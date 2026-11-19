У Путина есть две альтернативы в войне: зачем он снова ставит ультиматумы? Интервью с Шарпом

Кремль максимально повысил ставки в войне против Украины, не только заявив претензии на Запорожскую и Херсонскую области Украины, но и предъявив НАТО новый-старый ультиматум, потребовав от Альянса сократиться до границ 1997 года. Российский диктатор Владимир Путин прекрасно осознает, что ни первое, ни второе требование не может быть выполнено, но может делать это по двум причинам: чтобы иметь повод продолжать войну или торговаться за более выгодные условия ее окончания.

На сегодняшний день у Кремля есть два альтернативных варианта в войне: либо рассчитывать, что Украина сама начнет сдавать позиции, либо продолжать давить на союзников и нашу страну, фактически принуждая ее к капитуляции. Тем не менее, влияние Путина на главу Белого Дома Дональда Трампа ограничено. Записав в конституцию РФ Запорожскую и Херсонскую область Кремль фактически связал себя.

Декларации наших союзников о всесторонней поддержке Украины крайне важны, но это не то же самое, что военные союзы, предусматривающие, что армия той или страны будет готова воевать за Украину. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– Издание The Wall Street Journal пришло к выводу, что у Москвы осталось два варианта достижения успеха в войне против Украины – удары по энергетической инфраструктуре нашей страны и ослабление поддержки Киева со стороны Европы. При этом еще два варианта не удались: крах украинской армии, а также территориальные уступки Украины под давлением Трампа. Согласны ли вы с этим? По вашим оценкам, есть еще планы могут рассматривать в Кремле как вполне реальные и достижимые?

– Планы у них есть, и они их, безусловно, оценивают как реальные. Но реальны ли они в действительности – это уже другой вопрос. План Кремля носит комбинационный военный характер – это удары по украинскому тылу, попытки давить на фронте, насколько это получается, причем, с учетом того, что речь не идет о краткой военной кампании. Если надо, она может продлиться и много месяцев, может быть, и год и так далее. И, естественно, давление на Европу с тем, чтобы ослабить помощь Украине. По всей видимости, их основная надежда именно на это.

Что касается Трампа, то здесь не то, чтобы давление на него, а игра с ним, которая позволила бы прийти к тому, что Трамп в меньшей степени помогает Украине, что он ссорится с Зеленским и оказывает на него давление. Чем больше удастся в этом направлении, тем лучше для Кремля, и над этим они работают.

Конечно, у них есть надежда и на Францию, на президентские выборы. В случае победы Марин Ле Пен подход существенно изменится, это будет сильным ударом по помощи Украине. В этом состоит их расчет, и комбинированно они действуют в этом направлении.

Конечно, они надеются на то, что Украина на фоне всего этого – давления на фронте, ударов по тылу, возможно, будущего ослабления помощи, – отдаст территории и пойдет на какие-то уступки. В таком случае не нужно будет пытаться все это довести до конца тем способом, которым они действуют сейчас.

В этом их две альтернативы: либо Украина сама, либо мы продолжаем и надеемся, что это получится. Периодически мы слышим сообщения о том, что у Кремля есть какие-то сроки, например, они планировали захватить в 2026 году всю Донецкую область, но этого и близко не удалось, свою задачу-минимум они и близко не выполнили, но у них все же есть какие-то сроки и какие-то прикидки.

Что касается оценок The Wall Street Journal, то частично они верны, но частично нет. Я не думаю, что в Кремле планировали крах Вооруженных сил Украины в 2026 году. Они планировали его в 2022 году, а с тех пор откуда видно, где вообще у них на повестке дня стоит крах Вооруженных сил Украины? Да, у них есть какая-то далекая надежда, что результатом определенных действий, в том числе ослабления поддержки и дожима, Украина станет либо сговорчивой, либо где-то что-то посыплется, но никакого краха Вооруженных сил Украины никто в здравом уме планировать не мог. С какой стати это вообще должно было случиться? Идут почти статичные боевые действия на линии фронта, упорные бои, почему вдруг какой-то крах? Я думаю, что был план добиться больших территориальных успехов, но и все.

Что касается Трампа, то, наверное, на каком-то этапе каденции у них была надежда на то, что он надавит на Украину. Конечно, Трамп отошел от политики Байдена, и в итоге Америка хоть в чем-то и поддерживает Украину, но гораздо меньше, и это, безусловно, сыграло на руку России, но рассчитывали ли они всерьез, что Трамп прямо навяжет что-то Украине, трудно сказать.

Но важно понимать, что для них любые ссоры или напряжение между США и Украиной, любые сокращения поставок, проблемы с Starlink и так далее – все это им на руку, и сама по себе эта атмосфера им на руку. Потому что они считают, что Украина может быть более сговорчивой. Тем не менее, их влияние на Трампа очень ограничено, поэтому не стоит путать надежду с расчетом.

– На переговорах в Абу-Даби Россия кратно повысила ставки и требования. В частности, прозвучало требование о том, что Россия намерена получить всю Запорожскую и Херсонскую области, не говоря уже о той части Донецкой области, которая не оккупирована. Кроме того, снова было выдвинуто требование к НАТО о сокращении Альянса до границ 1997 года. По вашему мнению, почему Кремль озвучивает такие ультиматумы? Возможно, Путин верит, что именно сейчас настал подходящий момент для этого? Что произошло?

– Ничего особенного не произошло. В разных местах переговоры ведут по-разному, но иногда подходы достаточно схожие. Есть два момента. Требования к Европе, к НАТО – это очень характерно. В 2021 году это совершенно абсурдное и смехотворное требование публично было предъявлено с одной единственной целью. Никто и близко не думал, что НАТО пойдет на это. Да и, по большому счету, это было не очень-то и нужно России. Прямо-таки НАТО им угрожает.

Почему же такое страшное и угрожающее НАТО не напало на Россию, когда все ее силы прикованы к Украине, когда Россия ослаблена и даже бомжей и заключенных мобилизует, а на границах с НАТО, по большому счету, войск нет. И они это прекрасно понимали, что страны Запада нападать на Россию, чтобы захватить ее территорию не собираются. Все эти угрозы, истории о подлетном времени и тому подобной чепухе – это все предлоги.

В 2021 году этот ультиматум был предлогом – дескать, если вы не выполните, мы захватим Украину. Именно поэтому он был озвучен публично, а не на кулуарном уровне. Все понимали, что никто этого не выполнит, но раз вы не выполните, то мы же не махнем рукой, мы пойдем на те шаги, которые за этим должны последовать, то есть захватим Украину.

Сегодня же звучат такого рода требования – дайте Запорожскую область, дайте то, дайте это, – когда не хочешь идти на переговоры. Когда хочешь продолжать войну, ты выдвигаешь такого рода требования. Но в ответ на предложение о переговорах ты же должен что-то ответить, и ты требуешь: дайте все и ключи от квартиры в придачу, а не хотите – ну, что делать, значит, вот вы наши требования не выполняете.

Давид Шарп. Источник: Новая газета

Именно завышенные требования говорят о том, что россияне либо не хотят переговариваться вообще, либо – вариант номер два – идет торг, и тогда начинают с высокой точки и дальше с нее спускаются. Что именно происходит, мы поймем в зависимости от того, насколько долго они будут упираться.

Но по поводу Запорожской и Херсонской областей, то, внеся их в Конституцию РФ, они себя в заметной степени связали. С одной стороны, иногда можно делать вид, дескать, ну, подумаешь, записали, но не получили, а с другой стороны, на каком-то этапе, если они откажутся от этого требования, то им надо будет это как-то объяснить и своему народу, и кому угодно – эти области по Конституции российская территория, а как же это мы и де-факто, и де-юре от них отказываемся.

Так что вариант – либо торговля, либо заранее невыполнимые требования, просто чтобы потянуть время. Кроме того, не хочется ссориться с Трампом, не хочется, чтобы Трамп менял к тебе отношение. Поэтому выдвигаешь требования, но не отказываешься от переговоров, потому что отказаться может быть непрактичным с точки зрения отношений с американцами, а может и еще с кем-то.

– В Дублине 40 лидеров европейских государств, в числе которых был и президент Зеленский, подписали декларацию об основополагающих принципах безопасности на континенте. Де-факто это стало ответом на ультиматум Путина. В документе сказано, что любые переговоры о безопасности на континенте могут начинаться исключительно после прекращения войны в Украине. Также было объявлено о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, о необходимости надежных гарантий безопасности с целью предотвращения повторной агрессии. По вашим оценкам, может ли этот документ и эта позиция европейских стран стать началом участия Украины в каких-то локальных оборонных союзах, которые уже существуют на европейском континенте?

– Декларация – это достаточно важный и напрашивающийся политический шаг, но всегда нужно рассуждать с точки зрения того, можно ли нечто намазать на хлеб. Например, приверженность всяким хорошим принципам уже фигурировала в Будапештском меморандуме, а вот намазать на хлеб – это уже четкие двусторонние или многосторонние обязательства, в которых прописаны конкретные вещи, а не волшебное слово "гарантия".

И тут я хочу отметить, что даже если кто-то заключает контракт на продажу оружия или обещает безвозмездно его передавать, – казалось бы, это тоже гарантия и вообще очень-очень важная вещь, – то даже эта вещь вполне отменима в одностороннем порядке, если в стране меняется власть или Украиной почему-то становятся недовольными. Проблемы с Соединенными Штатами – это яркий тому пример.

Таким образом, даже такие обещания, контракты и договоренности не являются необратимыми. По сути, они увязаны в политическую конъюнктуру здесь и сейчас, а через три года может быть что-то совершенно иное, и даже через полгода. То есть это не железные вечные гарантии.

Но что касается союзов, то, в отличие от деклараций, кто-то должен заявить о готовности воевать, иначе это какие-то партнерские отношения, обещания, контракты и так далее, что тоже очень важно, но союз – это совершенно другое. До сих пор мы и близко не видели реальных предпосылок к тому, что те или иные европейские страны или блок НАТО выразят готовность или что они близки к тому, чтобы дать Украине именно классические, союзнические гарантии, когда в случае чего-либо страна или блок полноценно выступят на стороне Украины с военной точки зрения. Ничего этого мы в помине не видели. И эта декларация в этом плане ничего не поменяла.