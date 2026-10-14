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"100% участвуют": Валуев нелепо обвинил ЕС в подготовке войны против России

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"100% участвуют": Валуев нелепо обвинил ЕС в подготовке войны против России
Валуев высказался о ЕС

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев лицемерно обвинил европейские страны в подготовке агрессии против России. Депутат Государственной думы также назвал отказ Нидерландов пускать лидеров сборной РФ на ЧМ по спортивной гимнастике частью войны.

Об этом Валуев заявил в интервью пропагандистской информационной службе "Вести". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и соучастник преступлений России против Украины также возмутился, что не все спортивные федерации и страны соглашаются с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску атлетов из РФ.

''100% участвуют'': Валуев нелепо обвинил ЕС в подготовке войны против России

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

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''100% участвуют'': Валуев нелепо обвинил ЕС в подготовке войны против России

Николай Валуев

"100% стран ЕС, которые участвуют сегодня напрямую – и не скрывают этого – в подготовке войны с Россией. Что вы хотели в отношении спортсменов? А не дать визу – это уже политическое решение. То есть, с одной стороны, даже если спортивные организации – какой-нибудь МОК или международная федерация, – разрешили, то здесь они уже не в силах повлиять – как будто бы. И все", – сказал Валуев.

Накануне олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова подтвердила, что не получила визу для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах, назвав это нечеловечиским отношением.

''100% участвуют'': Валуев нелепо обвинил ЕС в подготовке войны против России

Ангелина Мельникова. Источник: ФГР

''100% участвуют'': Валуев нелепо обвинил ЕС в подготовке войны против России

Российские спортсмены на Z-митинге в Лужниках. Источник: "КоммерсантЪ"

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский гимнастический союз окончательно утвердил новые правила участия российских спортсменов в своих соревнованиях в флагом и гимном.

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