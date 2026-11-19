Кремлевский диктатор Владимир Путин стал настоящим посмешищем в сети после очередных жалоб на санкции в отношении россиян в спорте. Военный преступник, на арест которого выдан орден Международного уголовного суда, в частности, возмутился отказом Финляндии пускать в страну атлетов из РФ.

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"Партнеры в общих чертах, но все-таки давали понять, что нужно как-то вести диалог и так далее. Последующие действия, в том числе в сфере спорта, – отказ нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях – это движение в обратную сторону. Это непоследовательность. Это снижает уровень доверия. Спорт, так же, как и искусство, должен объединять людей. Мне иногда кажется, что без смены политических элит в некоторых европейских странах, наверное, ничего невозможно будет сделать для полноценной нормализации отношений", – заявил Путин пропагандистскому изданию "Известия".

Читатели портала Sports.ru бурного отреагировали на эти высказывания главаря террористического государства. Они назвали его абсолютно слабым и некомпетентным, а также отметили, что смена власти должна произойти именно в России.

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"Получается тебя опять надули? Надо же", "Как хорошо, что Россия только шаги навстречу другим странам делает", "Хватит уже надувать Владим Владимыча! Негодяи!", "Интересно, меня одного этот беззубый во всех сферах дед раздражает", "Ну прям как ты: за переговоры, но останавливаться не собираются", "Лидер, которого все обманывают. Может быть с другим было бы по другому?", "Я даже знаю эту одну европейскую страну. Начинается на "Р", заканчивается на "Я", – пишут в комментариях.

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Отметим, что Путин впервые прокомментировал отказ Международной федерации хоккея (IIHF) допускать сборную России к молодежному ЧМ.