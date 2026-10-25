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"Больше нигде не сможет". Тайсон Фьюри вынес вердикт Усику

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
1,1 т.
"Больше нигде не сможет". Тайсон Фьюри вынес вердикт Усику
Британский супертяж рассчитывает завершить трилогию

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что Александр Усик не сможет заработать сопоставимые деньги за пределами противостояния с ним. Британец по-прежнему рассчитывает провести третий бой с украинцем, однако сначала встретится с Энтони Джошуа 11 декабря в Кардиффе.

Александр Усик

Александр Усик

Фьюри рассчитывает завершить трилогию с Усиком, несмотря на то что до сих пор не согласен с решением судей во втором поединке против украинского боксера. Британец считает, что для получения большого гонорара Усику придется снова выйти с ним на ринг.

"Усик знает, что больше нигде не сможет заработать таких денег. Если хочешь получить гонорар, тебе нужно прийти ко мне в супертяжелый вес", – заявил Фьюри в интервью WSVN Miami.

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''Больше нигде не сможет''. Тайсон Фьюри вынес вердикт Усику

Тайсон Фьюри

При этом 38-летний британец не намерен завершать карьеру после декабрьского поединка с Джошуа. Он сообщил, что у него остаются два боя по действующему контракту, после чего может подписать новое соглашение.

"Я продолжу боксировать. У меня осталось два боя по контракту. Я завершу его, а затем, возможно, подпишу еще один контракт на десять поединков. Кто знает? Если деньги будут подходящими, я могу согласиться еще на десять боев. Но проводить их придется быстро, потому что я становлюсь старше", – сказал Фьюри.

''Больше нигде не сможет''. Тайсон Фьюри вынес вердикт Усику

Тайсон Фьюри перед боем

Британец также назвал себя величайшим супертяжеловесом в истории бокса и заявил, что продолжает опровергать сомнения критиков, несмотря на возраст.

Ближайшим соперником Фьюри станет Энтони Джошуа. Их бой запланирован на 11 декабря на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе. Оба британца в прошлом владели титулами чемпиона мира в супертяжелом весе, но до сих пор не встречались на ринге.

''Больше нигде не сможет''. Тайсон Фьюри вынес вердикт Усику

Бой Джошуа - Фьюри состоится в Кардиффе

Фьюри считает предстоящий поединок последним крупным заработком для своего давнего соперника.

"Я никогда не думал, что этот бой состоится. Я не считал, что у него хватит характера выйти против Цыганского короля. Раньше он четыре или пять раз отказывался от этого поединка. Теперь, на закате карьеры, ему нужна последняя крупная выплата. Я предоставлю ему такую возможность, без проблем", – заявил британец.

При этом сам Фьюри подчеркнул, что не рассматривает встречу с Джошуа как завершение своей карьеры. Боксер намерен выполнить действующий контракт, а затем оценить дальнейшие предложения, включая возможное продолжение выступлений на протяжении еще нескольких поединков.

''Больше нигде не сможет''. Тайсон Фьюри вынес вердикт Усику

Бой Джошуа - Фьюри состоится 11 декабря

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