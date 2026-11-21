У армии РФ реальный кризис. Наступление на Херсонщину отменяется? Интервью с Селезневым

Успешные удары по Керченскому (Крымскому) мосту 16-17 ноября, в результате которого этот объект был серьезно поврежден, а обломки арки перекрыли проход из Азовского моря, создали огромную логистическую проблему для страны-агрессора России, которую можно назвать кризисом. Де-факто у России не осталось надежных путей сообщения с Крымом – главным логистическим и транспортным хабом для вражеской группировки на юге материковой части Украины. Преимущества, которые враг получил в результате гуманитарной операции по эвакуации людей из Олешек и которые планировал использовать для активизации на Херсонщине, де-факто нивелированы отсутствием стабильной логистики.

Что касается прогнозов на зиму, то у врага есть ресурсы для нанесения ударов по украинской инфраструктуре, хотя ему приходится использовать дроны и ракет прямо "с колес" – сразу с конвейера. Поэтому главный акцент украинские Силы обороны должны делать на уничтожении пусковых установок, а также военных производств врага. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Удары по Керченскому мосту два дня подряд – считаете ли вы, что это знак того, что в Генеральном штабе приняли решение уничтожить эту конструкцию?

– Я не думаю, что решение принималось на уровне Генерального штаба. Полагаю, это решение высшего военно-политического руководства нашей страны, как зеркальный ответ на действия противника, который пытается разрушить ключевые мостовые переходы через наш Днепр. Ведь атаки на мостовые переходы происходят не только в столичном регионе – Южный и Северный мост. Такие же атаки происходят на мосты через Днепр в Запорожье, в Днепре, такие же атаки происходят в Одесском регионе – тот самый многострадальный мост в районе Затоки и мост в районе населенного пункта Маяки.

Противник серьезно настроен на то, чтобы максимально разрушить нашу инфраструктуру, те самые мостовые переходы. Собственно говоря, это наш ответ, и он абсолютно логичен, ибо для Путина лично Керченский мост – это важнейший символ. Представьте себе, Путин в эти минуты или часы летит в Пекин, чтобы на троих поделить мир (речь идет о встрече трех лидеров государств – Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае, – Ред.). Российская пропаганда активно продвигает кейс про "Ялту-2", а тут получается, что у Путина под носом уничтожают символ, главную скрепу присоединения Крыма к Российской Федерации. Это очень болезненный удар по самолюбию российского самодержца.

То, что атака на мост была реализована качественно – это хорошо. И это еще раз подтвердило, что Керченский мост на самом деле – глиняный колосс. Ведь ранее всем рассказывали о том, что мост якобы способен выдержать удар ядерной ракеты, а тут – несколько крылатых ракет. Правда, ракеты мощные. У "Фламинго" боевая часть составляет 1150 килограмм, соответственно, удары по мосту были хорошие.

Кстати, на том видео, которое разместил Антон Геращенко в своем телеграм-канале, видно, что, когда "Фламинго" подлетает к мосту, мост уже разрушен, видны обломки. Как я понимаю, применялось сразу несколько ракет с целью гарантированного подавления системы ПВО, атаковали в одну и ту же точку, и, как видим, результативно.

– Но мы все-таки ждем другого результата – что Керченский мост полностью завалится.

– Я бы рассмотривал эту историю не только сквозь призму того, что теперь у россиян усложнится логистика. Мне еще два месяца назад источники, которые ехали через Керченский мост со стороны Тамани на территорию Крыма, рассказывали о 30 часах ожидания – на проверку и ручной досмотр. Почему? Потому что в приоритете через Керченский мост переезжают российские военные, грузовики, которые перевозят грузы военного назначения, а все остальные – в очередь. То есть в приоритете для России использование Керченского моста для обеспечения военных нужд.

Карта боевых действий, Крым, Керченский мост. Источник: deepstatemap.live

Но ранее мы говорили, что у противника есть альтернативные пути. Движение вдоль северного побережья Азовского моря – сейчас оно очень криво работает для России, потому что украинская армия проводит миддл-страйки. Еще один путь – использование военно-транспортной авиации, но много не перевезешь даже грузовыми самолетами, когда речь идет про сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, сотни тонн топлива или иных материально-технических средствах. Это технически невозможно.

Использование больших десантных кораблей и кораблей вспомогательного флота россияне поставили на паузу после того, как мы утопили четыре больших десантных корабля, а остальные в той или иной степени повредили. Поэтому эту компоненту они не используют.

Есть и еще одна компонента – паромные переправы. Но до этого мы уничтожили, как минимум, три крупных парома, а еще два повредили. Они перемещаются как баржи, буквально толкаются буксирами. Таким образом противник обеспечивает логистику между берегами Керченского пролива. Что серьезно замедляет перемещение грузов военного назначения или взрывоопасных грузов.

То есть у россиян реальный кризис. Да, они пытаются обследовать арку железнодорожного сообщения моста в надежде на то, что она уцелела. Но кто знает, уцелеет ли она завтра, после следующей атаки украинской армии на эту инфраструктурную единицу.

Есть и еще один очень важный момент, который не так активно обсуждается: обломки автомобильной арки полностью перекрыли проход кораблей из акватории Азовского в акваторию Черного моря. Вся логистика, которая обеспечивает экономические перевозки, не связанные с военной деятельностью, полностью застопорилась. Как скоро россияне смогут разобрать эти завалы, тоже вопрос очень дискуссионный. Почему? Потому что любой корабль, плавкран, который будет пытаться разобрать эти завалы или в перспективе принять участие в восстановлении арки автомобильного моста, будет законной целью для украинских Сил обороны. Так как мы технически имеем возможность поражать любые объекты в районе Керченского моста, кто знает, сколько продержится на плаву плавкран.

Владислав Селезнев. Источник: Министерство обороны Украины

Поэтому ситуация для противника весьма нехорошая с тенденцией к ухудшению. В смысле обеспечения логистики своей группировки, действующей в Крыму, а также на юге Херсонской и Запорожской областей, все весьма печально. Здесь у противника были достаточно амбициозные планы. Помните гуманитарную операцию по эвакуации жителей Олешек? Я думаю, что под прикрытием этой операции россияне оттянули туда немало ресурсов в надежде на активизацию этого участка фронта на Херсонском направлении. Но чтобы активировать фронт и достичь каких-то результатов, противнику нужна стабильная логистика. Где эту логистику взять в ситуации разрушения Керченского моста? Вопрос зависает в воздухе.

Крым – это ключевой логистический и транспортный хаб. Перемещение всех материально-технических средств, предназначенных для восстановления и ремонта техники на территории Крыма, для проведения ротации войск происходило через Керченский мост. Теперь у россиян добавляется целый ворох проблем, как обеспечить стабильную логистику своей группировки, действующей в Крыму и на юге Запорожской и Херсонской области.

Карта боевых действий, Херсо... Источник: deepstatemap.live Развернуть

– Итак, украинская ракета "Фламинго" и другие средства поражения успешно справились со своей задачей. Могут ли возможности, которые появились у украинских производителей оружия, помочь в отражении вражеских атак на энергетическую инфраструктуру нашей страны, в частности, столицы, в том числе в зимнее время?

– Да, безусловно. Причем сейчас активно обсуждается тема эффективных действиях украинской армии, направленных на уничтожение пусковых установок российской баллистики. Буквально сегодня (17 ноября, – Ред.) Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки Силы обороны поразили 10 российских радаров и станций РЭБ – шесть радаров и две станции в Брянской области, еще две станции РЭБ на юге.

То есть речь о превентивных действиях, ибо для перехвата баллистики наши ресурсы ограничены.

Fire Point пока еще не реализовали действий по созданию национальной антибаллистики они пока еще не реализовали. На самом деле, это сложная история. Наши европейские и заокеанские партнеры имеют ограниченные возможности в силу тех или иных причин в части передачи антибаллистических ракет. А вот вариант уничтожения вражеской инфраструктуры, пусковых установок для российской баллистики, либо заводов, где она производится – это история хорошая. Тем более, если мы будем иметь возможность использовать мощные средства огневого поражения, те же "Фламинго".

Ведь куда проще уничтожить заводы по производству баллистических ракет, нежели охотиться на каждую баллистическую ракету, запущенную с российской территории. Поэтому шансы такие есть, но опять же, все зависит от ресурсов, от возможностей. В этой деятельности очень много нюансов.

– Мы также видим, что, к сожалению, враг не прекращает модернизацию своих средств поражения и даже создает новые, которые уже отчасти уже анонсированы. Считаете ли вы, что именно зимой враг может испытать на украинском "полигоне" свои новые средства, которые мы не сможем отразить?

– Вне зависимости от времени года, противник постоянно совершенствует свои средства огневого поражения. С одной стороны, он пытается их максимально удешевить. Пример – дроны-ракеты, "Герань-5", реактивные дроны, которые на порядок дешевле, нежели те ракеты, которые в прошлом и позапрошлом году использовал противник – Х-101, Х-555, те же ракеты морского базирования "Калибр", тем более "Кинжалы". А с другой стороны, он пытается эту историю масштабировать, чтобы атаковать нас как можно большим количеством дронов-ракет с тем, чтобы гарантированно продавливать нашу систему противовоздушной обороны.

Тешить себя иллюзиями о том, что этой зимой противник поведет себя как-то иначе, нежели в предыдущие зимы, когда он пытался превратить нашу страну в полностью безжизненную пустыню, лишенную всех нормальных человеческих благ, оставить нас без света, без воды, без тепла, без связи, без канализации – не стоит. Я думаю, что эта опция и эта мечта у противника никуда не делась, и он пытается по мере своих сил и возможностей трансформировать ее в реальность. Исходя из ситуации на поле боя, иных вариантов заставить высшее военно-политическое руководство нашей страны капитулировать противник не видит.

– Вы сказали об иллюзиях. Считаете ли вы, что наши надежды на то, что противник истощится, в частности, под конец зимы, также являются иллюзией?

– Противник фактически запускает свои ракеты, дрон-ракеты, которые выходят с конвейера. Есть немало сообщений, что обломки дрон-ракет, которые исследуют наши специалисты, относятся к тем, которые были произведены буквально неделю-две тому назад. С учетом логистики, доставки от промышленных предприятий на пусковые площадки, это означает, что они работают буквально с колес.

И, безусловно, у противника ресурсы есть. Их меньше, нежели он хотел бы иметь для систематических ударов по территории нашей страны, но больше, нежели мы имеем технических возможностей отбивать.

Поэтому говорить о том, что завтра или к весне у противника будет полностью выхолощен этот компонент, я бы не рискнул. Работает российская военная промышленность, и дабы она работала хуже, как раз и нужны наши "Фламинго" и иные средства поражения, чтобы буквально разрушать объекты российского оборонно-промышленного комплекса, которые причастны к созданию и дрон-ракеты, и баллистических ракет, и всего прочего дерьма, которое прилетает на наши головы.