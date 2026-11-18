Чемпионат мира-2026 по футболу стал одним из главных спортивных событий уходящего года. Впервые в истории главный футбольный турнир планеты одновременно принимали три страны – США, Мексика и Канада. Мундиаль установил целый ряд рекордов, запомнился новыми участниками, яркими матчами и многочисленными интересными событиями.

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Исторический турнир

23-й по счету чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в финальной части выступали 48 сборных, которые провели 104 матча на стадионах 16 городов трех стран. Из них 11 городов представляли США, три – Мексику и два – Канаду.

Турнир стартовал 11 июня в Мехико на знаменитом стадионе "Ацтека", который во время чемпионата носил официальное название Mexico City Stadium. Финальный поединок состоялся 19 июля на стадионе New York New Jersey Stadium в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Победу в нем одержала сборная Испании, обыгравшая Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0.

Чемпионат продолжался 39 дней и стал самым продолжительным в истории по календарному периоду проведения. Для сравнения, на ЧМ-2022 в Катаре было сыграно 64 матча за 29 дней.

Впервые в истории появилась стадия 1/16 финала, в которой участвовали 32 команды. Четыре сборные дебютировали в финальных турнирах чемпионатов мира: Кюрасао, Иордания, Узбекистан и Кабо-Верде.

Для Мексики это был уже третий мундиаль после турниров 1970 и 1986 годов. США принимали чемпионат мира во второй раз – ранее это произошло в 1994 году. Для Канады турнир стал первым в истории.

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Если говорить о странах, принимавших чемпионаты мира неоднократно, то Бразилия становилась хозяйкой турнира в 1950 и 2014 годах. Италия – в 1934 и 1990 годах, Франция – в 1938 и 1998 годах, Германия – в 1974 и 2006 годах.

Звезды, возраст и рекорды

Для Лионеля Месси и Криштиану Роналду чемпионат мира-2026 стал шестым в карьере. Оба впервые выступили на мундиале в 2006 году, а затем участвовали в турнирах 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

На момент начала соревнований Месси было 38 лет, Роналду – 41 год. Среди самых возрастных участников турнира оказался и 40-летний хорват Лука Модрич, выступавший за итальянский "Милан". Однако самым возрастным футболистом чемпионата стал голкипер сборной Шотландии Крейг Гордон – ему было 43 года. Всего в заявках сборных числились семь футболистов в возрасте 40 лет и старше.

Главные истории дня

Самым молодым участником стал мексиканец Хильберто Мора. На момент начала чемпионата ему исполнилось 17 лет и 240 дней.

В заявках национальных команд было немало представителей ведущих европейских клубов. Наибольшее количество участников чемпионата мира делегировал английский "Манчестер Сити" – 19 футболистов. Второе место заняла мюнхенская "Бавария" с 18 игроками. По 16 представителей имели лондонский "Арсенал" и французский ПСЖ.

Среди национальных команд по количеству проведенных чемпионатов мира впереди всех находится Бразилия – для нее турнир 2026 года стал 23-м. Аргентина участвовала в 19 мундиалях, Мексика – в 18, Франция – в 17.

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Отдельно отметим сборную Уругвая, в заявке которой не оказалось ни одного футболиста, выступающего в национальном чемпионате. Все ее представители выступают за зарубежные клубы.

Месси и исторический тысячный матч

Одним из наиболее ярких индивидуальных достижений турнира стал хет-трик Лионеля Месси в матче против Алжира, завершившемся победой аргентинцев со счетом 3:0. На тот момент капитану сборной было 38 лет. Эта встреча стала для него 200-й в составе национальной команды и шестой на чемпионатах мира.

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Еще одно историческое событие произошло 20 июня. Матч группового этапа между Тунисом и Японией, завершившийся победой японцев со счетом 4:0, стал тысячным в истории чемпионатов мира. Главным арбитром встречи был румын Иштван Ковач, которому в честь знаменательного события вручили специальную судейскую футболку с памятной эмблемой Match 1000.

Стадионы и зрители

Матчи чемпионата проходили на 16 стадионах, вместимость которых существенно различалась.

Самым известным из них, безусловно, был стадион "Ацтека" в Мехико, принимавший матчи чемпионатов мира уже в третий раз. Во время ЧМ-2026 его вместимость составляла 80 824 зрителя.

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Стадион в Гвадалахаре вмещал 45 664 зрителя, а New York New Jersey Stadium, где состоялся финал, – 80 663.

Для сравнения, рекорд посещаемости отдельного матча в истории чемпионатов мира был установлен еще в 1950 году. Финальную встречу между сборными Бразилии и Уругвая на знаменитой "Маракане" в Рио-де-Жанейро посетили почти 200 тысяч зрителей. Тогда в турнире участвовали всего 13 национальных команд.

На чемпионате мира 1994 года в США финальный матч между Бразилией и Италией на стадионе Rose Bowl в Пасадене собрал 94 194 зрителя. Основное и дополнительное время завершились без голов, а в серии пенальти победили бразильцы, завоевавшие свой четвертый титул чемпионов мира.

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В 2026 году был установлен новый рекорд суммарной посещаемости мундиаля. За 104 матча на трибунах побывали 6 810 966 зрителей. В среднем каждую игру посещали 65 490 человек, а заполняемость стадионов составила 99,7 процента.

Деньги и призовые

Чемпионат мира-2026 стал крупнейшим футбольным коммерческим проектом в истории. По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, доходы организации за весь четырехлетний цикл 2023–2026 годов должны превысить 15 миллиардов долларов. Основными источниками поступлений стали телевизионные права, коммерческие и спонсорские соглашения, продажа билетов и hospitality-пакетов.

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Рекордным оказался и финансовый вклад ФИФА в распределение средств между участниками турнира. Общий объем выплат составил 727 миллионов долларов, из которых 655 миллионов были предусмотрены непосредственно в качестве призовых, а еще 72 миллиона – на подготовку команд.

Победитель чемпионата мира – сборная Испании – получила 50 миллионов долларов. Финалист, команда Аргентины, заработала 33 миллиона. За третье место сборной Англии полагалось 29 миллионов, за четвертое место сборной Франции – 27 миллионов долларов.

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Для сравнения, на предыдущем чемпионате мира в Катаре призовой фонд составлял 440 миллионов долларов, а в финальной части участвовали 32 сборные.

Таким образом, первый в истории 48-командный чемпионат мира установил рекорды по количеству участников, матчей, продолжительности, посещаемости и объему призовых выплат. Мундиаль-2026 завершился победой Испании, которая во второй раз в своей истории стала чемпионом мира.

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