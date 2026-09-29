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Без шансов. Суперкомьютер обновил прогноз на результат Украины в Лиге наций

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
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Без шансов. Суперкомьютер обновил прогноз на результат Украины в Лиге наций
Украина удачно стартовала в Лиге наций
  • Вероятность итогового первого места Украины выросла с 45% до 68,6%.
  • Подопечные Андреа Мальдеры сыграли два стартовых поединка на "ноль".
  • Следующий матч "сине-желтые" проведут 2 октября с прямыми конкурентами в борьбе за лидерство североирландцами.

Сборная Украины по футболу удачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. "Сине-желтые" под руководством Андреа Мальдеры обыграли на выезде Венгрию, а зачем сыграли вничью с Грузией в Тбилиси, что позволило им возглавить квартет вместе с представителями Северной Ирландии.

Суперкомпьютер компании Football Metts Data обновил свой прогноз на итоговое положение команд в турнирной таблицы группы 2 дивизиона В турнира. После обработки 10 тысяч симуляций машина практически не имеет сомнений в том, что украинцы финишируют первыми и выйдут в элиту Лигу наций.

Без шансов. Суперкомьютер обновил прогноз на результат Украины в Лиге наций

Гравці збірної України

Источник: УАФ

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Без шансов. Суперкомьютер обновил прогноз на результат Украины в Лиге наций

Андреа Мальдера

Источник: УАФ

Шансы на это компьютер поднял сразу на 20% – до 68,6. По итогам расчетов, украинская сборная наберет 11-12 очков и будет недосягаемой для соперников. Интересно, что североирландцы стали котироваться вторыми, хотя перед началом турнира машина отводила им роль явных аутсайдеров.

Свой следующий матч наша команда проведет именно против британцев. Игра состоится в словацкой Трнаве 2 октября. У украинцев будет отличная возможность поквитаться за болезненное поражение на Евро-2016.

Без шансов. Суперкомьютер обновил прогноз на результат Украины в Лиге наций

Турнірна таблиця групи 2 дивізіону В Ліги націй

Источник: УЄФА

Без шансов. Суперкомьютер обновил прогноз на результат Украины в Лиге наций

Прогноз щодо результатів групи 2 дивізіону В Ліги націй

Источник: Football Meets Data

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера назвал трех футболистов, за которых не стыдно в матче с Грузией.

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