в Суперлиге GGBET

Запорожье – Харьковские Соколы. Источник: ФБУ

Герой матча

Владислав Николайчук. За 33:17 на площадке оформил дабл-дабл – 12 очков и 12 подборов, из которых пять на чужом щите, добавив 4 передачи и блок-шот при одной потере. Показатель эффективности – 20, самый высокий в составе "Запорожья" наряду с Джулианом Пауэллом.

Цифры матча

53 – подборы "Запорожья" (42 у "Соколов"), 19 из них на чужом щите.

15 – максимальный отрыв "Запорожья" в матче.

19 – передач у "Харьковских Соколов" при семи потерях; у "Запорожья" 16 передач и 10 потерь.

8 – передач у Егора Сушкина, лучший показатель матча.

6 – блок-шоты Запорожья (у "Соколов" ни одного).

3/1 – баланс "Запорожья" в чемпионате, третье место в таблице. "Харьковские Соколы" – 0/3.

Что дальше

В следующем туре "Запорожье" сыграет в Ровно и Луцке:

17 октября, 17:00. Ровно-Dream-ОШВСМ – Запорожье (ДЮСШ-4, Ровно)

18 октября, 13:00. Волынь – Запорожье (ОДЮСШ, Луцк)

"Харьковские Соколы" проведут два матча в Киеве:

17 октября, 12:00. Харьковские Соколы – Нико-Баскет-ЦОП (ПС Венето, Киев)

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