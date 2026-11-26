Пока в РФ есть люди, они будут переть, но Кремль уже выдыхается. Интервью с Жмайло

Страна-агрессор Россия не отказалась от планов создания "санитарной зоны" вдоль государственной границы Украины, но ей критически не хватает людских ресурсов. В ситуации, когда потери оккупационной армии стремительно растут, а Кремль опасается объявлять масштабную мобилизацию из-за риска дестабилизации в регионах, врагу остается держать на непр приоритетных для себя позициях лишь минимальные контингенты и забрасывать "мясом" украинские позиции на главном для них Донецком направлении.

Вместо этого Силы обороны избрали для себя тактику "тысячи порезов", благодаря которой можно постепенно освобождать оккупированные территории, в частности на севере и северо-востоке страны. Россия сейчас "выдыхается", теряя авторитет на международной арене. В то же время следует понимать, что при нынешнем руководстве Кремля ни о какой остановке наступления не может быть и речи. Враг "будет переть", пока у него есть люди. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– В сети появилась информация о якобы заходе Сил обороны на территорию Курской области. В самих ВСУ эту информацию опровергают и сообщают об улучшении тактического положения наших позиций, не более. Как вы думаете, может ли активность нашей армии на этом участке фронта быть связана с определенными планами врага?

– Если мы говорим в целом о границе, о Черниговской области, Сумской области, севере Харьковской области, то стоит помнить, что россияне не отказались от своего плана по созданию так называемой "санитарной зоны". Сначала заявляли о 50 километрах от российско-украинской границы, затем о 30 километрах, затем были заявления и о 20 километрах.

Не первый год они пытаются заходить в приграничные села, потому что Силы обороны держат свои позиции не четко по линии государственной границы, а на более выгодных позициях, высотах, возвышенностях, в лесистой местности и так далее. Россияне, чтобы закрасить на карте хотя бы крошечную территорию, представляют это так, будто создается "буферная зона".

Российской армии критически не хватает личного состава. Еще до наших рекордов в 50 с лишним тысяч потерь в месяц, уже тогда это было примерно 6-7 тысяч человек личного состава. Соответственно, пользуясь тем, что им не хватает людей, тем, что россияне сконцентрировали основные усилия на направлении Доброполья, где на 50 километрах они держат 160 тысяч человек личного состава, в то время как на линии фронта протяженностью 230 километров, фактически начиная от Олешек и до Александровского направления, всего 130 тысяч военнослужащих, россияне хотят растянуть силы. Вместо этого мы, пользуясь нехваткой у них личного состава и тем, что они не изменили свою тактику закидывания нас мясом, выбрали тактику контратаковать и срезать все эти выступы. Это тактика тысячи порезов, к которой прибегает враг. Таким образом мы пытаемся зачищать территории.

Карта боевых действий, район Доброполья. Источник: deepstatemap.live

С чего все это могло возникнуть? Здесь есть несколько вариантов. Это могли вбросить через анонимные телеграм-каналы, чтобы, соответственно, создать некий подъем, мол, мы снова идем на Курщину, а потом опровергнуть информацию и вызвать некоторое разочарование, то есть вбросить такой демотивирующий фейк. Это первое.

Второе – это может быть ошибка аналитиков, ведь действительно нет никаких 20, 30, 50 километров "санитарной зоны" – идут бои непосредственно в тактической зоне, и четко отследить, где они продолжаются, на линии государственной границы или нет, достоверно невозможно, потому что есть большая "серая зона". И третье – операции проводятся в тактической зоне, где мы пытаемся перехватить инициативу, и внимание к этим операциям со стороны общества и СМИ сейчас неуместно.

– Считаете ли вы, что сейчас Силам обороны Украины действительно было бы целесообразно пересечь границу и вести боевые действия на территории России?

– Я не думаю, что это сейчас целесообразно. Здесь главная задача – ликвидировать эти небольшие плацдармы, которые образовались, чтобы не пропустить россиян вглубь территории, чтобы они не забегали на десятки километров. Например, очень показательная ситуация происходит на Купянском направлении – мы уже давим на Двуречную, а это центр их плацдарма на западном берегу реки Оскол к северу от Купянска, уничтожаем там логистику, зачищаем, обескровливаем вражескую группировку, но они вместо того, чтобы обороняться и удерживать плацдарм, который мы, кстати, уже фактически рассекаем в направлении Западного, все равно пытаются инфильтрироваться в сам Купянск, все равно лезть туда и пытаться восстановить свои утраченные позиции.

Карта боевых действий, район Купянска. Источник: deepstatemap.live

Поэтому Силы обороны, скажем так, зашивают все эти небольшие порезы, которые пытается сделать враг. Когда эта работа будет выполнена, можно будет говорить о каких-то дальнейших действиях.

– Как вы оцениваете возможности врага по созданию "санитарной зоны"? Вы уже упомянули, что у врага большие проблемы с личным составом, но как будут развиваться события, если в России до конца года наберут, скажем, еще 100 тысяч человек? Смогут ли они бросить эти силы на то, чтобы организовать именно эту так называемую санитарную зону?

– Не думаю, потому что в контексте международных переговоров россиян интересует Донетчина. Они выдыхаются, и выдыхаются сильно. Мы видим, что Путину на встрече в Китае, которую в России хотели представить как "Ялту-2", где сильные страны мира делят сферы влияния, не удалось этого сделать. Запылал Крымский мост, горели нефтеперерабатывающие заводы России. О какой сильной позиции может идти речь?

Кроме того, наша делегация заявляла, что Путин искренне считает, будто половина свободных территорий Донетчины уже оккупирована. Именно поэтому они выбирают направление Доброполья, чтобы давить на наш "пояс крепостей" и устраивать плацдарм с западного фланга.

Инфраструктура для всеобщей мобилизации у них готова, мобилизация фактически идет, но на 100% она не заработала. Очевидно, что есть опасения по поводу дестабилизации российского общества. Напомню, Павел Палиса говорил также о планах Кремля набрать 300 тысяч после Нового года, условно говоря, до 1 апреля. Поэтому мобилизация в России проводится через предприятия, разнарядки, тюрьмы, облавы на нелегальных работников, которым за контракт обещают паспорт. Спецслужбы оказывают давление на людей и заставляют подписывать контракт с минобороны. Сейчас мобилизация идет в такой форме. Таким образом россияне пытаются ликвидировать дефицит живой силы.

Поэтому, даже если представить такой сценарий, основным центром внимания врага все-таки будет Донетчина, потому что им нужно любой ценой добиться прекращения огня на своих условиях, чтобы показать российскому обществу, мол, мы победили.

Но Силы обороны как раз и готовились к этому сценарию, к перемалыванию большей массы людей. Мы ожидали этого уже фактически с осени. Статистика потерь российской оккупационной армии значительно выросла. За октябрь потери составили более 54 тысяч. Что касается ноября, то есть шансы, что потери могут вырасти до 60-70 тысяч. Это как раз следствие этой подготовки, ожидания новой волны мобилизованных.

Итак, эти направления для них останутся дополнительными, чтобы создавать имитацию "санитарной зоны" и максимально растягивать и отвлекать наши силы. Но, как мы видим, и этот план у них трещит по швам. Операция, проведенная в районе населенного пункта Ольховатка в Харьковской области, где они потеряли почти 800 человек и где Силы обороны освободили 200 квадратных километров территории и уничтожили четыре сотни единиц вражеской техники, доказывает, что даже на тех направлениях, которые не являются приоритетными для врага, мы все равно стараемся не пропускать врага. У нас также есть возможности небольшими шагами отгрызать и отвоевывать наши территории.

Карта боевых действий, Ольхо... Источник: deepstatemap.live Развернуть

– Несмотря на большое количество личного состава, которое враг бросает именно на Донетчине, тем не менее, фактически никакого эффекта нет. А что будет дальше? Если враг осознает, что захватить неоккупированную часть области не сможет, как он будет действовать? Пойдет ли он на массовые мобилизационные мероприятия, несмотря на риск, связанный с дестабилизацией ситуации внутри российского общества? Если да, к чему это может привести?

– В прошлую волну, в 2022-23 годах, это приводило к тому, что особенно депрессивные регионы России начинало "качать", особенно Дагестан, кавказские республики. Информация об этом редко попадала в СМИ, но это была одна из весомых причин, почему они решили именно покупать головы, почему проели свой "фонд национального благосостояния", почему пожертвовали всем. Все деньги у них фактически расходуются на войну. Это было сделано как раз из-за начала дестабилизации.

Дмитрий Жмайло. Источник: Facebook Dmytro Zhmailo

Что будет дальше? Мы должны понимать, что враг окопался, окопался основательно. За время после начала полномасштабного вторжения он укрепил свои позиции. Мы должны были в 2022-23 годах освободить больше оккупированной территории, но россияне воспользовались ситуацией, когда американцы перекрыли нам кран помощи. Мы месяцами ждали необходимую технику и помощь. Россияне все это прекрасно понимали.

Итак, пока в России будут хоть какие-то люди, они будут переть. Не будет такого, чтобы при этой власти было принято политическое решение. Они понимают, что у нас нет сил для крупных наступательных операций, поэтому куда могут лезть, туда и будут лезть. Все, что не Донецкая область, интересует их меньше.

Одним из примеров была в том числе Александровская операция, когда они поняли, что все, здесь они не справляются, и мы постепенно их "съедали". Поэтому их устроит и такая ситуация, когда они еще контролируют наши большие территории, а мы не можем их отвоевать, потому что нам нужно больше времени, больше сил, больше ресурсов, более длительное планирование. В то же время на международной арене они будут "держать лицо" и говорить, что все идет по плану.

Поэтому, к счастью, вряд ли они придумают что-то новое, кроме забрасывания наших позиций мясом.

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