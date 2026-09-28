В России объявили награду в 20 млн долларов "за голову" командующего СБС "Мадьяра" – WSJ

Россия объявила вознаграждение в размере 20 млн долларов за информацию о местонахождении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным "Мадяр". Кремль передал соответствующую информацию через постсоветские криминальные связи.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Издание отмечает, что из-за значительной эффективности подразделений Бровди он и его бойцы стали приоритетной целью для россиян. Российские суды заочно приговорили его по террористическим статьям, связанным с украинскими военными операциями, к многолетнему заключению.

За "Мадьяром" охотятся россияне

Бровди возглавляет Силы беспилотных систем с июня 2025 года. По данным WSJ, они составляют около 2,5% украинских Сил обороны, однако отвечают примерно за треть всех российских потерь за последний год.

До начала полномасштабной войны Бровди был успешным международным трейдером зерна. Под его руководством подразделение "Птицы Мадяра" выросло из небольшой группы территориальной обороны до 414-й отдельной бригады беспилотных систем.

Из-за угрозы для командующего визит журналиста WSJ в командный центр организовали с соблюдением строгих мер безопасности. Ему пришлось отключить геолокацию на телефоне, перевести его в авиарежим и поместить устройство в сумку Фарадея, которая блокирует Wi-Fi, сотовую связь, Bluetooth и GPS.

Журналиста также перевозили в автомобиле с затемненными окнами, чтобы он не мог увидеть маршрут к секретным объектам на юго-востоке Украины.

Как работает система "Мадяра"

В командном центре СБС журналист увидел систему управления полем боя Delta, которая объединяет дроны, датчики и огневые средства в единую сеть. Операторы могут в режиме реального времени получать видео с беспилотников и передавать информацию об обнаруженных целях другим подразделениям.

Бровди применяет в армии бизнес-подход и делегирует около 90% боевых решений непосредственно бойцам на местах. В подразделениях также действует внутренняя система мотивации: за успешно уничтоженную цель экипажи получают баллы (e-points), которые можно обменять на новое вооружение через государственный маркетплейс.

После каждой операции Силы беспилотных систем составляют цифровой отчет с ключевыми параметрами миссии — в частности, местом, временем, условиями, результатом, типом цели, использованным дроном или взрывчаткой, а также данными о военных, участвовавших в операции.

По словам Бровди, данные являются стратегическим ресурсом войны. Подразделение "Птицы Мадяра" ежедневно записывает от 10 до 12 терабайт информации, а по всей Украине система Delta накапливает петабайты данных. Для их оперативной аналитики СБС использует закрытую систему искусственного интеллекта, которая рассчитывает соотношение "стоимость/эффективность" для каждой модели дрона против конкретных российских целей.

Командующий СБС предупреждает, что Запад должен адаптироваться к новым реалиям, ведь коммерческие дроны кардинально изменили природу конфликтов и в скором времени могут быть использованы противниками или террористами в любой точке мира.

В конце интервью цифровой счетчик на столе Бровди показывал 343 погибших россиян — 41 из них был уничтожен за время беседы журналиста с командующим.

Напомним, за 11 недель операции "МоЛоЧКа" Силы беспилотных систем поразили и вывели из строя 300 кораблей российского "теневого флота". Вражеские суда были атакованы в Азовском и Чёрном морях.

Как писал OBOZ.UA, с начала 2026 года Силы беспилотных систем ВСУ поразили 300 единиц и комплексов противовоздушной обороны российских оккупантов. Среди них – 162 зенитных ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплексов, 124 радиолокационные станции и 14 комплексов радиоэлектронной борьбы.