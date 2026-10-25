''Больше нигде не сможет''. Тайсон Фьюри вынес вердикт Усику

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что Александр Усик не сможет заработать сопоставимые деньги за пределами противостояния с ним. Британец по-прежнему рассчитывает провести третий бой с украинцем, однако сначала встретится с Энтони Джошуа 11 декабря в Кардиффе.

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Фьюри рассчитывает завершить трилогию с Усиком, несмотря на то что до сих пор не согласен с решением судей во втором поединке против украинского боксера. Британец считает, что для получения большого гонорара Усику придется снова выйти с ним на ринг.

"Усик знает, что больше нигде не сможет заработать таких денег. Если хочешь получить гонорар, тебе нужно прийти ко мне в супертяжелый вес", – заявил Фьюри в интервью WSVN Miami.

При этом 38-летний британец не намерен завершать карьеру после декабрьского поединка с Джошуа. Он сообщил, что у него остаются два боя по действующему контракту, после чего может подписать новое соглашение.

"Я продолжу боксировать. У меня осталось два боя по контракту. Я завершу его, а затем, возможно, подпишу еще один контракт на десять поединков. Кто знает? Если деньги будут подходящими, я могу согласиться еще на десять боев. Но проводить их придется быстро, потому что я становлюсь старше", – сказал Фьюри.

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Британец также назвал себя величайшим супертяжеловесом в истории бокса и заявил, что продолжает опровергать сомнения критиков, несмотря на возраст.

Ближайшим соперником Фьюри станет Энтони Джошуа. Их бой запланирован на 11 декабря на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе. Оба британца в прошлом владели титулами чемпиона мира в супертяжелом весе, но до сих пор не встречались на ринге.

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Фьюри считает предстоящий поединок последним крупным заработком для своего давнего соперника.

"Я никогда не думал, что этот бой состоится. Я не считал, что у него хватит характера выйти против Цыганского короля. Раньше он четыре или пять раз отказывался от этого поединка. Теперь, на закате карьеры, ему нужна последняя крупная выплата. Я предоставлю ему такую возможность, без проблем", – заявил британец.

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При этом сам Фьюри подчеркнул, что не рассматривает встречу с Джошуа как завершение своей карьеры. Боксер намерен выполнить действующий контракт, а затем оценить дальнейшие предложения, включая возможное продолжение выступлений на протяжении еще нескольких поединков.