Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов потребовал от европейских стран немедленно выполнить постановление Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) и не препятствовать возвращению такой "могучей страны", как России. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также пригрозил демаршем со стороны РФ, став посмешищем в сети.

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"Это издевательство. Есть решение CAS: допустить сборную России до международных соревнований. И надо следовать ему. И нам нужно занять четкую позицию. Если нас допускают, есть гарантии безопасности от страны-хозяйки, то мы едем. Причем с флагом и с гимном! Иначе варитесь в собственном котле! Мы могучая страна, великая держава! Нам пора уже занять принципиальную позицию и следовать ей", – сказал Фетисов РИА "Новости".

Читатели портала Sports.ru не прошли мимо этих слов депутата Госдумы. Они назвали Фетисова откровенным клоуном, который выступает в стиле советского политбюро.

"Вот ответь, Фетисов, что создала Россия с 1991 года, как вышла из состава Союза?", "Прям советские речи! Только по уровню жизни и свободе слова на уровне африканских стран", "А в чем конкретно заключается величие ни один из этих турбопатриотов не ответит", "Канадцы прям испугались от ужаса", "О, вот методичка подъехала, не выгнали с соревнований, а варятся в своем котле, лишенные возможности соприкоснуться с величием", "Говорящий клоун", – пишут в комментариях.

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Главные истории дня

Накануне стало известно, что сборные Норвегии, Финляндии, Чехии, Дании, Латвии и Швеции отказались играть с россиянами на чемпионате мира-2027. Хозяйка турнира Германия также выступила против приезда сборной РФ на турнир.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация хоккея (IIHF) выступила с новым заявлением о допуске России после решения CAS.