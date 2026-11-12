Эта зима может стать решающей, ультиматум прозвучит для Путина: интервью с генералом Романенко

Страна-агрессор Россия вынуждена прятать свою стратегическую авиацию на Дальнем Востоке – там, где ее пока не могут достать украинские средства поражения, – чтобы спасти самолеты, потеря которых станет безвозвратной. Несмотря на то, что оккупационная армия, воспользовавшись гуманитарной операцией в Олешках, смогла укрепить свои позиции на левом берегу Херсонщины, это не дает ей возможности перебраться на правый берег.

Эта зима может стать решающей для всей войны. Если агрессору не удастся выполнить свои задачи в Украине до весны, ультиматумы Кремлю с требованием закончить боевые действия могут звучать уже от его наибольшего союзника. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Практически вся стратегическая авиация России переброшена на авиабазу "Украинка" на Дальнем Востоке. В частности, это Ту-160 и 37 бортов Ту-95МС. Как вы думаете, в чем причина? В том, что враг боится наших средств поражения или в чем-то другом? Возможно, у него есть некий план?

– В первую очередь, причина в том, что они боятся. Вы знаете, что наши средства поражения уже доставали по аэродрому "Энгельс". Поэтому, чтобы уменьшить уровень опасности, они это и делают – отводят свою стратегическую авиацию подальше.

Кроме того, если сосредоточить однотипные летательные аппараты в одном месте, если это относительно безопасно, то их легче, экономичнее эксплуатировать. Поэтому есть и такого рода составляющая.

– Но одновременно, если есть такая большая концентрация вражеской стратегической авиации в одном месте, возникает огромный соблазн уничтожить ее одним махом.

– Россияне взвешивают наши возможности и понимают, что на такую дальность у нас пока еще нет эффективных средств, кроме как организации диверсий. Конечно, они уже имеют негативный опыт с операцией "Паутина" и поэтому предпринимают соответствующие контрмеры. Это противостояние. Они считают, что таким образом уменьшили степень опасности для своих стратегических летальных аппаратов.

– Но согласитесь, с увеличением расстояния также увеличивается и время подлета. Это тоже минус для врага.

– Да, безусловно. Но здесь для них важнее не топливо, а сами стратегические летательные аппараты, ведь их уже не производят, есть сложности с запчастями и так далее. Поэтому потери каждого из старых МС-195 и МС-160 – это невозвратные потери. Так им приходится платить за войну.

– Президент Зеленский заявил, что под прикрытием гуманитарной операции в Олешках, Россия провела масштабную ротацию на Херсонщине, усилила свои позиции дополнительным личным составом и техникой. Как вы рассматриваете перспективы врага на этом направлении? Может ли он осуществить здесь прорыв, используя эти дополнительные силы и средства?

– Да, есть ряд моментов, которые требуют разъяснения в этой ситуации. Прежде всего, когда проводилась гуманитарная миссия, я обращал внимание на то, что со стороны россиян есть явный пропагандистский компонент, и они его по-своему использовали. Однако есть и скрытый, военный аспект, который состоял в том, что под видом этой операции они усилили свои силы и средства на этом участке фронта.

Им надо показывать в Херсонской области результаты, и для этого они, как минимум, могут устраивать провокации. Россияне уже совершили диверсию – попытку перебраться с левого берега на правый четырьмя моторными лодками. Это была своего рода инфильтрация с использованием Днепра. Но две лодки уничтожили наши Силы обороны еще в ходе пересечения реки. Противник успел высадиться с двух лодок, но половина была уничтожена, а вторая половина взята в плен.

Карта боевых действий, Херсон. Источник: deepstatemap.live

Тут также стоит вспомнить, что россияне имеют опыт захвата островов на Днепре – в этой зоне, а также опыт высадки десанта в районе Антоновского моста. Но для успешной операции нужны серьезные ресурсы, и в первую очередь, личный состав, с которым у них дефицит даже на тех участках фронта, на которых они продвигаются вперед и где им необходимо закрепление результатов. Да, они сумели осуществить провокации, но с теми силами, которые у них есть на текущее время, существенные результаты они вряд ли покажут.

– Следующий вопрос касается как раз дефицита личного состава. Достаточно давно из тех или иных источников поступает информация о том, что Россия готовит масштабную волну мобилизации и, возможно, даже всеобщую мобилизацию, но пока мы ее не видим. Пока что мобилизация в России продолжается в формате скрытой, но она все-таки не дает того эффекта, который могла бы принести всеобщая мобилизация. Считаете ли вы, что враг все же может пойти на этот шаг? Если да, как это изменит ситуацию на фронте и, в частности, на Херсонщине?

– Это может ухудшить ситуацию. У них уже есть планы проведения мобилизации, но для объявления всеобщей необходимо вводить другой правовой режим, на что Путин не пойдет. Военные осуществляют на него давление, уверяют, что для решительного противодействия нужны военнослужащие, но в России сейчас набирают до 30 тысяч. Им явно надо больше, потому что за прошедший месяц потери российской армии составили более 54 тысяч военнослужащих. Это отрицательный баланс, и он не способствует выполнению задач наступательной кампании 2026 года. Поэтому Путин в раздумьях.

Херсон… Здесь есть объективные проблемы – высокий правый берег Днепра является серьезным препятствием для осуществления такого рода действий. Поэтому пока россияне действуют на уровне провокации, исходя из сил, которыми располагают. Однако, если будет приток существенных ресурсов и в людях, и в технике, и в вооружениях и боеприпасах, то, конечно, они заинтересованы в том, чтобы активизировать действия и получить результаты в Херсонской области.

Ведь единственный областной центр, который они захватили в ходе широкомасштабного вторжения, Херсон, был отбит Силами обороны Украины. На пятый год войны им не удается захватить ни одного большого города даже в Донецкой области, Славянск и Купянск. Задача по их захвату тоже ставилась до конца текущего года, но очевидно, что этого не получится, поэтому сроки снова перенесены – на этот раз до весны следующего года.

Карта боевых действий, Славя... Источник: deepstatemap.live Развернуть

– По вашим оценкам, если оккупационная армия возрастет на 200-300 тысяч, может ли враг выполнить задачу по оккупации Славянско-Краматорской агломерации?

– Они планировали набрать до конца года 300 тысяч и после Нового года еще 300 тысяч. Но времени до конца 2026-го остается мало, всего полтора месяца, поэтому вряд ли успеют. Если наберут полмиллиона, то, в соответствии с законом философии, количество перерастет в качество, и тогда возможно многое, несмотря на нашу активную оборону, однако в этом году это у них точно не получится.

– Допускаете ли вы, что эту зиму можно будет назвать решающей в этой войне?

– Полагаю, что да, потому что существенных достижений на сухопутных фронтах у противника нет и без дополнительных ресурсов с перспективами достаточно сложно. Поэтому он сосредоточился на нанесении воздушных ударов. Здесь они достигли определенных результатов и продолжают наращивать усилия, особенно в области применения баллистических ракет и реактивных дронов. Но против таких дронов нами уже найдены средства противодействия. Эффективность уничтожения именно реактивных дронов на сегодня доведена до 70 процентов, буквально за два месяца.

Игорь Романенко. Источник: Главред

Но противник не останавливается и уже планирует применять дешевые малые крылатые ракеты дальностью до 1000 километров. Поскольку они имеют и большую скорость, и большую высоту и дальность, ими можно будет накрывать фактически всю территорию Украины. Поэтому нам необходимо масштабировать производство дронов-перехватчиков реактивных дронов, чтобы они были способны уничтожать и эти крылатые ракеты с подобными характеристиками.

В свое время мы немного упустили ситуацию с реактивными дронами, и теперь нам необходимо действовать на опережение, поскольку первые ракеты типа "Филин" уже начали применяться. Россияне будут наращивать их производство и улучшать характеристики.

– В чем решающий момент этой зимы?

– В том, что мы устоим и не поддадимся на российские ультиматумы. Если Россия не решит эти вопросы до весны, – а я думаю, что по всем экономическим показателям им это не удастся, – то существенные возможности Путина для осуществления давления на Украину закончатся, в том числе и потому, что от войны устали его союзники, тот же Китай, и уже они будут ставить ему ультиматумы.