После Олешек: что грозит Херсону, будет ли форсирование Днепра? Селезнев поделился оценками

Гуманитарная операция в Олешках на Херсонщине и связанный с ней режим перемирия позволил российской оккупационной армии усилить свои рубежи и позиции, подвезти дополнительные вооружения и боеприпасы, а также провести ротацию личного состава. Поэтому опасность усиления минометных и артиллерийских обстрелов Херсона существенно возросла. Вместе с тем Силы обороны Украины также использовали эти дни тишины, чтобы укрепить оборону.

Форсирование вражескими подразделениями Днепра совершенно невозможно с сугубо технической точки зрения. Даже высадка вражеских ДРГ в районе острова Корабел также обречена на провал. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– По информации генштаба ВСУ, Россия воспользовалась гуманитарной операцией в Олешках для укрепления своих позиций. Что вам известно об этом? Насколько это критическая, опасная для нас ситуация?

– Не впервые противник пользуется режимом тишины для того, чтобы усилить свои рубежи и позиции. Так случилось и в районе Олешек, хотя в принципе речь идет не только о них, но и практически обо всей левобережной части Херсонщины, о районе Олешек и прилегающих к нему населенных пунктах.

Противник подвел дополнительные материально-технические средства, вооружения, боеприпасы к этому вооружению, провел ротацию личного состава в абсолютно безопасных условиях, завел дополнительные подразделения. Я думаю, что главная проблема, с которой в ближайшей перспективе будут сталкиваться защитники Херсона – это увеличение количества минометных и артиллерийских обстрелов.

Очевидно, что противник усилил свои позиции, защитил их соответствующим образом, кое-где натянул антидроновые сетки для того, чтобы иметь возможность в относительно безопасных условиях обеспечивать свою логистику, в том числе артиллерийских подразделений российской армии, действующих на левом берегу Днепра.

Карта боевых действий, Олешки, Херсон. Источник: deepstatemap.live

Но считать, что противник готовится к форсированию Днепра на этом участке фронта абсолютно нелепо. Более тысячи метров, которые разделяют левый и правый берег, фактически сводят к нулю любые позитивные вероятности для такого рода действий.

Была информация о том, что противник пытался высаживать диверсионно-разведывательные группы на остров Корабел – это практически один из микрорайонов Херсона. Но я думаю, что все эти попытки будут пресекаться еще в зародыше. Противник может попытаться это сделать, но накопить достаточное количество сил и средств для того, чтобы создавать реальные проблемы в части формирования плацдарма на правом берегу Днепра, в том числе в районе Корабел, у него технических возможностей нет.

Ибо Днепр прозрачный, соответственно, любое перемещение, а тем более большого количества сил и средств будет фиксироваться, соответственно будет работать уже наша артиллерия.

– Как это непродолжительное перемирие могли использовать Силы обороны?

– Не следует считать, что наши в это время валяли дурака. Была информация от Сил обороны Юга Украины о том, что были проведены определенные гуманитарные мероприятия, были вывезены жители некоторых населенных пунктов, которые достаточно долгое время находились в районе активного огневого воздействия вражеской артиллерии и вражеской авиации.

Безусловно, я думаю, что в рамках этих мероприятий были проведены определенные процессы, связанные с усилением наших оборонных рубежей в районе, где действовало гуманитарное перемирие. Поэтому очевидно, что после того, как российская сторона отказалась от продолжения режима прекращения огня в районе Олешек, динамика в части артиллерийских обстрелов в определенной степени возрастет. Вполне вероятны более активные действия диверсионно-разведывательных групп противника, но вряд ли это приведет к каким-то позитивным результатам для него.

– В октября, так же, как и в сентябре, российская оккупационная армия теряла больше территорий, чем смогла захватить, сообщает Генштаб. Как вы оцениваете эти результаты? Какова вероятность того, что и в ближайшие месяцы тенденция будет такой же позитивной?

– Я думаю, что все-таки эту историю надо оценивать с осторожным оптимизмом. Почему? Потому как все это следствие некоторых наших операций, которые были пролонгированы во времени, той же операции "Вивальди". Мы видели четыре месяца мероприятий в северных пригородах Купянска, далее была трубная война.

Поэтому я думаю, что в данном случае речь идет о статистике, которая формируется на успешных контрнаступательных действиях, но говорить о масштабировании этих мероприятий я не рискну. Особенность второй половины осени в том, что динамика действий в плане продвижения на поле боя замедляется. Ухудшение погодных условий, грунтовые дороги превращаются в сплошное болото, туманы – все это в определенной степени замедляет движение, в том числе и бронетехники. Поэтому, скорее всего, более динамичное продвижение мы увидим уже тогда, когда первый мороз скует грунты и можно будет более активно использовать бронетехнику.

Кстати, в минувшие сутки Генштаб отчитался о новом рекорде – 2,5 тысячи убитых и покалеченных российских военнослужащих. В то же время в сводке от украинского Генштаба зафиксировано уничтожение лишь одной единицы вражеской бронетехники, танка. Очевидно, что противник в этих условиях вынужден действовать исключительно силами пехотных штурмовых подразделений, что приводит к колоссальным потерям среди этой категории вражеских ресурсов.

Я не думаю, что нам следует ожидать в ноябре каких-то потрясающих продвижений украинской армии, потому что исключительно природные географические условия будут влиять на замедление темпов продвижения, хотя интенсивность боевых действий, как видим, не уменьшается, о чем ежесуточно отчитывается украинский Генштаб.

Владислав Селезнев. Источник: Министерство обороны Украины

– Действительно, есть информация о том, что враг испытывает серьезную нехватку личного состава и не успевает восполнять потери набором новых военнослужащих. Допускаете ли вы, что в ситуации, когда противник делает главную ставку на мясные штурмы, он будет предпринимать какие-то радикальные шаги на уровне государства для того, чтобы исправить эту ситуацию?

– Технически военно-мобилизационная машина Российской Федерации к проведению таких мероприятий готова. Опыт 2022 года у них есть. Поэтому я думаю, что все может случиться одномоментно, тем более, что определенные мероприятия подготовительного характера уже произошли – были внесены изменения в нормативно-правовую базу РФ, есть наработки, каким образом проводить оповещение и привлечение граждан РФ соответствующих категорий для службы в рядах российской армии. Поэтому такой вариант я бы не исключал – в любой момент решение может быть принято, тем более что выборы в Госдуму уже прошли.

Вспомните, тогда, в 2022 году, не сразу, не на следующий день после объявления результатов выборов в федеральные и региональные законодательные институции РФ, а через некоторое время был объявлен указ Путина о частичной мобилизации (указ о частичной мобилизации в РФ был подписан Путиным 21 сентября 2022 года, спустя 10 дней после Единого дня голосования, который прошел 9-11 сентября, – Ред.). Сейчас же мы видим некоторую отсрочку. Но опять же, я исхожу из соображений, что российский генштаб абсолютно рационален, и он в состоянии оценить все факторы и риски при объявлении такого рода мероприятия.

Как это будет, увидим, но в любом случае мы с вами должны понимать, что пока нет оснований надеяться на затишье, на то, о чем летом говорил президент Украины Владимир Зеленский – что есть шанс к ноябрю остановить активные боевые действия. Бои продолжаются, у противника есть ресурсы для проведения активных наступательных действий, а у нас есть ресурсы для проведения активной эффективной обороны и кое-где даже для проведения контрнаступательных действий, чтобы стабилизировать ситуацию на разных участках фронта.

В целом летне-осенняя наступательная кампания противника продемонстрировала определенную стагнацию эффективности его действий, ибо, если сравнить территориальные приобретения минувшего 2025 года в ходе весенне-летнего этапа той наступательной кампании и нынешние, то цифры несоизмеримы, они кратно меньше.

Почему? Здесь сыграли роль три фактора. Первый фактор – стойкость, мужество, героизм обеспеченных и мотивированных украинских военнослужащих для проведения этих оборонительных действий. Второй – те самые фортификации, которые наконец-то мы научились оборудовать соответствующим образом в нужных местах и на нужных направлениях.

И третий – дроновый фактор, который кардинально меняет ситуацию на поле боя. Тут следует отдать должное нашим специалистам, нашим дроноводам, которые не только держат фактически под полным контролем так называемую килл-зону до 20 км от линии боевого столкновения, но и эффективно проводят мероприятия в рамках миддл-страйков – я имею ввиду удары по вражеской логистике на глубину 100, 120 и даже до 150 км.

Когда-то, в 2022 году, мы с вами вместе радовались тому, что с помощью ракет HIMARS смогли ликвидировать все полевые склады противника на глубину до 80 км. Сейчас же мы действуем иными ресурсами, но глубина поражения вражеских объектов возросла без малого в два раза.