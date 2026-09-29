Без шансов. Суперкомьютер обновил прогноз на результат Украины в Лиге наций

Вероятность итогового первого места Украины выросла с 45% до 68,6%.

Подопечные Андреа Мальдеры сыграли два стартовых поединка на "ноль".

Следующий матч "сине-желтые" проведут 2 октября с прямыми конкурентами в борьбе за лидерство североирландцами.

Сборная Украины по футболу удачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. "Сине-желтые" под руководством Андреа Мальдеры обыграли на выезде Венгрию, а зачем сыграли вничью с Грузией в Тбилиси, что позволило им возглавить квартет вместе с представителями Северной Ирландии.

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Суперкомпьютер компании Football Metts Data обновил свой прогноз на итоговое положение команд в турнирной таблицы группы 2 дивизиона В турнира. После обработки 10 тысяч симуляций машина практически не имеет сомнений в том, что украинцы финишируют первыми и выйдут в элиту Лигу наций.

Шансы на это компьютер поднял сразу на 20% – до 68,6. По итогам расчетов, украинская сборная наберет 11-12 очков и будет недосягаемой для соперников. Интересно, что североирландцы стали котироваться вторыми, хотя перед началом турнира машина отводила им роль явных аутсайдеров.

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Свой следующий матч наша команда проведет именно против британцев. Игра состоится в словацкой Трнаве 2 октября. У украинцев будет отличная возможность поквитаться за болезненное поражение на Евро-2016.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера назвал трех футболистов, за которых не стыдно в матче с Грузией.