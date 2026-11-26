Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис высказался о положении команды в отборочной группе чемпионата мира 2027 года после поражения от Португалии. Латвийский специалист заявил, что не собирается отвлекаться на результаты конкурентов, и призвал игроков сосредоточиться на собственной игре, дисциплине и темпе.

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После неудачи в матче с Португалией украинцы потеряли первое место в группе, однако сохранили вторую позицию. У сборной Украины столько же побед и очков, сколько у Испании и Грузии. Обе команды выиграли свои встречи девятого тура: испанцы оказались сильнее Черногории, а грузины победили Грецию.

Во время пресс-конференции журналист "Суспильне Спорт" спросил Багатскиса, как результаты конкурентов влияют на турнирное положение украинской команды.

"Хорошо, мы знаем. И что это означает для нас: что Грузия победила Грецию, а Испания, конечно, выиграла у Черногории? Что это означает для нас? Я всю жизнь говорил, с тех пор как понял это, когда повзрослел, примерно 20 лет назад: прежде всего я должен делать свою работу. Я должен сосредоточиться на вещах, на которые могу повлиять. Если я не могу изменить то, что происходит вокруг меня, зачем мне об этом беспокоиться?" – ответил тренер.

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Отдельно наставник сборной остановился на игровых проблемах, которые необходимо устранить. При этом содержание разговора с баскетболистами после матча он раскрывать не стал.

"Мы должны найти выход. Хорошо, я не буду повторять здесь, потому что обычно говорю: то, что произошло в раздевалке, остается в раздевалке. Но я считаю, что мы должны научиться играть в том же темпе, с той же дисциплиной, правильно читать игровые ситуации и не торопиться.

В голове должна быть информация. Все умеют играть. Они будут наказывать. Если мы что-то им даем, они это забирают", – заявил Багатскис.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, мужская сборная Украины по баскетболу проиграла команде Португалии в 3-м туре второго раунда квалификации на чемпионат мира-2027. Поединок в спортивно-конференц центре в Матозиньюше завершился со счетом 95:90.

Следующий матч отборочного турнира сборная Украины проведет против Черногории в воскресенье, 29 ноября. Начало встречи запланировано на 18:30. Трансляция будет доступна на платформах "Суспильне Спорт" и местных телеканалах "Суспильного".