Американский супертяж стал выпендриваться в ринге и был брутально нокаутирован. Видео

45-летний американский боксер Райделл Букер потерпел поражение на профессиональном ринге, уступив шведу Адриану Гранату в главном поединке вечера Talents & Kings Part 5 в Гамбурге (Германия). В заключительном, десятом раунде американец пропустил мощный удар правой рукой и рухнул на настил, после чего ему потребовалась помощь врачей.

Видео дня

Перед этим Букер, имеющий за плечами большой опыт выступлений на профессиональном уровне, вел себя вызывающе. Американец практически не предпринимал попыток атаковать, предпочитая мешать сопернику проводить полноценные комбинации и насмехаться над его действиями.

Атаки Граната не всегда отличались неожиданностью, чем пользовался его возрастной оппонент. Букер несколько раз успешно уходил от ударов, а в заключительном раунде и вовсе решил покрасоваться перед камерами. Он демонстративно отворачивался от шведа и поглядывал в сторону, пока тот продолжал идти вперед.

Однако подобное поведение закончилось для американца крайне неудачно. Гранат воспользовался моментом и точно пробил правой рукой. Удар застал Букера врасплох: боксер потерял равновесие и тяжело упал на канвас. Он несколько секунд не поднимался, после чего на ринг поспешили представители его команды.

РЕКЛАМА

Для 45-летнего американца это поражение стало десятым подряд. Теперь его профессиональный рекорд составляет 27 побед, 17 поражений и одну ничью. На счету Букера 14 побед нокаутом.

Адриан Гранат, которому 35 лет, одержал 17-ю победу в профессиональной карьере при двух поражениях. 16 своих соперников швед отправил в нокаут.

Главные истории дня

Видео за сутки собрало порядка 1 млн просмотров.