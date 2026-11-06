В схеме мог быть даже 14-летний подросток: Ступак оценил провокацию в Петропавловской Борщаговке

Пока следствие не вышло на российский след в беспорядках, произошедших в Петропавловской Борщаговке под Киевом, однако, очевидно, речь идет о провокации, в которой участвовали профессионалы. Учитывая, как вел себя 14-летний подросток, проникший в здание, он также мог быть причастен к этой схеме. Эта история стала своего рода "прививкой" для всех украинцев и подтвердила: если информационная волна исходит исключительно из непроверенных источников, в частности из Telegram-каналов, и никоим образом не подтверждена в медиа, она не заслуживает доверия.

В то же время страна-агрессор Россия может еще не раз пытаться устраивать провокации, в частности зимой, на фоне возможных проблем с отоплением, электричеством и тому подобным. Поскольку схема с привлечением женщины-медика уже провалилась, в следующий раз враг может придумать что-то новое, например запустить провокацию, в которой будут фигурировать дети или пожилые люди.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– По-вашему, события в Петропавловской Борщаговке – это "чистая" российская ИПСО или все же событие, имевшее признаки российской ИПСО?

– Следствие продолжается, идут проверки, но, насколько я понял, очень-очень предварительно речь не идет именно о российском следе – его пока не увидели. Возможно, он там есть, и это выяснится позже, посмотрим. Но пока вырисовывается так, что это больше похоже на то, что эта карусель, этот маскарад был устроен для того, чтобы выманить как минимум одного человека из места временного пребывания людей после СЗЧ.

Устроили это представление: адвокат, медик, массовка, тусовка, деньги. Нужно было сыграть на эмоциях, чтобы их впустили внутрь, забрать человека, якобы вывезти в больницу, где человек потом просто растворился бы. Предварительно ситуация выглядит так. Но не будем забегать вперед следствия, дадим возможность им все посмотреть и проанализировать. Но Россию здесь пока не увидели.

– Тем не менее Россия очень удачно использовала эту ситуацию.

– Давайте откровенно: если бы в России произошло то же самое, мы бы точно так же этим воспользовались. Тут вопрос в том, у кого такая ситуация возникла первой. Кстати, этим воспользовались не только россияне. Эту историю очень широко разнесли в США, а руководительница ан украинской немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель опубликовала пост на своей странице в соцсети Х (она заявила о якобы пытках людей в Петропавловской Борщаговке и призвала правительство поднять этот вопрос во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. – Ред.). Итак, этим воспользовались все, кто хотел.

– Хотя сейчас здесь нет явного российского следа, мы видим, что провокация выглядела достаточно профессионально. Вспомните, как профессионально вела себя "медикиня", как стояла на коленях, как работала на эмоцию, как вы сказали. По-вашему, может ли речь идти о профессиональных провокаторах?

– Она профессионал, бесспорно, я это признаю. Это активно продвигали в соцсетях, в Telegram-каналах, волна была настолько огромной! Плюс нардеп Гончаренко также максимально продвигал эту историю, которую уже распространяли со ссылкой на него. Я, как и многие другие люди, воспринял это и действительно поверил, но на следующий день ситуация кардинально изменилась. Ваши коллеги-журналисты провели тщательный анализ.

Поэтому делаем вывод: это большой урок для всех нас, что информационные операции возможны, независимо от того, кто за ними стоит – россияне или отдельные граждане, преследующие исключительно корыстный интерес. Но они действительно действовали профессионально. Эта женщина-медик, ее автомобиль скорой помощи – это произвело впечатление, говорю за себя. Поэтому в будущем мы должны отодвигать эмоции и ждать проверки фактов.

– Можно ли сказать, что украинцы получили некое "прививку" от подобных ситуаций в будущем? Можно ли надеяться, что в будущем, если подобные ситуации будут повторяться, люди уже не будут так легко поддаваться на подобные провокации?

– Это сто процентов. Действительно, к сожалению, это неприятный опыт, неприятный урок, но урок должен быть усвоен. Так же, как и в детстве нам постоянно говорили, что огонь – это опасность, но пока сам не полезешь, не убедишься, не получишь собственный опыт, ты никому не будешь верить. К сожалению, мы не слишком сильны в плане противодействия ИПСО. В то же время я более чем убежден, что если бы такая история произошла где-нибудь в Нидерландах или Соединенных Штатах, там бы с ней не справились. У нас уже есть опыт предыдущих ИПСО, но здесь мы тоже купились, а в других странах последствия были бы гораздо хуже, потому что у них вообще нет "вакцинации" от этого.

– Да, к счастью, мы справились. Когда я смотрела эти кадры с "разогретой" толпой, я не могла поверить, что такую буйную, многочисленную толпу удалось удержать под контролем и остановить. Благодаря чему это произошло? Сработал авторитет Буданова или что-то еще?

– Я больше связываю это с Будановым. Он приехал и в своей манере разрулил ситуацию, а его слова уже разобрали на мемы. Помните, когда он звонит родственникам и говорит: "Ваш здесь, на месте, завернутый в одеяло, помятый, но нормальный". И наши граждане уже растащили эту цитату, говорят, мы каждое утро такие же: в одеяле, помятые, но нормальные.

Плюс еще и допустили журналистов на место, все зашли, посмотрели, что никаких средневековых устройств для пыток нет, нет крови на полу, есть люди с синяками, нужно разбираться, но, как оказалось, пострадавших не 30, как говорила та женщина, а 14, им оказали какую-то помощь. Нет никого со сломанными руками и спинами, как об этом говорилось. И сразу вся эта ситуация пошла на спад, сразу начали работать силовики, задерживать этих провокаторов, началась комплексная работа.

– А тот 14-летний подросток – какую роль здесь сыграл? Как вы думаете, мог ли он также быть привлечен к этой схеме?

– Я думаю, да, потому что он провокационно залез на забор, бросал камни в военных, спрыгнул вниз. Мы не знаем, что с ним случилось на той стороне, но даже если ему дали по шее, то правильно. Потом его вывели, он закатывает глаза, но точно так же он работал на провокаторов.

– Вы сказали, что провокаторы прежде всего пытаются вызвать у людей какую-то сильную эмоцию. Из-за того, что в стране тяжелая ситуация, люди сейчас эмоционально более уязвимы. Но как распознать именно провокатора? Что их выдает?

– Тут сложная история. Здесь нет какого-то одного паттерна. Понимаем, что в следующий раз будет какой-то совершенно другой сценарий. Здесь единственный совет: если видим какие-то такие эмоциональные вещи, если они распространяются только по телеграм-каналам, но нет подтверждения со стороны традиционных СМИ, их нужно пропускать мимо себя. Если это только телеграм-каналы, даже анонимные, или какие-то люди, даже политики, воспринимаем это спокойно и ждем сообщений в СМИ.

Когда серьезные украинские масс-медиа начинают публиковать информацию, это означает, что она прошла определенную проверку, была верифицирована. Когда журналисты присутствуют на месте, а стримы ведут не просто какие-то блогеры и тиктокеры. Вот тогда уже можно реагировать. Но до этого момента стоит воздержаться.

Иван Ступак. Источник: Facebook Ivan Stupak

– Знаете, я спрашивала у своих знакомых, откуда они черпают информацию, откуда узнают новости. И примерно половина ответила, что из Facebook… Думаю, проблема в том, что большое количество людей просто не понимает, где брать верифицированную информацию.

– Да, абсолютно, потому что Facebook, Telegram – это вообще удобно. Тебе приходят уведомления, ссылка на сайт или канал "кино-лайно.ком". Непонятно, что это вообще такое, но он пишет, и так настойчиво, и убеждает.

Люди доверяют определенным телеграм-каналам. У меня одни знакомые читают один телеграм-канал, другие – второй. Они говорят: "Ты видел, что написали? – А что это такое? – Ну, это телеграм-канал пишет. – А какой? – Да какая разница? Посмотри, он по сути пишет". Они почему-то не доверяют традиционным СМИ.

– По вашему мнению, как враг может использовать ситуацию абсолютного неприятия ТЦК в украинском обществе, а также ситуацию с нехваткой электричества в стране? Могут ли повториться ИПСО уже на этом фоне?

– Могут, конечно. Если они уже разыграли женщину, мы понимаем, что в следующий раз это уже не сработает, значит, надо брать что-то другое. Тут может быть что угодно. Дети или пожилые люди, которые, ну, например, замерзли или умерли у себя дома. Дети умерли прямо в своих кроватях в Киеве, потому что нет тепла, потому что "Кличко все деньги украл".

То есть здесь можно играть на эмоциях – зимой проблемы с водой, с отоплением, с электричеством, – и нагнетать: "Вы видите, что творится? Видите, что происходит? А власть жирует". Поэтому повторим: если это разгоняют только телеграм-каналы, если данные не верифицированы, пропускаем мимо и ждем верификации, фактчекинга.

– О случае со сбросом листовок с дрона сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди. Листовки были написаны на украинском языке и содержали призыв "остановить произвол ТЦК" и фишинговый QR-код. Это какая-то новая игра врага, новый способ устроить ИПСО?

– Это попытка. Они хотят посмотреть, как это сработает, решить, стоит ли ее модифицировать или нужно отказаться. Какая логика? Немцы делали то же самое, когда во время Второй мировой войны забрасывали советские позиции листовками: "Русский Иван сдавайся!" в надежде на то, что вдруг кто-то поддастся и захочет сдаться. Здесь такой же расчет.

Я предполагаю, что в лучшем случае из сотни этих листовок, возможно, одна произведет на кого-то впечатление. Кто-то один или двое, возможно, как-то это воспримут. Для россиян это будет лишняя помощь, ведь кто-то будет с ними контактировать, сотрудничать. Но расчет был еще и на фишинг, чтобы украсть учетные данные людей и потом использовать их в своих целях.