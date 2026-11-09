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Александр Липенко
Александр Липенко

спортивный обозреватель

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Спорт Oboz / Мнения
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50 млн долларов за победу: чем запомнился ЧМ-2026 по футболу

50 млн долларов за победу: чем запомнился ЧМ-2026 по футболу
Испания выиграла ЧМ-2026

Победив сборную Аргентины в финальном матче чемпионата мира-2026 со счетом 1:0 после дополнительного времени, сборная Испании завоевала Кубок мира. Решающий мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

За победу на турнире Испанская футбольная федерация получила от ФИФА 50 миллионов долларов призовых, а Аргентинская футбольная ассоциация за второе место – 33 миллиона. Кроме того, каждая из участвовавших в чемпионате команд получила по 1,5 миллиона долларов на подготовку к турниру.

Это второй триумф испанской сборной в истории чемпионатов мира. Впервые испанцы стали чемпионами мира в 2010 году. На двух следующих мундиалях, в 2018 и 2022 годах, они завершали выступления на стадии 1/8 финала, а в 2014 году не смогли выйти из группы.

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На ЧМ-2026 сборная Испании приехала в статусе одного из главных фаворитов и подтвердила свои амбиции, завоевав главный футбольный трофей. Ликуют поклонники испанской сборной. За последние годы национальная команда собрала впечатляющую коллекцию титулов: стала чемпионом Европы в 2024 году, выиграла Лигу наций УЕФА в 2023-м, а теперь добавила к этим достижениям Кубок мира. Кроме того, олимпийская сборная Испании завоевала золотые медали Игр в Париже в 2024 году, а команда U19 стала чемпионом Европы в 2026-м.

Сборная Испании также продолжает впечатляющую беспроигрышную серию. По данным Королевской испанской футбольной федерации, к октябрю 2026 года команда не проигрывала в 43 официальных матчах подряд. За это время испанцы одержали 36 побед и семь раз сыграли вничью.

На чемпионате мира-2026 были вручены и индивидуальные награды. "Золотой мяч" лучшему игроку турнира получил полузащитник сборной Испании Родри. "Серебряный мяч" достался знаменитому аргентинцу Лионелю Месси, который на предыдущем чемпионате мира-2022 в Катаре был признан лучшим игроком турнира. Обладателем "Бронзового мяча" стал француз Килиан Мбаппе.

"Золотую бутсу" лучшего бомбардира завоевал Килиан Мбаппе. В восьми матчах турнира он забил 10 мячей. Напомним, что и на чемпионате мира-2022 в Катаре француз стал самым результативным игроком, отличившись восемь раз. В целом на чемпионатах мира Мбаппе забил уже 22 мяча и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На втором месте располагается Лионель Месси с 21 голом. Третью позицию занимает немец Мирослав Клозе, на счету которого 16 забитых мячей.

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