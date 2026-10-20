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"Аякс" после того, как выгнал Зинченко, обратился к футболисту с неожиданной предложением

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
1,1 т.
"Аякс" после того, как выгнал Зинченко, обратился к футболисту с неожиданной предложением
Футболист восстанавливается после тяжелой травмы колена

Амстердамский клуб предложил украинскому защитнику Александру Зинченко тренироваться вместе с основной командой, несмотря на отсутствие действующего контракта. Футболист восстанавливается после тяжелой травмы колена и находится на заключительном этапе реабилитации.

''Аякс'' после того, как выгнал Зинченко, обратился к футболисту с неожиданной предложением

Александр Зинченко. Источник: Кадр из видео

Как сообщает нидерландское издание Telegraaf.nl, Зинченко должен прибыть на тренировочную базу "Аякса" Де Туком во вторник, 20 октября. В клубе предоставят украинцу возможность заниматься с командой, однако переговоры о заключении нового соглашения пока не проводились.

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''Аякс'' после того, как выгнал Зинченко, обратился к футболисту с неожиданной предложением

Источник: Кадр из видео

Контракт 29-летнего футболиста с амстердамцами истек 30 июня 2026 года, и руководство не стало его продлевать. При этом ранее защитник получил серьезное повреждение колена, из-за которого надолго выбыл из строя. Теперь восстановление приближается к завершению, и ожидается, что в ближайшее время он сможет вернуться к полноценным тренировкам в общей группе.

''Аякс'' после того, как выгнал Зинченко, обратился к футболисту с неожиданной предложением

Зинченко получил тяжелую травму.

Зинченко провел 75 матчей за сборную Украины, где забил 12 голов. За свою профессиональную карьеру он также играл за "Уфу", "Манчестер Сити", ПСВ, "Арсенал" и "Ноттингем Форест".

В составе английского клуба "Манчестер Сити" украинец под руководством Хосепа Гвардиолы выиграл несколько чемпионских титулов. Впоследствии он выступал за "Арсенал", а затем перешел в "Аякс".

''Аякс'' после того, как выгнал Зинченко, обратился к футболисту с неожиданной предложением

Левченко (слева) и Зинченко. Источник: instagram.com/elevchenko

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