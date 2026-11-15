''Многим футболистам не хватает''. Сабо поставил диагноз сборной Украины после поражения от Северной Ирландии

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение национальной команды от Северной Ирландии в матче Лиги наций. Специалист считает, что украинским футболистам не хватает индивидуального мастерства, а соперник превзошел их в борьбе, игровой дисциплине и настрое на матч.

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Встреча состоялась 14 ноября в Белфасте и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. По мнению Сабо, североирландцы оказались лучше практически во всех ключевых статистических показателях, включая единоборства, количество угловых и ударов по воротам.

При этом преимущество Украины во владении мячом не означало, что команды провели равный матч. Экс-наставник национальной сборной обратил внимание на разницу в отношении игроков к борьбе и желании добиться результата.

"Я не понимаю наших футболистов. Разве нельзя быть злее, агрессивнее?" – заявил Сабо в интервью Meta.ua.

Специалист отметил, что Северная Ирландия не располагает футболистами мирового уровня, однако ее игроки выкладываются на поле ради результата. Именно этого, по его словам, ему не хватило украинской команде.

Сабо также объяснил, за счет чего сопернику удалось перехватить инициативу. По его наблюдениям, хозяева сначала действовали осторожно и позволяли украинцам больше атаковать, но затем нашли слабые места в игре гостей и стали активнее действовать на их половине поля.

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Отдельные претензии бывший тренер высказал к техническому исполнению украинских футболистов. Он считает, что команде следовало чаще играть в одно касание, не поднимать мяч и использовать больше передач с флангов и прострелов.

"Многим футболистам сборной Украины просто не хватает мастерства. Как можно принимать мяч, чтобы он отскакивал на пять метров", – сказал Йожеф Йожефович.

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Экс-наставник также вспомнил матчи против Северной Ирландии во время своей работы со сборной Украины. В отборе на чемпионат мира 1998 года украинцы дважды обыграли этого соперника, однако обе победы дались непросто. Уже тогда Сабо обращал внимание игроков на физическую готовность и командную самоотдачу североирландцев.

После очередного поражения Украина не сможет подняться выше третьего места в своей группе Лиги наций. При этом национальная команда рискует опуститься на последнюю строчку, если проиграет Грузии 17 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, после игры Северная Ирландия – Украина главный тренер "желто-синих" Андреа Мальдера признался, что сказал в раздевалке своим подопечным.

Такое в сети завирусилось послематчевое флеш-интервью Ильи Забарного, в котором он заявил, что национальная команда находится "в заднице".