Остался только путь эскалации: Нарожный озвучил прогноз на зиму

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время невозможно положить конец войне в Украине путем переговоров. Война зашла в тупик, из которого можно выйти только путем эскалации. Способен ли враг к масштабной эскалации на поле боя, в воздухе или на европейском театре военных действий? К сожалению, объективно у него есть ресурсы для продолжения войны, прежде всего благодаря доходам от продажи нефтепродуктов. Крайне важный вопрос – будет ли Китай продавать РФ запчасти для реактивных дронов.

В то же время Силы обороны продолжают наносить колоссальный ущерб нефтеперерабатывающей промышленности страны-агрессора, а новая волна мобилизации в России не приведет к существенным успехам на фронте. Враг постоянно совершенствует средства поражения, но украинцы непременно найдут "противоядие" против любой новой угрозы.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Павел Нарожный.

– Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что в настоящее время нет никаких перспектив для урегулирования войны в Украине с помощью переговоров. По его словам, война оказалась в стратегическом тупике, из которого можно выйти либо путем переговоров, которых нет, либо путем эскалации. На ваш взгляд, действительно ли остается только путь эскалации? Возможно, есть еще какой-то третий путь?

– Я, честно говоря, разделяю эту точку зрения, ведь когда мы говорим о переговорах, речь идет о пути компромиссов, то есть обе стороны должны пойти на какие-то уступки. То, что от нас требует Россия, – вывод войск с территории Донецкой области, следующий шаг – мы должны существенно сократить наши Вооруженные силы до определенного количества. Россия требует оставить очень небольшую численность, которой будет недостаточно для сдерживания российской агрессии (в 2022 году Россия требовала сокращения численности украинской армии до 50 тысяч, в настоящее время соглашается на максимальную численность на уровне 85–100 тысяч, в то время как в самой РФ численность армии за годы широкомасштабного вторжения выросла до 2,4 млн, – Ред.). Есть и целый ряд других требований по снижению обороноспособности Украины.

Причем от России мы ничего не услышали с точки зрения их компромиссов, скажем, относительно того, чтобы сократить их 2-миллионную армию до 300 тысяч. Таких требований мы не выдвигаем. То, что звучит со стороны Украины в публичном пространстве, – это фиксация на текущей линии соприкосновения и тому подобное.

Мы готовы идти на некоторые компромиссы, но Россия ни на какие компромиссы идти не хочет. И это выглядит так, что, если мы согласимся на их требования, для нас это будет означать капитуляцию. То есть, если мы пойдем на все требования России и позволим российской военной машине и дальше развиваться, вооружаться, накапливать оружие для следующей войны против Украины, которая обязательно произойдет – ведь это вопрос времени, когда она начнется, – для нас это фактически самоубийство.

– Что касается пути эскалации. Считаете ли вы, что сегодня у России есть ресурсы для эскалации, учитывая, в частности, то, что фронт фактически не движется?

– Ресурсы у них, к сожалению, еще есть. Они продают свои энергоносители. Причем продают даже странам Европейского Союза. Здесь можно упомянуть Венгрию и Словакию (по состоянию на октябрь 2026 года российские энергоносители также закупают Франция, Бельгия, Испания, Португалия, Австрия и Греция, – Ред.). Значительное количество энергоносителей они продают в Китай. Можно сказать, что Китай начал выкупать объемы, которые из-за санкций Россия не может никуда продать.

К сожалению, мировая конъюнктура цен на нефть поддерживает экономику России, ведь цена на нефть марки Brent держится на уровне свыше 100 долларов за баррель. Если бы не это, она уже могла бы рухнуть.

Поэтому ресурсы для продолжения войны и для эскалации у России есть. Они могут производить баллистические ракеты в количестве 60–70 штук в месяц.

Наши союзники не могут перекрыть пути поступления в Россию необходимых микросхем и другой электроники, поступающей из стран Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Поэтому, к сожалению, воевать они еще могут.

Для войны нужны две составляющие. Первая – это деньги в больших количествах, а вторая – это люди. Поэтому наша работа продолжается – мы наносим удары по нефтеперерабатывающим заводам, по объектам экспорта нефти и других энергоносителей, по портовой инфраструктуре, чтобы они не могли отгружать зерно и т. д. Удары должны быть заметными, они должны ощущаться простыми россиянами.

Проблемы с мобилизацией в России также есть, но сказать, где именно находится та точка перелома, когда Россия больше не сможет поддерживать войну, мне трудно.

В ближайшее время у них есть ресурсы для продолжения войны и даже для некоторой эскалации.

– Что касается эскалации и на поле боя, и в воздухе, и на европейском театре военных действий?

– Что касается эскалации на поле боя, то в России могут провести более масштабную мобилизацию, бросить больше людей в огонь, но это не приведет к прорывам на фронте. Россияне могут расширить фронт, но сказать, что это даст возможность захватить какую-то другую территорию Украины, нельзя – у них не получится это сделать по объективным причинам. Для того чтобы существенно изменить ситуацию, им нужно мобилизовывать где-то 150 тысяч человек в месяц, а это нереально. Потому что у них нет достаточного количества учебных центров, ресурсов и, самое главное, у них не так много желающих идти на войну умирать, ведь большинство мобилизованных шли в одну сторону. Здесь много вопросов.

Сейчас главный вопрос – будет ли Китай поддерживать Россию, будет ли он продавать запчасти для реактивных дронов. Имеются все рычаги для международного давления на Китай. На самом деле Китаю не слишком выгодно, когда растут цены на энергоносители, но крупным потребителем российских энергоносителей является именно Китай. В то же время политически Китай не слишком поддерживает Россию. Напомню, что официально Пекин не признал оккупацию Крыма. Думаю, что это вопрос времени, когда этот поток запчастей будет перекрыт.

Россия не сможет открыто воевать со странами НАТО, но различные операции под прикрытием, асимметричные операции, когда на территории ЕС будут гореть заводы с боеприпасами, электростанции и т. п. – будут. Все это они уже делают и, думаю, будут делать и в дальнейшем, ведь это не требует больших ресурсов.

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– Враг продолжает совершенствовать свои средства поражения. В частности, модернизируют "Искандер-М", средства РЭБ, добавляют новые боеголовки в дроны и т. п. Многое из этого мы увидели во время последних вражеских атак. Как вы считаете, существует ли опасность того, что враг именно в зимний период будет применять что-то принципиально новое, к чему мы не будем готовы? Например, что-то вроде реактивных дронов, которые стали для нас неожиданностью.

– Это не было неожиданностью, потому что наш известный военный Сирский говорил об этом еще в марте и апреле. Но товарищ Федоров на это плевал с высокой башни, потому что у него были какие-то другие приоритеты. Сирский предупреждал, что враг планирует изготовить до 50 % "Шахедов" с реактивным двигателем. У нас было время для подготовки, но почему-то эта подготовка не проводилась.

Такие "Шахеды" использовались еще в 2023 году, но тогда их было немного. А сейчас их, как и говорил Сирский, 50 % от общего количества. То есть типичная атака выглядит так: 300 "Шахедов", из которых около 150 – реактивные. Итак, этот прогноз оправдался. Возможно, для широкой общественности он был неожиданным, но для экспертного сообщества и для военных он не стал чем-то неожиданным.

Что может сделать враг? Здесь можно строить множество догадок относительно новых модернизаций. Из того, что есть в открытом доступе, – это "Искандер-М" увеличенной дальности. Но принципиально для нас это ничего не изменит.

Можно вспомнить лишь единичные случаи, когда мы обнаруживали "Искандер-М" на пусковых позициях, ведь они очень тщательно готовят свои операции, свои удары. Пусковая установка баллистических ракет находится на огневой позиции всего несколько минут и после запуска уходит. Их можно поразить исключительно нашими баллистическими ракетами, которые с аналогичной скоростью перемещаются и способны их уничтожить.

Будет ли что-то новое зимой? Возможно, будет, но мы, я уверен, не найдем противодействия чему бы то ни было, что делают россияне.

– Фронт фактически замер, если и есть продвижение, то оно минимальное. Предполагаете ли вы, что произойдет переход к войне образца 2014–2022 годов?

– Именно в таком формате, когда, по сути, не велось боевых действий, когда не стреляли и за год мы теряли 3–5 человек – такой вариант пока мне кажется очень маловероятным. Потому что для Путина это означает поражение. Если мы замораживаем ситуацию на фронте и прекращаем боевые действия, это не означает, что прекратятся удары по городам. По нашим украинским и по российским городам.

Самое главное – согласится ли Украина на такую заморозку? Допустим, Россия внезапно перестала стрелять. Ни одного выстрела, ни одного удара дроном, ни одного артиллерийского обстрела. Какова будет реакция Украины на это без подписания какого-либо мирного соглашения? Мы будем продолжать боевые действия, мы будем деоккупировать наши города, если не будет соглашения и если эта ситуация не будет формализована. Пока что ни о каком подписании мирного соглашения речи не идет.