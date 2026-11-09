20 месяцев считался пропавшим без вести: на Донетчине оккупанты убили украинского дзюдоиста

Дзюдоист Иван Ременюк встал на защиту Украины от российских оккупантов еще до начала полномасштабного вторжения и на протяжении семи лет служил в самых сложных условиях. Однако в ноябре 2024-го во время боевого задания в Донецкой области поступило сообщение о гибели Ременюка. Эвакуировать его не смогли, поэтому долгое время спортсмен считался пропавшим без вести. И только в 2026-м семье подтвердили его гибель.

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Иван родился 23 декабря 1997 года в Днепре, где и пришел в спорт. В юношеские годы Ременюк увлекся дзюдо и тренировался под руководством тренера Александра Ленкова. Выступал на областных соревнованиях и первенствах Украины. Однако дальнейшую карьеру спорту не посвятил, а предпочел военное дело.

В 2017 году Иван присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Позже бывший дзюдоист стал неотъемлемой частью 113-й бригады, 122-го батальона территориальной обороны и получил позывной "Днепр". Вместе с побратимами Ременюк выполнял самые сложные боевые задачи, дослужился до звания лейтенанта, командовал 1-м стрелковым взводом 2-й стрелковой роты.

Однако 22 ноября 2024 года вблизи Раздольного в Донецкой области он, как выяснилось, отправился на свое последнее боевое задание. Через пять дней после отправления на позицию поступила информация о ранении "Днепра", а позже сообщили и о гибели.

Однако подтвердить личность военного сразу не удалось, и с тех пор Иван считался пропавшим без вести, что не давало покоя его родным. И только в июле 2026 года благодаря результатам ДНК-экспертизы удалось установить, что Иван действительно погиб.

17 июля 2026 года защитника похоронили на кладбище Диевка-2 в Днепре.

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