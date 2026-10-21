Три сценария мира для Украины. Есть ли шанс закончить войну? Интервью с Мельником

Последние попытки оказать безумное давление на Украину со стороны президента США Дональда Трампа и де-факто принуждение к капитуляции являются "нервной импровизацией" накануне промежуточных выборов в Соединенных Штатах и могут привести к трагическим последствиям для нашей страны. С нехваткой ракет для систем Patriot приходится смириться, ведь даже предусмотренных 12 ракет в месяц не хватит для отражения российских баллистических ракет во время одной массированной атаки. Прекращение предоставления разведданных и ограничение скорости Starlink представляют наибольшую опасность, ведь лишают Украину возможностей защищаться в преддверии зимы и в самый сложный зимний период.

Варианты завершения войны в Украине, рассматриваемые союзниками, в частности с опцией отказа от членства в НАТО, являются такими, что их даже технически невозможно реализовать на практике. Настойчивая рекомендация Украине пожертвовать своими территориями на востоке страны демонстрирует полное непонимание администрацией США ситуации.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Президент Зеленский заявил, что Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы та капитулировала. Собственно, довольно прозрачные намеки на это звучали из Вашингтона и раньше. На ваш взгляд, действительно ли речь идет о принуждении к капитуляции? Как будут развиваться события дальше?

– Действительно, это далеко не первый раз. Ведь печально известная ссора в Овальном кабинете в феврале прошлого года была первой попыткой оказать давление на Украину и принудить её к капитуляции после прихода Трампа в Белый дом. Вспомните, что он тогда говорил Зеленскому. Мол, у тебя нет козырей. Это была очень хорошо срежиссированная постановка. Были приглашены журналисты, чтобы перед публикой выставить Зеленского слабаком, чтобы он признал, что у Украины нет козырей.

Это была первая попытка. Чем она отличается от сегодняшней? Скорее всего, тем, что, если тогда речь шла о тщательно срежиссированной постановке, то на этот раз это в большей степени импровизация, экспромт. Если тогда это были первые недели пребывания Трампа на посту во втором сроке, когда у него был огромный кредит доверия и он чувствовал свободу делать всё, что угодно, ни на кого не оглядываясь, то сегодня это, как известно, обусловлено промежуточными выборами.

Итак, то, что делает Трамп, — это своего рода импровизация, нервная импровизация. Он понимает, что его могут ждать серьёзные проблемы, но от этого сегодняшние действия не становятся менее опасными. Тогда в определенной степени речь шла о холодном расчете, а сегодня это эмоциональные, нервные шаги, которые могут иметь более трагические последствия для Украины. В этих двух случаях много общего. Тогда тоже был приостановлен обмен разведданными, приостановлены поставки вооружений. Сегодня это может иметь еще более тяжелые последствия.

Другой вопрос — как долго это продлится. Мнения по этому поводу разнятся. Станет ли 3 ноября днём, когда давление пойдёт на спад? Или это продлится до января, пока соберется новый Конгресс? Или что-то произойдет в этот период раньше внутри самих Соединенных Штатов, что заставит Трампа снизить эскалацию в американо-украинских отношениях? Или, возможно, советники подскажут Трампу, что это непродуктивно, и тогда давайте снова будем демонстрировать поддержку Украины?

– Действительно, ситуация очень угрожающая. Президент Зеленский сообщил, что в настоящее время США приостановили поставки ракет-перехватчиков для системы "Пэтриот", несмотря на то, что они уже оплачены. По вашим оценкам, сможет ли Украина продержаться несколько недель или несколько месяцев в такой ситуации?

– Давайте будем откровенными. Возможно, в определенной степени нужно играть по правилам, которые он навязывает. Но Трамп блефует. Он постоянно – я не побоюсь этого слова – лжет. И того, что всегда было характерно для американской политики и для американской журналистики, так называемого фактчекинга, сейчас я вообще не вижу. Никто не заморачивается тем, чтобы опровергать абсолютную ложь того, о чём говорит Трамп. Самый яркий пример — это обвинение Байдена в том, что он передал Украине ракеты "Томагавк", которых на самом деле Украина никогда не получала. Но уже никто не считает нужным искать правду в том, что говорит Трамп.

Поэтому очевидно, что Владимир Зеленский также пытается делать определенные заявления, которые могут повлиять на американских политиков, на американскую общественность, на международное сообщество и т. д. Я имею в виду очень сильный акцент на ракетах-перехватчиках для "Пэтриот". Что такое 12 ракет в месяц, о которых говорит президент Зеленский? Это в лучшем случае 12 сбитых российских баллистических ракет. Три дня назад Россия выпустила по украинской столице 16 баллистических ракет. То есть одна массированная российская атака — и всё. Месячный запас этих ракет исчерпан.

Алексей Мельник. Источник: Главред

Как известно, 100-процентного попадания не бывает, то есть на сбивание одной российской баллистической ракеты уходит полторы-две ракеты. Следовательно, 12 ракет для Patriot — это даже не 12 уничтоженных российских ракет. Таким образом, это не является решением сегодняшней проблемы уязвимости Украины перед российской баллистической угрозой.

То, что представляет гораздо большую опасность, – это не дефицит ракет для "Пэтриот". Потому что этот дефицит сегодня уже объективно существует, этот спрос удовлетворить невозможно, – а то, что американцы всячески пытаются связать Украине руки и заставить не наносить удары по России. Прямо говорится о нефтепереработке.

Но когда Украине ограничивают передачу разведданных, этим самым нанесение ударов по позициям российских баллистических ракет, с которых они запускаются, и по российским предприятиям затрудняется практически до невозможности.

Речь уже идет даже не о разрешении на использование Starlink для дальних ударов, а о нанесении ударов по оккупированной территории. И именно здесь наносится невероятный ущерб способности Украины защищаться от российских атак именно сейчас, в этот чрезвычайно критический период накануне зимы и затем зимой.

– Издание The Financial Times со ссылкой на собственные источники в европейском политикуме заявило о том, что якобы в настоящее время рассматриваются два варианта завершения войны, которые Европа может предложить Путину. Первый вариант — заморозить войну на нынешней линии фронта с гарантиями, что Украина не вступит в НАТО. Второй вариант — украинская сторона передает России всю Донецкую и Луганскую области и вступает в НАТО. Насколько реалистичной вы считаете возможность реализации таких сценариев?

– Давайте начнем со второго сценария.Трудно себе представить, что кто-то из украинских лидеров может пойти на добровольную сдачу этих территорий Донбасса. Потому что война – это не только квадратные километры или какие-то промышленные мощности, полезные ископаемые и тому подобное. Война – это также символы.

Когда американские лидеры говорят, что Зеленский – это препятствие, нужен кто-то другой, чтобы он подписался под тем, что Украине навязывают, то они либо не понимают, либо сознательно лгут, манипулируют общественным мнением – не украинским, а мировым общественным мнением. Я просто не понимаю, чем руководствуются эти люди, которые предлагают такое.

Следующее — в обмен на членство в НАТО. Давайте вспомним, как Венс, Рубио, Трамп в один голос говорят, что Украина не должна быть в НАТО. Как они могут это совместить? Поэтому этот сценарий выглядит как нечто совершенно нелогичное, не связанное между собой.

Что касается первого варианта, то, конечно, он выглядит более-менее правдоподобным, но какой следующий шаг? Ну, договорились, приняли политическое решение. Есть ли представление о том, как это можно реализовать? Начиная с того, чтобы получить согласие России на прекращение огня, замораживание по условной линии боевого столкновения. Даже когда дело дойдет до технического вопроса, где расставить географические точки, на этом все может и провалиться. Но как заставить Россию на это согласиться?

Запрет на членство Украины в НАТО. Очевидно, что каким-то образом это можно обойти политически. Украина может оставить это в Конституции, но европейские члены НАТО могут сделать определенное заявление, подписаться под тем, что Украина до завершения урегулирования всех территориальных и других споров не будет рассматривать вопрос о вступлении в НАТО. В этом нет трагедии. Если они это сделают, это не будет отказом Украине.

А россияне это абсолютно легко продадут своей публике. Ведь пока оккупирован Крым, пока оккупирован хоть один квадратный километр украинской территории, и даже если Россия выведет свои войска, пока в российской Конституции будет оставаться запись о том, что они включили в свой состав "новые регионы", то всё это будет рассматриваться как территориальный спор, который продлится десятилетия, если не развалится та страна, в конституции которой чужая территория прописана как её собственная.

Но вопрос в том, как это может реализоваться. То, что Европа проводит учения с участием 1500 военнослужащих, которые могут войти в качестве стабилизационного контингента, — это ни о чём. Кто будет контролировать зону протяженностью 1200 километров? Технически это нереально.

– Итак, и первое, и второе предложение – это просто предложения, у которых нет шансов на реализацию.

– Да, но есть не только эти два предложения. Есть ещё и третье – давайте мы снова будем поставлять российский газ по "Северному потоку" и через Украину, и тогда войны не будет. Это предлагают люди, которые сегодня претендуют на лидерство в мире, на лидерство в урегулировании конфликтов. Так и хочется их спросить: давно ли вы вернулись с Луны? Ведь вы просто не помните или не знаете о том, что через Украину в свое время прокачивалось более 100 миллиардов кубометров российского газа, но это никоим образом не удержало Россию от агрессии.

Подводя итог: все эти предложения абсолютно неадекватны и имеют существенные недостатки. Даже те предложения, которые в глазах людей, глубоко не разбирающихся в деталях, выглядят достаточно привлекательными, с чисто технической точки зрения невозможны для реализации.