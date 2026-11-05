Путин вынужден идти на переговоры и заканчивать войну: интервью с Курносовой

Кремлевский диктатор Владимир Путин уже в ближайшее время будет вынужден идти на переговоры с Украиной и заканчивать войну. Причин – несколько, главные из которых – острая нехватка ресурсов для ведения войны, в том числе человеческих, угроза социального взрыва внутри страны, а также смена политической ситуации для президента США Дональда Трампа.

Гуманитарная миссия в оккупированных Олешках на Херсонщине продемонстрировала уникальный случай – российские оккупационные войска впервые соблюдают режим тишины. Это также указание на то, что в Кремле происходят "тектонические сдвиги".

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка, признанная "иноагентом" в России Ольга Курносова.

– Путина заявил о том, что якобы Россия готова к войне с Европой в 2030 году. Он сказал буквально следующее: "Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. Правильно ли это? Нет. Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим. А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет". Считаете ли вы, что это фактически прямая угроза или за этим стоит реальный план Путина и его реальная вера в то, что Россия может пойти открытой войной на какую-то из стран Европы и победить?

– Прежде всего, давайте не будем забывать, что какое-никакое, но ядерное оружие у России имеется. Поэтому в случае его применения действительно победителей не будет. Это правда так. Поэтому, на мой взгляд, с одной стороны, это очередная страшилка, дескать, не вздумайте, потому что, если что, мы вообще всех уничтожим, в том числе и себя.

С другой стороны, все-таки я бы не исключала вероятность того, что, как ни парадоксально, действительно именно сейчас складывается ситуация, когда Путин будет вынужден идти на переговоры с Украиной. И чтобы внутри страны эти переговоры не выглядели как полное поражение, он перед этим шагом еще больше поднимает ставки.

Последние события, в том числе прекращение работы Новой газеты, о чем мы узнали сегодня, говорят о том, что это может быть подготовкой к завершению войны.

– Почему? Что толкает Путина на этот шаг?

– Прежде всего, заканчиваются ресурсы – все. В первую очередь, конечно, живая сила, но и экономическая ситуация в России близка к катастрофической.

Колоссальный дефицит бюджета, сокращение всех социальных расходов. Причем, эти процессы происходят одновременно. С одной стороны, нарастает возмущение внутри страны из-за сокращения социальных расходов, в первую очередь, сокращения медицины. С другой стороны, закончились те люди, которые готовы были сдохнуть за деньги, и остаются те, которые не хотят сдыхать за деньги. Все это вместе может провести к внутреннему взрыву, вплоть до революции. И Путин не может этого не понимать. Это во-первых.

Во-вторых, все-таки у Дональда Трампа ухудшается политическая ситуация, и вполне возможно, что те условия, которые сегодня предлагают Путину для прекращения войны, – это последние приличные для него условия. Дальше будет только хуже. Все это вполне может подталкивать его к тому, чтобы все-таки начать реальные переговоры о прекращении войны.

– В этом контексте очень знаковое сообщение сделал Песков. Он заявил о том, что Путин готов поговорить по телефону с Зеленским. По вашему мнению, может ли это быть продолжением той самой истории, о которой вы только что говорили?

– Безусловно. Мы можем даже посмотреть на еще один пример – на то, как развивается ситуация в Олешках. Впервые за все время войны мы видим реальное прекращение огня. На мой взгляд, ничего подобного еще не было. И хотя изначально прекращение огня планировалось только в зоне Олешек, потом оно было распространено практически на всю Херсонскую область. Если оно будет выполнено, это будет пример того, что теоретически прекращение огня возможно. Таким образом, все это говорит нам о том, что какие-то тектонические сдвиги, скорее всего, все-таки происходят.

– Вы уже упомянули о том, что во многом позиции Кремля зависят от позиций Трампа, в частности, от того, каким эти позиции могут быть после выборов в Соединенных Штатах. Демократы получили большинство не только в Конгрессе, но и в Сенате, что это будет означать для Путина? И приблизит ли его это его к тем самым переговорам, о которых мы сейчас говорим?

– На мой взгляд, это будет означать для Путина, что ему необходимо будет закончить войну до января, когда обновленный состав Конгресса приступит к работе. Поэтому до этого момента уже надо будет заканчивать войну, иначе будет поздно.

Ольга Курносова. Источник: Громадське радіо

– Следующий вопрос – по поводу сценариев окончания войны. Первый – это выход Вооруженных сил Украины с территории Донецкой области. Второй – остановка боевых действий по линии соприкосновения. Третий – это так называемая Саарская модель, то есть выведение оккупированных территорий из-под управления России и передача их некоей третьей стороне. В случае с Сааром он был передан под управление Лиги Наций. Затем, спустя какое-то время, 10-20 лет, на этих территориях проводится референдум, и сами люди решают, в какой стране они хотят принадлежать. Какой из этих сценариев окончания войны вы видите наиболее вероятным?

– На мой взгляд, синтез второго и третьего. Если ситуация с Олешками пройдет более-менее нормально, – я не могу сказать, что она может всех удовлетворить, но для внешнего наблюдателя это будет выглядеть как то, что прекращение огня на ограниченной территории возможно, – то это даст возможность сделать вывод, что, в принципе, прекращение огня по линии соприкосновения может быть. А вот уже после прекращения огня можно перейти к Саарскому варианту. Мне кажется, действительно, это наиболее вероятный сценарий окончания войны.

– Последний вопрос касается ядерного оружия, о котором вы уже упомянули. Действительно, это очень серьезный аргумент, который, к сожалению, имеется у Путина. Как в таком случае он может его использовать – и будет ли использовать, – чтобы закончить эту войну на наиболее выгодных для себя условиях? По вашему мнению, какова вероятность того, что в самой критической для себя ситуации он может прибегнуть к этому последнему аргументу?

– На мой взгляд, такая вероятность не слишком высокая. И вот почему. Да, в качестве страшилки и некоего апокалиптического сценария ядерное оружие использовать можно, но никаких конкретных преимуществ применение ядерного оружия не даст. Понятное дело, что баллистическое ядерное оружие он не может применить в принципе ни при каких обстоятельствах. Но он не может применить даже тактическое ядерное оружие.

Почему, даже когда Советский Союз был в достаточной силе, ни в каких войнах тактическое ядерное оружие не применялось? Потому что стало понятно, что такое применение не дает преимущества нападающей стороне. Потому что войска нападения точно так же страдают от радиации, как и те, против кого они это оружие применяют.

Поэтому ядерная дубина остается, в первую очередь, оружием сдерживания, а не оружием нападения. Собственно, поэтому диктатуры и пытаются приобрести ядерное оружие, чтобы на них никто не нападал. Поэтому я не вижу реальной возможности получить какое-то преимущество за счет использования ядерного оружия.

Как мы видим, преимущество вполне можно получить, используя обычное вооружение. Например, реактивные "Шахеды" явно на какой-то отрезок времени дали России преимущество. Совершенствуя имеющееся оружие, вполне можно получать перевес на каком-то отрезке времени. Так что я просто не вижу смысла применения.

Конечно, зная, что Путин невменяем, мы можем допустить все, что угодно. Но с точки зрения здравого смысла, конечно же, это бессмысленно. И все-таки, имея в виду, что Путин не молодеет, и его окружение достаточно много потеряло в ходе войны, мы можем предположить, что давление на Путина в сторону окончания войны возрастает.