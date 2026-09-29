Оккупанты ударили по Украине "Искандерами", "Цирконами" и десятками БПЛА: силы ПВО сбили 109 целей: последствия в областях. Фото

В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал более 150 беспилотников различных типов, а также применил баллистические ракеты.

Силы ПВО сбили 109 целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак.

Ракетно-дроновый террор

В ночь на 29 сентября (с 18:00 28 сентября) противник атаковал противокорабельной ракетой Циркон/Оникс из Курской области, двумя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Курской области, 152 ударными БпЛА типа Shahed (82 из них – реактивные), Гербера, дронами Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 109 целей:

– 1 противокорабельную ракету Циркон/Оникс;

– 2 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

– 106 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях.

Результат роботи ППО Источник: Повітряні сили ЗСУ

Российские обстрелы 28 сентября

В Винницкой области в результате российской атаки произошло попадание в объект железнодорожной инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожар, к счастью, пострадавших нет. Все службы работали на месте.

Рятувальники загасили пожежу Источник: ДСНС

Росіяни атакували Вінничину Источник: ДСНС

В ночь на 28 сентября (с 18:00 27 сентября) противник атаковал 165 ударными БПЛА типа "Шахед" (79 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово (РФ), временно оккупированные территории Донецкой области и Гвардейское в Крыму.

По предварительным данным, по состоянию на 07:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Результати бойової роботи сил ППО

Последствия в регионах

Днепропетровскую область более 10 раз враг атаковал беспилотниками и артиллерией.

В Синельниковском районе пострадали Николаевская и Петропавловская громады. Повреждено предприятие, произошли пожары.

На Никопольщине враг бил по Никополю и Покровской громаде. Обошлось без пострадавших.

В Черкасской области с утра 28 сентября защитники превратили в металлолом три российских БПЛА в небе над регионом. Вражеская атака обошлась без последствий.

Ночью и с утра враг атаковал инфраструктуру Одесской области. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Продолжаются работы по ликвидации последствий в пострадавшей от вчерашнего удара многоэтажке. Взрывной волной повреждено остекление соседних домов и одного из учебных заведений. Специалисты закрывают отверстия.

В результате вчерашней атаки травмировались шесть человек. Двое из них остаются в больнице. Городские службы продолжают работать на местах: оказывать помощь жителям и устранять последствия обстрелов.

В Бучанском районе Киевской области в результате удара беспилотника загорелся частный жилой дом и кровля соседнего. Спасатели ликвидировали пожар на площади более 300 кв. метров. Пострадавшие госпитализированы.

Після атаки виникла пожежа Источник: Київська ОВА

Ворог атакував столичний регіон Источник: Київська ОВА

Мирні жителі дістали поранення Источник: Київська ОВА

Наслідки російського терору Источник: Київська ОВА

Последствия вражеских ударов 28 сентября

Киев

В столице в результате ночной атаки пострадали 4 человека.

В Подольском районе повреждено нежилое здание, возник пожар и частично разрушена крыша. В результате повторного попадания взрывной волной повреждено остекление окон в расположенном рядом жилом доме. Спасатели обнаружили 3 пострадавших.

В Голосеевском районе зафиксировано попадание БПЛА в частный двухэтажный жилой дом. Один человек получил ранения. Также там враг нанес удар по кафе возле АЗС

В Печерском и Шевченковском районах произошли пожары в офисных зданиях.

В Оболонском районе под ударом оказалась АЗС: вспыхнул пожар.

Горить АЗС на Оболоні Источник: КС: Новини Київ

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Киевская область

В области под ударом оказались исключительно гражданские объекты. За последние сутки в результате вражеских атакпогибли трое жителей области, еще 8 человек пострадали.

Повреждено 21 гражданский объект в 5 районах области.

Броварской район – 2 складских и 2 административных помещения.

Бучанский район – частный дом, рынок и 6 транспортных средств.

Фастовский район – производственное помещение и 6 транспортных средств.

Бориспольский район – 1 транспортное средство.

Белоцерковский район – сельскохозяйственное предприятие и многоквартирный дом.

Полтавская область

В одном из сел Полтавской общины зафиксировано падение вражеского БПЛА на открытой территории.

Информации о пострадавших не поступало. Предварительно поврежден 1 частный дом.

Харьковская область

Ночью под обстрел попал Харьков.

В Салтовском районе зафиксировано попадание в жилой многоэтажный дом.

По состоянию на 08:30 утра было известно о 25 пострадавших, среди них – почти 10 детей.

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Одесская область

Враг нанес удары по жилому сектору на юге Одесской области. В результате атаки были повреждены фасады, крыши и остекление 7 частных жилых домов, а также автомобили жителей .

Наслідки удару по Одещині

Наслідки удару по Одещині

Наслідки удару по Одещині

Наслідки удару по Одещині

По состоянию на 8 часов утра было известно о двух пострадавших: 62-летнем мужчине и 63-летней женщине.

Ночью Россия также нанесла удар по пустому складскому зданию. Возникший пожар оперативно потушили спасатели. Пострадавших нет.

Росія вдарила по Одещині

Росія вдарила по Одещині

Росія вдарила по Одещині

Ка

Последствия вражеских ударов 28 сентября

Киев

В столице в результате ночной атаки пострадали 4 человека.

В Подольском районе повреждено нежилое здание, возник пожар и частично разрушена крыша. В результате повторного попадания взрывной волной повреждено остекление окон в расположенном рядом жилом доме. Спасатели обнаружили 3 пострадавших.

В Голосеевском районе зафиксировано попадание БПЛА в частный двухэтажный жилой дом. Один человек получил ранения. Также там враг нанес удар по кафе возле АЗС

В Печерском и Шевченковском районах произошли пожары в офисных зданиях.

В Оболонском районе под ударом оказалась АЗС: вспыхнул пожар.

Горить АЗС на Оболоні Источник: КС: Новини Київ

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Харьковская область

Ночью под обстрел попал Харьков.

В Салтовском районе зафиксировано попадание в жилой многоэтажный дом.

По состоянию на 08:30 утра было известно о 25 пострадавших, среди них – почти 10 детей.

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Одесская область

Враг нанес удары по жилому сектору на юге Одесской области. В результате атаки были повреждены фасады, крыши и остекление 7 частных жилых домов, а также автомобили жителей .

Наслідки удару по Одещині

Наслідки удару по Одещині

Наслідки удару по Одещині

Наслідки удару по Одещині

По состоянию на 8 часов утра было известно о двух пострадавших: 62-летнем мужчине и 63-летней женщине.

Ночью Россия также нанесла удар по пустому складскому зданию. Возникший пожар оперативно потушили спасатели. Пострадавших нет.

Росія вдарила по Одещині

Росія вдарила по Одещині

Росія вдарила по Одещині

Как сообщал OBOZ.UA, В Херсоне в результате вражеского обстрела погиб 24-летний парень: медики боролись до последнего

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