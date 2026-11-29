Накануне важного номинально домашнего матча сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2027 против Черногории наставник наших баскетболистов Айнарс Багатскис был очень эмоционален, но решительно настроен на борьбу. Тренера не устраивало, как его команде досталось от Португалия (90:95), поэтому 29 ноября в Риге "сине-желтые" должны были показать совсем другой баскетбол, не позволяя сопернику себя задавить.

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Одним из главных вопросов было, сможет ли сыграть против Черногории Вячеслав Бобров, хотя о его повреждении официально не сообщалось: "Я удивлен, что вы об этом знаете – мы пытались держать это в секрете. Но все, что я могу сказать о нем, шансы – 50 на 50".

Было интересно услышать от Багатскиса о психологическом состоянии команды после болезненного поражения в равном матче в Португалии, где лишь нюансы склонили чашу весов на сторону хозяев.

"Мы умеем играть. В целом все, что я сейчас скажу, будет звучать как оправдание. Но мое мнение такое: нельзя ничего дарить соперникам. Если они сильны, хорошо играют и у них удачный день – пусть побеждают. Но не нужно преподносить им ничего на блюдечке. Мы были слишком "добрыми". Должен признать: мы пытались играть в "красивый" баскетбол. Такой себе "забавный" баскетбол. Сегодня с Черногорией – никаких шансов на такое", – заверил господин Айнарс.

"Я сказал игрокам: хочу, чтобы каждый из вас посмотрел в зеркало и увидел, кто там отражается. Каждый из вас лично, а затем и вся команда вместе решаем, в какой баскетбол мы будем играть. То есть если мы играем агрессивно и по-настоящему жестко – все будет хорошо. Ведь сборная Черногории понимает только такой, силовой баскетбол, такой язык физической борьбы. Если мы будем играть именно так – мы справимся. Если нет – тогда "до свидания", – уверен коуч.

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Латвийский специалист не видит ничего плохого в том, что украинцев считают фаворитами в этом матче: "Перед прошлым матчем нас нельзя было назвать аутсайдерами, ведь до этого мы показывали баскетбол очень высокого качества. Но в этой игре каждый новый день нужно начинать так, словно он – последний. Особенно в отборочной кампании. Да, это серия матчей, но каждая отдельная игра может изменить все. И играть нужно так, словно она последняя. Если кто-то называет нас фаворитами – что ж, хорошо. Мы работаем именно с таким настроем".

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В Португалии одним из решающих аргументов в пользу соперника стал подбор, и в Риге украинцы не имеют права действовать так же, если хотят победить: "Если позволяешь сопернику толкать себя, цепляться за тебя, "надрать тебе задницу" – ты проигрываешь подбор. Так было в прошлой игре: 11 раз за первую половину и 6 раз в последней четверти. Именно в решающие моменты".

"Хочу объяснить игрокам: баскетбол – это игра, где не обязательно цепляться за конкретного соперника в каждом эпизоде. Но в определенных ситуациях – особенно когда играешь "один на один" – ты должен "вцепиться" в оппонента. Это, скажем так, мужской подход: или ты "надираешь зад" мне, или я – тебе", – добавил Багатскис.

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Эта агрессия и способность агрессивно отвечать на действия соперника касается и Черногории, какие бы психологические методы давления ни использовал тренер соперника Звездан Митрович: "Я понимаю суть баскетбола: если играешь физически, агрессивно – для этого нужны соответствующие исполнители. В то же время, если играть разумно, можно добиться очень хороших результатов. Это мой ответ и на этот вопрос, и о баскетболе в целом".

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"Что касается Черногории – независимо от того, кто выйдет на площадку, а кто нет, – для них это привычный стиль. Они пытаются "наскочить" на соперника, особенно в начале игры: действуют физически, агрессивно. А потом ждут твоей реакции. И если ты не реагируешь, позволяя им так играть, – твои шансы на успех становятся ничтожными", – подчеркнул латвийский тренер "сине-желтых".

У сборной Украины очень хорошие шансы на победу в матче с Черногорией. Эксперты GGBET дают такой прогноз: 1,35 на победу "сине-желтых" и 3,47 – на выигрыш команды Звездана Митровича.

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Коэффициенты взяты с сайта GGBET и действуют по состоянию на 12:30.

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