Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев лицемерно обвинил европейские страны в подготовке агрессии против России. Депутат Государственной думы также назвал отказ Нидерландов пускать лидеров сборной РФ на ЧМ по спортивной гимнастике частью войны.

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Об этом Валуев заявил в интервью пропагандистской информационной службе "Вести". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и соучастник преступлений России против Украины также возмутился, что не все спортивные федерации и страны соглашаются с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску атлетов из РФ.

"100% стран ЕС, которые участвуют сегодня напрямую – и не скрывают этого – в подготовке войны с Россией. Что вы хотели в отношении спортсменов? А не дать визу – это уже политическое решение. То есть, с одной стороны, даже если спортивные организации – какой-нибудь МОК или международная федерация, – разрешили, то здесь они уже не в силах повлиять – как будто бы. И все", – сказал Валуев.

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Накануне олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова подтвердила, что не получила визу для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах, назвав это нечеловечиским отношением.

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Как сообщал OBOZ.UA, Европейский гимнастический союз окончательно утвердил новые правила участия российских спортсменов в своих соревнованиях в флагом и гимном.