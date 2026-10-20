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"Родина там, где задница в тепле". Плющенко затравили россияне за его "азербайджанский патриотизм"

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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"Родина там, где задница в тепле". Плющенко затравили россияне за его "азербайджанский патриотизм"
Пропутинский фигурист получил массу нелестных отзывов от соотечественников

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что не собирается покидать Россию, несмотря на переход его сына Александра в сборную Азербайджана. Высказывание фигуриста о том, что он считает себя "человеком мира", вызвало критику со стороны российских болельщиков, которые напомнили ему о прежних заявлениях в поддержку страны и осуждении спортсменов, сменивших спортивное гражданство.

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Александр Плющенко. Источник: РБК

В мае Александр Плющенко перешел в сборную Азербайджана. По словам его отца, интерес к сотрудничеству проявляли и другие государства, однако договориться удалось с азербайджанской стороной.

"Мы давно дружим с Эмином Агаларовым, который организовал теплый прием в Азербайджане. Со стороны руководителей этой страны было большое желание сотрудничать", – рассказал Плющенко в интервью "РИА Новости".

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''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Плющенко с сыном. Источник: РБК

Он также сообщил, что проводит шоу в Баку и занимается строительством интернациональной академии фигурного катания. При этом спортсмен подчеркнул, что не планирует менять место жительства.

"Считаю себя человеком мира, и к этому нужно нормально относиться. А живу в России и никуда уезжать не собираюсь, как и мой сын", – заявил двукратный олимпийский чемпион.

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Александр Плющенко. Источник: ТАСС

В комментариях пользователи из РФ набросились на фигуриста.

Один из комментаторов напомнил о высказываниях спортсмена по поводу российских фигуристов, которые соглашались выступать на международных соревнованиях при условии дистанцирования от "специальной военной операции".

"Ему можно быть человеком мира, а другим нельзя было. Понятно", – написал пользователь.

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Комментарии. Источник: sports.ru

Другой комментатор назвал Плющенко "ренегатом". Еще один участник обсуждения напомнил, что фигурист ранее критиковал спортсменов, готовых принять условия Международного олимпийского комитета ради участия в Олимпийских играх.

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Комментарии. Источник: sports.ru

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Комментарии. Источник: sports.ru

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Комментарии. Источник: sports.ru

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Комментарии. Источник: sports.ru

Отдельные пользователи связали переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана с возможностями для продолжения спортивной карьеры. Они также обратили внимание на планы фигуриста развивать бизнес за пределами России.

"Родина там, где задница в тепле", – написал один из юзеров. Другие россияне высмеяли слова Плющенко о "человеке мира". Они предположили, что фигурист выбирает те возможности, которые считает для себя наиболее выгодными.

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Комментарии. Источник: sports.ru

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Комментарии. Источник: sports.ru

В комментариях также вспомнили о грантах, которые Плющенко получает в России на свои проекты. Некоторые пользователи предложили ему искать финансирование за рубежом, раз он называет себя человеком мира.

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Комментарии. Источник: sports.ru

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Комментарии. Источник: sports.ru

Кроме того, болельщики напомнили, что раньше фигурист критиковал российских спортсменов за смену спортивного гражданства и выступал с патриотическими заявлениями. Теперь, когда его собственный сын перешел в сборную Азербайджана, пользователи обвинили Плющенко в двойных стандартах.

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Комментарии. Источник: sports.ru

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Комментарии. Источник: sports.ru

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Комментарии. Источник: sports.ru

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Комментарии. Источник: sports.ru

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Комментарии. Источник: sports.ru

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Комментарии. Источник: sports.ru

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Комментарии. Источник: sports.ru

Как сообщал OBOZ.UA, Евгений Плющенко, который входит в Putin Team, неоднократно публично выступал в поддержку политики Кремля. Бывший фигурист критиковал российских спортсменов, меняющих гражданство ради участия в международных соревнованиях.

''Родина там, где задница в тепле''. Плющенко затравили россияне за его ''азербайджанский патриотизм''

Комментарии. Источник: sports.ru

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