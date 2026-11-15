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"Агрессивно радовались". Соболенко объяснила свой гнусный поступок в матче со Свитолиной

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
1,8 т.
"Агрессивно радовались". Соболенко объяснила свой гнусный поступок в матче со Свитолиной
Вторая ракетка мира написала небольшой пост в сторис

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала скандальный эпизод, произошедший во время ее матча с Элиной Свитолиной на Итоговом турнире WTA-2026. Белорусская теннисистка заявила, что ее эмоциональная реакция была вызвана поведением зрителей, которые бурно радовались ее ошибкам, а не действиями украинской соперницы.

Соболенко опубликовала объяснение в Instagram на следующий день после поражения от Свитолиной. Она подчеркнула, что ее высказывание, попавшее в объективы телекамер, не было адресовано украинской теннисистке.

''Агрессивно радовались''. Соболенко объяснила свой гнусный поступок в матче со Свитолиной

Арина Соболенко

"Хочу прояснить ситуацию с моим недавним матчем, которая получила распространение в интернете. Мой комментарий не был направлен в адрес Элины. Я была раздражена небольшой группой зрителей, которые агрессивно радовались моим ошибкам, и в тот момент эмоционально отреагировала. 

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При этом мне следовало иначе справиться со своим раздражением. Прошу прощения у всех, кого могла оскорбить. Элина провела отличный матч, и я желаю ей всего наилучшего в оставшейся части турнира", – написала Соболенко.

''Агрессивно радовались''. Соболенко объяснила свой гнусный поступок в матче со Свитолиной

Соболенко объяснилась. Источник: instagram.com/arynasabalenka

Поводом для объяснений стал эпизод в третьем сете матча, состоявшегося 13 ноября. Во время трансляции было видно, как белоруска произнесла нецензурную фразу на русском языке. Видеозапись быстро разошлась в социальных сетях, где пользователи пытались определить по движению губ, кому именно были адресованы ее слова.

Многие предположили, что Соболенко оскорбила Свитолину или украинских болельщиков. Сразу после поражения белоруска также отказалась от послематчевой пресс-конференции.

Свитолина после встречи отдельно высказалась о поведении зрителей. Украинка отметила, что присутствие национальных флагов и активная поддержка болельщиков являются естественной частью соревнований. Она также выразила надежду, что будущие матчи будут проходить в атмосфере взаимного уважения.

''Агрессивно радовались''. Соболенко объяснила свой гнусный поступок в матче со Свитолиной

Элина Свитолина

Сам матч завершился победой Свитолиной со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Благодаря этому результату украинка вышла в финал Итогового турнира, а Соболенко досрочно завершила выступление на соревнованиях.

Накануне Элина в двух сетах обыграла Линду Носкову и вышла в финал Итогового турнира.

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