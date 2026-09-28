Получив ожоги около 60% тела: скончался 13-летний мальчик, пострадавший в результате атаки РФ на Харьковскую область
20 % ожогов были критически глубокими
В результате атаки российских военных на Харьковскую область в больнице от ожогов скончался 13-летний Александр Цяцька. Жизнь мальчика оборвалась из-за удара дрона по селу Катериновка 21 сентября.
Сразу после попадания погибла и его мать – Ирина Цяцька. Об этом 27 сентября сообщили мэр Лозовой Сергей Зеленский и Telegram-канал "Их убила Россия".
"Невыразимая боль! Ушел из жизни Александр Цяцька. Лозовская община вновь склоняет голову в глубокой скорби. Словами невозможно передать то отчаяние и тяжесть, которые сейчас наполняют сердце каждого из нас", – написал чиновник.
Оккупанты убили мать и ее ребенка
Он подчеркнул, что медики до последнего боролись за жизнь мальчика, но, к сожалению, его не удалось спасти.
"Ожоги около 60 % тела, из которых 20 % были критически глубокими, оказались слишком тяжелыми для детского сердца. Маленький ангел ушел в вечность…", – говорится в сообщении.
У лікарні помер 13-річний Олександр Цяцька
Источник: Facebook/"Їх убила Росія"
В результате вражеской атаки также погибла мать Александра – Ирина Цяцька. В общине ее знали как талантливую мастерицу и волонтерку, которая любила Украину и поддерживала украинских военных.
Мама хлопчика теж загинула
Источник: Facebook/"Їх убила Росія"
По словам Сергея Зеленского, Саша был добрым, искренним и светлым ребенком.
"Коварный и безжалостный враг снова унес от нас лучших – людей, которые безгранично любили родную землю, отдавали ей всю душу и тепло. Теперь мама и ее маленький сынок снова вместе, но уже на небесах", – отмечается в сообщении.
Мэр Лозовой выразил искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал погибших.
"Мы скорбим вместе с вами и разделяем эту невосполнимую тяжесть утраты. Царство Небесное и вечный покой маленькому ангелочку Александру и его маме Ирине. Светлая память!" – написал чиновник.
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Источник: Скриншот
Напомним, в больнице скончался 20-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения во время российского нападения на Днепр 3 сентября. Более двух недель медики боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.
Как писал OBOZ.UA, также в больнице скончался Никита Галайда, пострадавший во время российского нападения на Кривой Рог. Медики неделю боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.
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