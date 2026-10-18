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300 млн долларов за сезон. Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста планеты

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read5 мин
icon 1,3 т.
300 млн долларов за сезон. Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста планеты
Совокупный доход десяти самых высокооплачиваемых игроков планеты составит около $942 млн

Криштиану Роналду заработает $300 млн за сезон 2026/27, включая зарплату в саудовском "Аль-Насре" и доходы за пределами футбола. По оценке Forbes, португалец четвертый год подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, опережая Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

300 млн долларов за сезон. Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста планеты

Топ-5. Источник: Forbes

Совокупный доход десяти самых высокооплачиваемых игроков планеты составит около $942 млн. Это немного меньше прошлогоднего показателя в $945 млн, несмотря на рост заработков большинства футболистов, вошедших в оба рейтинга.

Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

1. Криштиану Роналду, $300 млн

300 млн долларов за сезон. Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста планеты

Криштиану Роналду

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41-летний нападающий "Аль-Насра" получит около $250 млн по футбольному контракту и еще $50 млн благодаря рекламным соглашениям и бизнесу. На счету португальца 981 гол за клубы и сборную. До отметки в 1000 мячей ему осталось забить 19 раз.

В августе Роналду заявил журналу Vogue, что сезон 2026/27, вероятно, станет для него последним в профессиональном футболе, однако окончательного решения о завершении карьеры он не объявлял. По оценке Forbes, состояние футболиста составляет $1,2 млрд. Он также инвестирует в компании, включая Perplexity и Whoop, и развивает бренд CR7, под которым выпускаются одежда, парфюмерия и другие товары.

2. Лионель Месси, $145 млн

300 млн долларов за сезон. Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста планеты

Лионель Месси

39-летний нападающий "Интер Майами" заработает около $70 млн на поле и $75 млн за счет коммерческих проектов. В его доходы также входят соглашения, связанные с партнерами американской лиги MLS, включая Adidas и Apple TV.

После трех лет в чемпионате США аргентинец продолжает выступать за клуб из Майами, его контракт рассчитан до 2028 года. После завершения карьеры Месси сможет приобрести долю в "Интер Майами", который Forbes оценивает в $1,35 млрд. В 2026 году футболист также заключил рекламные соглашения с OpenAI и Duracell и приобрел испанский клуб "Эльденсе", выступающий во втором дивизионе.

3. Килиан Мбаппе, $100 млн

300 млн долларов за сезон. Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста планеты

Килиан Мбаппе

27-летний форвард мадридского "Реала" получит около $70 млн благодаря футбольному контракту и еще $30 млн за пределами поля. На чемпионате мира 2026 года француз забил десять голов и стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету уже 22 мяча на чемпионатах мира, это рекордный показатель.

В сентябре Мбаппе завершил сотрудничество с Nike, начавшееся, когда ему было восемь лет, и подписал соглашение со швейцарским производителем спортивной обуви On. Контракт предусматривает не только выплаты, но и долю в компании. Ее размер не раскрывается.

4. Эрлинг Холанд, $85 млн

300 млн долларов за сезон. Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста планеты

Эрлинг Холанд

26-летний нападающий "Манчестер Сити" заработает $60 млн на поле и еще $25 млн благодаря рекламным контрактам и другим коммерческим проектам. Норвежец заключил долгосрочное соглашение с английским клубом, рассчитанное до 2034 года.

В числе партнеров Холанда есть Nike, британский цифровой банк Revolut и китайская чайная компания Walovi. После чемпионата мира число его подписчиков в Instagram увеличилось примерно вдвое, достигнув 77 млн.

5. Винисиус Жуниор, $76 млн

300 млн долларов за сезон. Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста планеты

Винисиус Жуниор

26-летний вингер "Реала" получит $48 млн по футбольному контракту и $28 млн от коммерческой деятельности. Бразилец забивал не менее 20 голов во всех турнирах в каждом из последних пяти сезонов мадридского клуба.

В августе Винисиус подписал новый шестилетний контракт, рассчитанный до 2032 года. Среди его рекламных партнеров Forbes называет Fanatics, Hugo Boss и бразильского оператора связи Vivo. При этом футболист получил четырехматчевую дисквалификацию в чемпионате Испании за то, что дернул соперника за волосы.

6. Ламин Ямаль, $55 млн

300 млн долларов за сезон. Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста планеты

Ламин Ямаль

19-летний вингер "Барселоны" заработает $35 млн на поле и $20 млн за счет рекламных контрактов. За год его предполагаемый доход вырос с $43 млн до $55 млн.

В сезоне 2025/26 Ямаль забил 16 голов и отдал 12 результативных передач в чемпионате Испании, помог клубу выиграть национальное первенство и был признан лучшим игроком Ла Лиги. В числе его партнеров появились American Eagle, Coca-Cola и McDonald's. Соглашение с American Eagle рассчитано на пять лет и стало первым многолетним контрактом компании со спортсменом.

7. Садио Мане, $54 млн

300 млн долларов за сезон. Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста планеты

Садио Мане

34-летний вингер "Аль-Насра" получит $50 млн по футбольному контракту и еще $4 млн благодаря рекламным соглашениям. Сенегалец проводит последний год действующего договора с саудовским клубом, где выступает вместе с Роналду.

В январе Мане оказался в центре событий финала Кубка африканских наций. После назначения пенальти в ворота Сенегала его партнеры покинули поле в знак протеста, однако футболист убедил их вернуться. Марокко не реализовало одиннадцатиметровый удар, после чего Сенегал выиграл матч со счетом 1:0. Впоследствии сборную лишили титула, и сенегальская сторона обжаловала это решение. Среди коммерческих партнеров Мане есть производитель спортивной одежды New Balance.

8. Джуд Беллингем, $45 млн

300 млн долларов за сезон. Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста планеты

Джуд Беллингем

23-летний полузащитник "Реала" заработает $29 млн на поле и $16 млн вне его. На чемпионате мира 2026 года англичанин забил семь голов и вошел в число самых результативных игроков сборной.

Контракт Беллингема с мадридским клубом действует до 2029 года, однако, по сообщениям СМИ, стороны уже обсуждают продление соглашения. Среди партнеров футболиста есть Adidas, Louis Vuitton и Skims. Кроме того, он инвестировал в британский бренд мужских средств по уходу Onside.

9. Гарри Кейн, $42 млн

300 млн долларов за сезон. Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста планеты

Гарри Кейн

33-летний нападающий "Баварии" получит $29 млн по футбольному контракту и еще $13 млн за счет коммерческих соглашений. Англичанин впервые с 2023 года вошел в десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира.

На чемпионате мира Кейн забил четыре мяча, увеличив количество голов на мировых первенствах до 14. Нападающий перешел в "Баварию" в 2023 году после 14 лет в "Тоттенхэме". Его действующий контракт истекает после нынешнего сезона, и, по сообщениям СМИ, стороны близки к продлению соглашения до 2029 года. Кейн также сотрудничает с брендом спортивной обуви Skechers, Google Gemini и производителем устройств для отслеживания показателей здоровья Oura Ring.

10. Мохамед Салах, $40 млн

300 млн долларов за сезон. Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста планеты

Мохамед Салах

34-летний египетский футболист замыкает десятку с предполагаемым доходом $20 млн на поле и $20 млн вне его. После завершения контракта с "Ливерпулем" Салах перешел в турецкий "Трабзонспор", подписав соглашение на два года.

По данным Forbes, его ежегодная зарплата составит около $19 млн. Контракт также предусматривает выплату 20% от продаж товаров клуба, связанных с именем футболиста. Среди рекламных партнеров Салаха есть Adidas, Pepsi и Vodafone.

Как Forbes рассчитывал доходы

В рейтинг включены предполагаемые заработки за сезон 2026/27. При оценке доходов на поле учитывались базовые зарплаты, бонусы и некоторые выплаты за использование имиджевых прав футболистов. Для Месси, выступающего в MLS с календарным графиком сезона, учитывались выплаты за 2026 год.

Вне футбола Forbes учитывал доходы от рекламы, лицензирования, публичных мероприятий, памятных товаров и бизнеса, в котором игроки имеют существенные доли. Суммы указаны до вычета налогов и агентских комиссий. Трансферные выплаты в расчет не включались.

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