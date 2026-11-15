''Агрессивно радовались''. Соболенко объяснила свой гнусный поступок в матче со Свитолиной

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала скандальный эпизод, произошедший во время ее матча с Элиной Свитолиной на Итоговом турнире WTA-2026. Белорусская теннисистка заявила, что ее эмоциональная реакция была вызвана поведением зрителей, которые бурно радовались ее ошибкам, а не действиями украинской соперницы.

Видео дня

Соболенко опубликовала объяснение в Instagram на следующий день после поражения от Свитолиной. Она подчеркнула, что ее высказывание, попавшее в объективы телекамер, не было адресовано украинской теннисистке.

"Хочу прояснить ситуацию с моим недавним матчем, которая получила распространение в интернете. Мой комментарий не был направлен в адрес Элины. Я была раздражена небольшой группой зрителей, которые агрессивно радовались моим ошибкам, и в тот момент эмоционально отреагировала.

При этом мне следовало иначе справиться со своим раздражением. Прошу прощения у всех, кого могла оскорбить. Элина провела отличный матч, и я желаю ей всего наилучшего в оставшейся части турнира", – написала Соболенко.

Поводом для объяснений стал эпизод в третьем сете матча, состоявшегося 13 ноября. Во время трансляции было видно, как белоруска произнесла нецензурную фразу на русском языке. Видеозапись быстро разошлась в социальных сетях, где пользователи пытались определить по движению губ, кому именно были адресованы ее слова.

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Многие предположили, что Соболенко оскорбила Свитолину или украинских болельщиков. Сразу после поражения белоруска также отказалась от послематчевой пресс-конференции.

Свитолина после встречи отдельно высказалась о поведении зрителей. Украинка отметила, что присутствие национальных флагов и активная поддержка болельщиков являются естественной частью соревнований. Она также выразила надежду, что будущие матчи будут проходить в атмосфере взаимного уважения.

Главные истории дня

Сам матч завершился победой Свитолиной со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Благодаря этому результату украинка вышла в финал Итогового турнира, а Соболенко досрочно завершила выступление на соревнованиях.

Накануне Элина в двух сетах обыграла Линду Носкову и вышла в финал Итогового турнира.