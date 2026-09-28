Россия ударила КАБами по Харькову: пострадали 35 человек, в том числе дети. Фото и видео

В понедельник, 28 сентября, Россия нанесла удар по Харькову управляемыми авиационными бомбами (КАБами). Под ударом оказались несколько районов города, есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, повреждены несколько жилых домов в Киевском и Салтовском районах города.

По состоянию на 11 часов известно о 35 пострадавших, по меньшей мере 9 из которых – дети: девочки 14, 7, 3 и 15 лет и мальчики 12, 8, 9, 10 и 10 лет.

Двоих из них, мальчиков 8 и 12 лет, госпитализировали.

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Наслідки атаки РФ на Харків Источник: ОВА

Наслідки атаки РФ на Харків Источник: ОВА

Наслідки атаки РФ на Харків Источник: ОВА

Наслідки атаки РФ на Харків Источник: ОВА

Наслідки атаки РФ на Харків Источник: ОВА

Наслідки атаки РФ на Харків Источник: ОВА

Наслідки атаки РФ на Харків Источник: ОВА

Наслідки атаки РФ на Харків Источник: ОВА

Медики надають допомогу постраждалим Источник: Суспільне Харків

По данным ГСЧС, в результате одного из попаданий в 9-этажный жилой дом произошло разрушение конструкций квартир на нижних этажах. Из здания спасатели эвакуировали 32 человека.

По состоянию на 8 часов утра там продолжались аварийно-спасательные работы. К ликвидации последствий удара привлечены подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики, волонтеры и коммунальные службы города. Психологи оказывают помощь пострадавшим.

На этот момент было известно о 25 пострадавших, 9 из которых – дети: девочки 14, 7, 3, 15 лет и мальчики 12, 8, 9, 10 и 10 лет.

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Жительница поврежденного дома на Салтовке Юлия поделилась с журналистами "Суспильного" воспоминаниями о пережитом.

"Мы спали. Взрыва никакого не было слышно. Посыпалось стекло, и стоял столб дыма. Дети спали в другой комнате, а мы с мужем едва пролезли, схватили их и вышли", – говорит женщина.

Юлія живе в одному з уражених будинків Источник: "Суспільне Харків"

Юлия и ее семья переехали в Харьков полтора года назад. Раньше они жили в Краматорске в Донецкой области.

К 10 часам, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, поисково-спасательные работы завершены – под завалами никого не нашли. Коммунальные службы совместно с подразделениями ГСЧС продолжают ликвидацию последствий ночного обстрела.

К этому моменту число пострадавших уже достигло 29 человек.

По состоянию на 10:57 Терехов сообщил уже о 35 пострадавших.

Реакция президента Зеленского

В утреннем посте президент Украины Владимир Зеленский упомянул массированные удары по Киеву и Харькову.

"Всю ночь и утром Россия атакует наши регионы. В Харькове был жестокий удар по многоэтажному дому, частично разрушены второй и четвертый этажи. В Киеве есть повреждения от атак дронами – жилые дома, связь, заправки. Разбили обычное кафе, пытались сжечь столичный продуктовый рынок", – перечислил он.

Глава государства также упомянул, что в Одесской области оккупанты нанесли удар по судну под флагом Палау, в Житомирской области повредили обычный завод мороженого, в Сумской, Ривненской, Харьковской и Одесской областях наносили удары по жилым домам, а в Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Запорожской областях – по важной инфраструктуре.

"На данный момент известно о десятках раненых. Только в результате удара по Харькову пострадали 28 человек, среди них девять детей. К сожалению, есть погибшие. В Киевской области убиты два человека, один из них – гражданин Азербайджана. Мои соболезнования родным и близким", – написал Зеленский

Он поблагодарил всех, кто не молчит о российском терроре, а также партнеров, готовящих новые пакеты помощи.

"Нужны четкие решения. Средства ПВО, энергетическая поддержка, помощь в покрытии бюджетных дефицитов – это то, что сегодня реально укрепляет Украину и помогает нашим людям выстоять. Спасибо всем, кто с Украиной!" – подчеркнул президент.

Что такое КАБ

КАБ (управляемая авиационная бомба) – это тяжелый авиационный боеприпас, оснащенный крыльями и системой коррекции траектории (GPS/ГЛОНАСС или спутниковой навигацией).

Чаще всего враг использует советские фугасные авиабомбы (ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500), на которые устанавливают УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции). Это превращает обычную неуправляемую бомбу в управляемую, способную планировать на расстояние 40–80 км.

В чем заключается особая опасность КАБ для Харькова?

Разрушительная сила. Масса взрывчатого вещества в КАБ-500 составляет около 200–250 кг, а в КАБ-1500 – более 600 кг. Это приводит к масштабным разрушениям, обрушению несущих конструкций многоэтажных зданий и образованию глубоких воронок.

Минимальное время . Из-за близости Харькова к границе с РФ время от момента сброса бомбы с самолета Су-34/Су-35 до попадания составляет от 40 секунд до 2–3 минут.

. Из-за близости Харькова к границе с РФ время от момента сброса бомбы с самолета Су-34/Су-35 до попадания составляет от 40 секунд до 2–3 минут. Сложность сбивания . ПВО трудно сбивать сами бомбы из-за их малой поверхности и отсутствия теплового следа. Основным способом противодействия является уничтожение или отгон самолетов-носителей.

. ПВО трудно сбивать сами бомбы из-за их малой поверхности и отсутствия теплового следа. Основным способом противодействия является уничтожение или отгон самолетов-носителей. Низкая точность и отклонение. Из-за несовершенства модулей УМПК или действия систем РЭБ КАБы часто отклоняются от исходных целей и попадают в жилую застройку и гражданскую инфраструктуру.

Как действовать гражданским лицам при угрозе применения КАБ?

Немедленно реагировать на сигналы тревоги: время до попадания исчисляется минутами. При объявлении воздушной тревоги и оповещении о запусках КАБ в направлении города немедленно направляйтесь в укрытие. Выберите надежное укрытие: лучшие варианты – станции метро, специализированные бомбоубежища, подземные паркинги. Обычное подвальное помещение жилого дома может стать ловушкой в случае прямого попадания КАБ-500 или КАБ-1500. Соблюдайте правило двух стен, если не успеваете укрыться: если вы остались в квартире, находитесь в коридоре или ванной комнате подальше от окон. Оконное стекло при взрыве КАБ превращается в множество смертоносных осколков. Падайте на пол при звуке взрыва или свиста: если вы находитесь на улице, немедленно ложитесь на землю в углубление (канал, бордюр), прикройте голову руками.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Старой Гнилице в Харьковской области в результате российской атаки на ферму погибли шесть человек. Среди погибших – двое мужчин и четверо женщин. Еще 12 работников фермы пострадали.