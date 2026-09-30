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"Без шансов": в России поставили крест на "новой любовнице Путина"

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
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"Без шансов": в России поставили крест на "новой любовнице Путина"
Валиева отбыла срок за употребление допинга

Российская фигуристка Камила Валиева не имеет никаких шансов на то, чтобы через суд добиться восстановления ее результатов, которые были аннулированы после того, как она попалась на употреблении допинга. Спортсменка подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием отметить ее дисквалификацию и санкции в связи с ней, однако может рассчитывать лишь финансовой компенсации.

Об этом в комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт" рассказал спортивный юрист Юрий Зайцев. Представитель страны-агрессорки, которая не признает решений ЕСПЧ с 2015 года, подчеркнул, что суд не будет пересматривать результаты и достижения Валиевой.

''Без шансов'': в России поставили крест на ''новой любовнице Путина''

Каміла Валієва.

Источник: Telegram-канал Каміли Валієвої

"Надо понимать, что ЕСПЧ никак не сможет отменить решения Спортивного арбитражного суда CAS, не сможет никак восстановить Камилу Валиеву и ее титулы. Но если ЕСПЧ признает, что было нарушено право Камилы на справедливый суд, то может наложить финансовые санкции – то есть обязать заплатить Валиевой денежную компенсацию. Восстановить ее спортивные результаты – без шансов. Вообще невозможно", – сказал Зайцев.

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''Без шансов'': в России поставили крест на ''новой любовнице Путина''

Диктатор Володимир Путін і Каміла Валієва.

Источник: ТАСС

Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям.

Сама Валиева впервые прокомментировала свое отстранение от международных турниров. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

''Без шансов'': в России поставили крест на ''новой любовнице Путина''

Каміла Валієва впала під час виступу.

''Без шансов'': в России поставили крест на ''новой любовнице Путина''

Путін і Валієва

Источник: Кадр з трансляції

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети. Также стало известно, что Валиева пока не оспаривала лишение "нейтрального статуса".

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