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Англия с самой крупной победой в истории обыграла вице-чемпионов мира в Лиге наций. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
icon 1,9 т.
Англия с самой крупной победой в истории обыграла вице-чемпионов мира в Лиге наций. Видео
Поединок состоялся в Риеке

Сборная Англии по футболу разгромила Хорватию в Риеке со счетом 7:0 в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. Это поражение стало крупнейшим в истории хорватской команды, побив прежний антирекорд в матче с Испанией в 2018 году (0:6). При этом победа на стадионе "Руевица" стала для Англии крупнейшей в матче против команды, входившей в топ-50 рейтинга ФИФА, с 1992 года.

Англичане полностью контролировали ход встречи и забили четыре мяча еще до перерыва. Счет на 8-й минуте открыл Гарри Кейн, которому ассистировал Джуд Беллингем.

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На 21-й минуте Беллингем уже сам отличился после передачи Энтони Гордона. Еще два гола гости забили в концовке первого тайма: на 39-й минуте Гордон головой замкнул навес Джарелла Куансы, а на 45-й минуте Букайо Сака отправил мяч в ворота Хорватии.

После перерыва Англия продолжила увеличивать преимущество. На 53-й минуте Кейн оформил дубль, а на 68-й Сака также забил второй мяч в матче, воспользовавшись ошибкой хорватской обороны.

Окончательный счет на 87-й минуте установил Морган Роджерс, вышедший на замену.

Беллингем завершил встречу с голом и тремя результативными передачами. По одному ассисту записали на свой счет Гордон, Андерсон, Куанса и Кейн.

После трех туров Англия набрала шесть очков и занимает второе место в группе 3 Лиги A. Хорватия, становившаяся в 2018 году вице-чемпионом мира, с тремя баллами расположилась на третьей позиции.

Следующий матч команда Томаса Тухеля проведет 6 октября против Чехии. Встреча начнется в 21:45.

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