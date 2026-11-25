Братиславский "Слован" близок к тому, чтобы стать абсолютным неудачником в истории Лиги чемпионов. Накануне словацкая команда, цвета которой защищают украинцы Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич, потерпела поражение от испанского "Бетиса", которое стало для него 13-м подряд в турнире.

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Подопечные знаменитого ивуарийца Яя Туре, который играл в Украине в составе донецкого "Металлурга", пропустили по голу в каждом из таймов от представителя Примеры и повторили антирекорд французского "Марселя". "Бело-голубые" свой провал оформили в 2020-м году, перебив 12 поражений подряд бельгийского "Андерлехта".

"Слован" в шестом туре Лиги чемпионов примет на своем поле донецкий "Шахтер". В случае победы украинской команды их словацкие соперники станут худшей командой в истории турнира.

Встреча клубов из Братиславы и Донецка состоится 9 декабря в столице Словакии. Время начала – 19:45 по киевскому времени.

ХУДШИЕ СЕРИИ ПОРАЖЕНИЙ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

13 – "Слован" (2024-...), "Марсель" (2012-2020).

12 – "Андерлехт" (2003-2005).

11 – "Динамо" Загреб (2011-2012, 2015-2019), "Рейнджерс" (2007-2022).

10 – "Рапид" Вена (1996-2005), "Дебрецен" (2009-2010), "Маккаби" Хайфа (2009-2022), "Спартак" Москва (2002-2006).

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Как сообщал OBOZ.UA, накануне в матче мадридского "Реала" и нидерландского ПСВ Эйндховен был побит рекорд Лиги чемпионов.

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