10 трехочковых! Баскетболист Михайлюк установил рекорд результативности среди украинцев в матче НБА. Видео
Игрок сборной Украины Святолсав Михайлюк провел фантастический матч в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Воспитанник "Черккських Мавп" в составе "Юты Джаз" установил рекорд результативности в турнире для наших соотечественников, набрав в поединке против "Даллас Маверикс" 39 очков.
Михайлюк появился на паркете со скамейки запасных и провел на площадке 31 минуту. За это время он реализовал 12 из 23 бросков с игры, в том числе 10 из 15 трехочковых, а также все пять штрафных. На его счету также пять подборов, три передачи и три потери.
Особенно яркой в исполнении украинца стала четвертая четверть матч, в которой он забил 23 очка. Это на девять пунктов больше, чем в феврале-2026 против "Портленда".
39 очков – новый личный рекорд Святослава в НБА. До этого лучшим результатом украинца были 28 очков в матче с "Детройт Пистонс" в ноябре прошлого года. При этом он превзошел рекорд результативности нашых баскетболистов в лиге, который принадлежал Алексею Леню. В апреле 2019 года центровой набрал 33 очка в составе "Атланты Хоукс" в матче с "Милуоки Бакс".
Также Михайлюк также установил личный рекорд по количеству точных трехочковых за матч. До этого он дважды реализовывал по шесть дальних бросков. Теперь на его счету 10 попаданий из-за дуги – это второй результат в истории "Юты Джаз". Клубный рекорд принадлежит Бояну Богдановичу, который в 2022 году забросил 11 трехочковых в матче против "Оклахома-Сити Тандер".