300 млн долларов за сезон. Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста планеты

Криштиану Роналду заработает $300 млн за сезон 2026/27, включая зарплату в саудовском "Аль-Насре" и доходы за пределами футбола. По оценке Forbes, португалец четвертый год подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, опережая Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

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Совокупный доход десяти самых высокооплачиваемых игроков планеты составит около $942 млн. Это немного меньше прошлогоднего показателя в $945 млн, несмотря на рост заработков большинства футболистов, вошедших в оба рейтинга.

Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

1. Криштиану Роналду, $300 млн

41-летний нападающий "Аль-Насра" получит около $250 млн по футбольному контракту и еще $50 млн благодаря рекламным соглашениям и бизнесу. На счету португальца 981 гол за клубы и сборную. До отметки в 1000 мячей ему осталось забить 19 раз.

В августе Роналду заявил журналу Vogue, что сезон 2026/27, вероятно, станет для него последним в профессиональном футболе, однако окончательного решения о завершении карьеры он не объявлял. По оценке Forbes, состояние футболиста составляет $1,2 млрд. Он также инвестирует в компании, включая Perplexity и Whoop, и развивает бренд CR7, под которым выпускаются одежда, парфюмерия и другие товары.

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2. Лионель Месси, $145 млн

39-летний нападающий "Интер Майами" заработает около $70 млн на поле и $75 млн за счет коммерческих проектов. В его доходы также входят соглашения, связанные с партнерами американской лиги MLS, включая Adidas и Apple TV.

После трех лет в чемпионате США аргентинец продолжает выступать за клуб из Майами, его контракт рассчитан до 2028 года. После завершения карьеры Месси сможет приобрести долю в "Интер Майами", который Forbes оценивает в $1,35 млрд. В 2026 году футболист также заключил рекламные соглашения с OpenAI и Duracell и приобрел испанский клуб "Эльденсе", выступающий во втором дивизионе.

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3. Килиан Мбаппе, $100 млн

27-летний форвард мадридского "Реала" получит около $70 млн благодаря футбольному контракту и еще $30 млн за пределами поля. На чемпионате мира 2026 года француз забил десять голов и стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету уже 22 мяча на чемпионатах мира, это рекордный показатель.

В сентябре Мбаппе завершил сотрудничество с Nike, начавшееся, когда ему было восемь лет, и подписал соглашение со швейцарским производителем спортивной обуви On. Контракт предусматривает не только выплаты, но и долю в компании. Ее размер не раскрывается.

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4. Эрлинг Холанд, $85 млн

26-летний нападающий "Манчестер Сити" заработает $60 млн на поле и еще $25 млн благодаря рекламным контрактам и другим коммерческим проектам. Норвежец заключил долгосрочное соглашение с английским клубом, рассчитанное до 2034 года.

В числе партнеров Холанда есть Nike, британский цифровой банк Revolut и китайская чайная компания Walovi. После чемпионата мира число его подписчиков в Instagram увеличилось примерно вдвое, достигнув 77 млн.

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5. Винисиус Жуниор, $76 млн

26-летний вингер "Реала" получит $48 млн по футбольному контракту и $28 млн от коммерческой деятельности. Бразилец забивал не менее 20 голов во всех турнирах в каждом из последних пяти сезонов мадридского клуба.

В августе Винисиус подписал новый шестилетний контракт, рассчитанный до 2032 года. Среди его рекламных партнеров Forbes называет Fanatics, Hugo Boss и бразильского оператора связи Vivo. При этом футболист получил четырехматчевую дисквалификацию в чемпионате Испании за то, что дернул соперника за волосы.

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6. Ламин Ямаль, $55 млн

19-летний вингер "Барселоны" заработает $35 млн на поле и $20 млн за счет рекламных контрактов. За год его предполагаемый доход вырос с $43 млн до $55 млн.

В сезоне 2025/26 Ямаль забил 16 голов и отдал 12 результативных передач в чемпионате Испании, помог клубу выиграть национальное первенство и был признан лучшим игроком Ла Лиги. В числе его партнеров появились American Eagle, Coca-Cola и McDonald's. Соглашение с American Eagle рассчитано на пять лет и стало первым многолетним контрактом компании со спортсменом.

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7. Садио Мане, $54 млн

34-летний вингер "Аль-Насра" получит $50 млн по футбольному контракту и еще $4 млн благодаря рекламным соглашениям. Сенегалец проводит последний год действующего договора с саудовским клубом, где выступает вместе с Роналду.

В январе Мане оказался в центре событий финала Кубка африканских наций. После назначения пенальти в ворота Сенегала его партнеры покинули поле в знак протеста, однако футболист убедил их вернуться. Марокко не реализовало одиннадцатиметровый удар, после чего Сенегал выиграл матч со счетом 1:0. Впоследствии сборную лишили титула, и сенегальская сторона обжаловала это решение. Среди коммерческих партнеров Мане есть производитель спортивной одежды New Balance.

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8. Джуд Беллингем, $45 млн

23-летний полузащитник "Реала" заработает $29 млн на поле и $16 млн вне его. На чемпионате мира 2026 года англичанин забил семь голов и вошел в число самых результативных игроков сборной.

Контракт Беллингема с мадридским клубом действует до 2029 года, однако, по сообщениям СМИ, стороны уже обсуждают продление соглашения. Среди партнеров футболиста есть Adidas, Louis Vuitton и Skims. Кроме того, он инвестировал в британский бренд мужских средств по уходу Onside.

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9. Гарри Кейн, $42 млн

33-летний нападающий "Баварии" получит $29 млн по футбольному контракту и еще $13 млн за счет коммерческих соглашений. Англичанин впервые с 2023 года вошел в десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира.

На чемпионате мира Кейн забил четыре мяча, увеличив количество голов на мировых первенствах до 14. Нападающий перешел в "Баварию" в 2023 году после 14 лет в "Тоттенхэме". Его действующий контракт истекает после нынешнего сезона, и, по сообщениям СМИ, стороны близки к продлению соглашения до 2029 года. Кейн также сотрудничает с брендом спортивной обуви Skechers, Google Gemini и производителем устройств для отслеживания показателей здоровья Oura Ring.

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10. Мохамед Салах, $40 млн

34-летний египетский футболист замыкает десятку с предполагаемым доходом $20 млн на поле и $20 млн вне его. После завершения контракта с "Ливерпулем" Салах перешел в турецкий "Трабзонспор", подписав соглашение на два года.

По данным Forbes, его ежегодная зарплата составит около $19 млн. Контракт также предусматривает выплату 20% от продаж товаров клуба, связанных с именем футболиста. Среди рекламных партнеров Салаха есть Adidas, Pepsi и Vodafone.

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Как Forbes рассчитывал доходы

В рейтинг включены предполагаемые заработки за сезон 2026/27. При оценке доходов на поле учитывались базовые зарплаты, бонусы и некоторые выплаты за использование имиджевых прав футболистов. Для Месси, выступающего в MLS с календарным графиком сезона, учитывались выплаты за 2026 год.

Вне футбола Forbes учитывал доходы от рекламы, лицензирования, публичных мероприятий, памятных товаров и бизнеса, в котором игроки имеют существенные доли. Суммы указаны до вычета налогов и агентских комиссий. Трансферные выплаты в расчет не включались.