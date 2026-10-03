Английский клуб подписал сына Андрея Шевченко

19-летний украинский вингер Кристиан Шевченко продолжит карьеру в английском клубе "Шолинг". Детали соглашения между сторонами не раскрываются.

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"Мы рады приветствовать Кристиана в нашей команде и с нетерпением ждем возможности увидеть его в игре", – сообщает официальный сайт "Шолинга".

Кристиан Шевченко родился 10 ноября 2006 года в Лондоне. Он является вторым сыном бывшего нападающего сборной Украины Андрея Шевченко и американской модели Кристен Пазик.

Новый клуб украинца выступает в седьмом по силе дивизионе английского футбола. После начала сезона команда занимает 16-е место в турнирной таблице.

Футбольное образование Шевченко получил в академии "Челси". В декабре 2022 года он перешел в систему "Тоттенхэма", где выступал под руководством бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре.

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Летом 2023 года украинец стал игроком "Уотфорда". Там он прошел через молодежные команды клуба, а в июле 2025 года подписал свой первый профессиональный контракт. Однако уже 22 мая нынешнего года стороны прекратили сотрудничество, после чего футболист находился в статусе свободного агента.

На международном уровне Шевченко-младший представлял Украину на Евро-2024, а также на чемпионате мира среди игроков до 20 лет в 2025 году