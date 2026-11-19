Андрей Шевченко ответил на обвинения по сборной Украины
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал заявления Михаила Мудрика, который обвинил УАФ и сборную Украины по футболу в том, что он попался на допинге. Глава организации назвал обвинения футболиста безосновательными и рассказал о предложениях его представителей после отстранения из-за положительной допинг-пробы.
Шевченко подчеркнул, что слова Мудрика считает клеветой в адрес сотрудников ассоциации.
"Хочу выразить свою позицию относительно обвинений Михаила Мудрика. Прозвучали громкие заявления об УАФ, сборной Украины. Это безосновательная клевета на наших людей, которые честно и профессионально делают свою работу", – заявил президент УАФ в инетервью Tribuna.com.
Также Шевченко рассказал, что после отстранения футболиста его представители неоднократно обращались к ассоциации с предложением найти сотрудника, который взял бы на себя ответственность за появление мельдония в допинг-пробе Мудрика.
По словам главы УАФ, организация отказалась от такого предложения, поскольку оно противоречило принципам ее работы.
"Обвинения со стороны представителей Михаила не нашли подтверждения или доказательств после многочисленных исследований и проверок. Расследование и итоговое мировое соглашение с WADA и английской ассоциацией это подтверждают", – добавил Шевченко.