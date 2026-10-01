Английский ''легионер'' покинул сборную Украины перед матчами в Лиге наций

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко не сыграет в октябрьских матчах Лиги наций из-за повреждения. Футболист уже покинул расположение национальной команды и отправился на восстановление в свой английский клуб "Эвертон", сообщает пресс-служба УАФ.

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Таким образом, 27-летний защитник не поможет команде в ближайших встречах против Северной Ирландии и Венгрии. Накануне главный тренер "желто-синих" Андреа Мальдера исключил Виталия из состава национальной команды.

Сроки восстановления Миколенко пока не сообщаются. После возвращения в расположение "Эвертона" игрок продолжит восстановление в клубе.

В сентябрьских матчах Лиги наций защитник провел полный поединок против Венгрии, завершившийся победой Украины со счетом 1:0 . После этого Миколенко не принял участия во встрече с Грузией, которая завершилась вничью 0:0.

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После двух туров Украина набрала четыре очка и занимает второе место в группе В2. Столько же баллов у Северной Ирландии, которая располагается на первой позиции благодаря лучшему дополнительному показателю.

В следующем туре 2 октября Украина примет Северную Ирландию, а Венгрия сыграет с Грузией. 5 октября украинская сборная проведет матч против Венгрии.

Главные истории дня

Матч с Северной Ирландией состоится 2 октября в Трнаве. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.