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Английский "легионер" покинул сборную Украины перед матчами в Лиге наций

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read1 мин
icon 1,1 т.
Английский "легионер" покинул сборную Украины перед матчами в Лиге наций
27-летний защитник не поможет команде в ближайших встречах против Северной Ирландии и Венгрии

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко не сыграет в октябрьских матчах Лиги наций из-за повреждения. Футболист уже покинул расположение национальной команды и отправился на восстановление в свой английский клуб "Эвертон", сообщает пресс-служба УАФ.

Английский ''легионер'' покинул сборную Украины перед матчами в Лиге наций

Віталій Миколенко не зіграє у жовтневих матчах

Таким образом, 27-летний защитник не поможет команде в ближайших встречах против Северной Ирландии и Венгрии. Накануне главный тренер "желто-синих" Андреа Мальдера исключил  Виталия из состава национальной команды. 

Сроки восстановления Миколенко пока не сообщаются. После возвращения в расположение "Эвертона" игрок продолжит восстановление в клубе.

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Английский ''легионер'' покинул сборную Украины перед матчами в Лиге наций

Миколенко провів повний матч проти Угорщини,

В сентябрьских матчах Лиги наций защитник провел полный поединок против Венгрии, завершившийся победой Украины со счетом 1:0 . После этого Миколенко не принял участия во встрече с Грузией, которая завершилась вничью 0:0. 

После двух туров Украина набрала четыре очка и занимает второе место в группе В2. Столько же баллов у Северной Ирландии, которая располагается на первой позиции благодаря лучшему дополнительному показателю.

Английский ''легионер'' покинул сборную Украины перед матчами в Лиге наций

Положення команд

В следующем туре 2 октября Украина примет Северную Ирландию, а Венгрия сыграет с Грузией. 5 октября украинская сборная проведет матч против Венгрии.

Матч с Северной Ирландией состоится 2 октября в Трнаве. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени. 

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