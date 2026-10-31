Зима будет тяжелой для армии Путина, высадка на правый берег Днепра невозможна. Интервью с Жмайло

Наступление холодного времени года в определенной степени увеличит возможности Сил обороны Украины и осложнит положение на фронте для российской оккупационной армии. Это связано не только с погодой. Армии РФ не хватает живой силы, и без всеобщей мобилизации переломить ситуацию в свою пользу она не способна. Зато из-за сезонного исчезновения "зеленки" эффективность применения украинских дронов возрастет.

Активность врага на большинстве участков фронта, кроме "пояса крепостей" на Донетчине, будет направлена на отвлечение и растягивание украинских сил. Возможно временное захватывание врагом отдельных островов в устье Днепра и отправка "флагоносцев", но сил для высадки на правый берег у вражеской армии пока нет.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Силы обороны завершили операцию "Вивальди" на Лиманском направлении, провели еще одну – "Велес" – возле Купянска, где сорвали попытку проникновения россиян по трубам. Также ВСУ продвинулись на Александровском направлении и т. д. В то же время активизировали свои действия и россияне, в частности на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, где они накапливали технику еще с лета и уже провели несколько механизированных штурмов. Активизируются также штурмовые действия врага на Херсонщине. По вашим оценкам, в какую фазу сейчас вступает война, в частности в связи с изменением погодных условий?

– Прежде всего, осенне-зимний период может быть для нас более благоприятным, потому что мы стоим в обороне. В основном у нас активная оборона, есть участки, где мы постоянно пытаемся контратаковать, но когда исчезает "зеленка", эффективность наших дронов повышается. В планах командования ВСУ – и предыдущего, и нынешнего – расширение килл-зоны до 40-50 километров. Это один из приоритетов: насыщать ее роботизированными комплексами, нашими беспилотниками для постоянного мониторинга.

В то же время у россиян дефицит людей – об этом ранее сообщал представитель ОП Павел Палиса. Речь идет о 6-7 тысячах в месяц. Переломить ситуацию на фронте без общей мобилизации им будет трудно. Напомню, что в России планировали набрать 300 тысяч до Нового года и еще 300 тысяч после Нового года. С этой целью они уже создали инфраструктуру, и мобилизация проводится, но довольно ограниченная – этот маховик точно не запущен на полную. Поэтому сейчас они пытаются поддерживать давление и максимально растянуть нашу оборону.

Для этого они концентрируют личный состав на отдельных участках. Это касается, в частности, Константиновского направления, боев в районе Доброполья, таких историй, как в Херсонской области и так далее. Нужно понимать, что, скорее всего, сама Херсонщина упоминается в связи с проведением Олешковской гуманитарной миссии.

Таким образом, точечно они будут пытаться продавливать нашу оборону и демонстрировать результат, масштабировать это в своей пропаганде, мол, российская армия все равно наступает, есть какие-то достижения. Будут отправлять своих знаменосцев, чтобы создавать пропагандистский эффект.

Однако это исключительно локальная история. Мы прекрасно понимаем, что россияне используют больше живой силы и военных ресурсов, поэтому они и будут так поступать, уже не первый год пытаясь найти бреши в нашей обороне.

Карта боевых действий, юго-восток, Запорожье. Источник: deepstatemap.live

– Вы упомянули о гуманитарной операции в Олешках. Видите ли вы здесь какую-то угрозу для нас с чисто военной точки зрения? Также есть сообщения о том, что враг пытается форсировать Днепр и высадиться на островах в его устье. Есть ли у него шанс захватить отдельные острова и выйти на правый берег Днепра?

– Здесь есть важный нюанс. Прежде всего, в этом процессе непосредственно участвует первая леди Соединенных Штатов, имеет место американское вмешательство во весь этот процесс. Могут ли россияне воспользоваться этой гуманитарной миссией, чтобы улучшить свое тактическое положение? Могут.

За острова постоянно идет борьба. Россияне пытаются высаживаться, накапливаться на этих островах, затем мы выкуриваем их оттуда во время контратакующих операций ударами дронов. Это позиционное противостояние фактически продолжается постоянно, ведь планы российского командования не меняются. Могут ли россияне зайти на острова? Могут. Могут ли они простоять там какое-то время? Могут. Но для высадки на правый берег у них точно нет сил, потому что южная операционная зона стала для россиян менее приоритетной. Там и наши удары миддлстрайк по логистике, и контрнаступательные действия и т. д.

Все-таки главный акцент они делают на Донецкую область, а также на Орехов в контексте попыток приблизиться к Запорожью, чтобы терроризировать город, а также на такие несистемные всплески активности в Херсонской области, в приграничье Харьковской и Сумской областей, чтобы пробить новые небольшие бреши в нашей обороне, но пока речь не идет о создании "санитарной зоны", о которой говорил Путин.

Нет угрозы высадки врага на правом берегу Днепра, создания там плацдарма или движения к Херсону. Теоретически они могут занять острова, но на дальнейшие действия у них просто нет сил.

– Следующий вопрос касается ситуации на Донетчине. Благодаря операции "Вивальди" и другим действиям Сил обороны удалось разомкнуть "клещи", которыми враг планировал охватить Славянско-Краматорскую агломерацию. Как будут развиваться события дальше? Хватит ли ресурсов у наших Сил обороны, чтобы удерживать позиции в этом крайне важном для врага регионе? Как может действовать враг? Ведь мы понимаем, что есть еще и очень важная политическая составляющая: Путин хочет любой ценой получить контроль над Донецкой областью?

– Украинское командование и украинская армия планируют новые контрнаступательные операции, поэтому это однозначно не конец. Наш приоритет сейчас – сохранение жизни и здоровья военнослужащих, поэтому такие операции длятся долго. Происходит накопление средств, наземных роботизированных комплексов, дронов и так далее.

Вместо этого российское командование сейчас делает ставку исключительно на мобилизацию. Точечные операции они еще могут проводить, но за последнее время из достижений российской армии на Добропольском направлении можно вспомнить лишь одно захваченное село. На подступах к Доброполью идут тяжелые бои, например, за Светлое и Белицкое, но та же бригада "Любарт" публиковала кадры, на которых российские оккупанты лежат цепочкой и просто лезут в режиме нон-стоп, таким образом стирая свои штурмовые подразделения.

Карта боевых действий, "пояс крепостей". Источник: deepstatemap.live

Таким образом, их замысел не изменился. Это наш пояс крепостей. В Константиновке ситуация остается тяжелой, мы стоим в северной части города, тогда как южная часть, западные и восточные окраины – это действительно серая зона. Мы срезали северную вражескую "клешню", которую они хотели создать со стороны Лимана, чтобы открыть путь на Лиман, Святогорск, а со стороны Доброполья двигаться на Барвенково. Россияне планировали соединить эти "клещи" и таким образом взять в окружение наш пояс крепостей и измотать его. На юге, в районе Доброполья и Константиновки, они еще пытаются что-то делать, но там наши укрепленные фортификации, поэтому без большого количества живой силы добиться перелома будет невозможно.

Как видите, россияне где-то что-то захватывают с огромными потерями, но за последние месяцы мы деоккупировали большую территорию, поэтому осенне-зимняя кампания для них будет тяжелой, если они не бросят свежие силы. Холодный сезон всегда связан с некоторым спадом активности врага и некоторым увеличением наших возможностей для обороны.

– Последний вопрос касается мобилизации в Украине. Правительство приняло постановление №1328, которое существенно меняет правила бронирования от мобилизации, а также анонсировало разработку новой модели мобилизационного обязательства. Считаете ли вы, что это решение может существенно улучшить ситуацию с комплектованием наших подразделений на линии боевого соприкосновения?

– Это улучшит ситуацию. Как мы знаем, со стороны военных и общества звучала серьезная критика, у них возникали сомнения по поводу привлечения определенных учреждений, предприятий, организаций к обеспечению обороноспособности. Поэтому правительство соответствующим образом на все это отреагировало.

Можно ожидать улучшения. Но вы также знаете, чем занимается наш Центр – это развитие системы рекрутинга, поэтому нужно уделять внимание и этому, ведь вместе с усилением мобилизационных мер создаются дополнительные инструменты для рекрутинга. Когда человек теряет бронь, логично, что лучше найти себе подразделение, должность, а не ждать принуждения со стороны ТЦК.

Я думаю, благодаря этому решению мы сможем набрать несколько больше, но ожидать, что мы начнем выполнять план на 100%, к сожалению, не стоит. Это естественно, такое есть в любом обществе, и Украина не единственное и не последнее государство, которое сталкивается с проблемами мобилизации. Вся разница в том, что в странах, которые вели войны раньше, тогда не было соцсетей, а сейчас они есть.

В то же время новые люди все равно приходят – если бы этого не происходило, наш фронт и обороноспособность давно бы развалились. Поэтому да, дополнительные люди будут, но чтобы добиться серьезных изменений, нужно искать много других подходов, и рекрутинг – один из таких инструментов. Если подключится все государство, то ежемесячное пополнение войск новобранцами можно будет увеличить как минимум на 30 процентов.

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